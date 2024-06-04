Семейные развлекательные экскурсии Торжка

Найдено 13 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Торжке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Торжок за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
В тренде
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
167 отзывов
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
10 июня в 13:00
13 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
250 отзывов
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Завтра в 09:30
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Торжок сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Торжок
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400 за всё до 10 чел.
По Торжку - с археологом
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
39 отзывов
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 700 за всё до 10 чел.
Торжок: красота древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия
Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.
Торжок: по старинным улочкам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    на одном дыхании, легко, интересно
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Были на экскурсии с Павлом год назад, до сих пор осталось приятное" послевкусие" от экскурсии. очень содержательно, Павел отличный гид.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел отличный рассказчик и знаток своего дело. глубоко погружен в историю. Очень интересно его слушатью Спасибо ему большое
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    Потрясающая экскурсия от Михаила. Редкое умение подавать материал интересно, доступно, «не избито» и показывать город с самых красивых ракурсов. Потрясающая
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    эрудиция гида дает возможность задавать ему вопросы не по теме и слышать развернутые и содержательные ответы. Влюбились в Торжок и будем обязательно рекомендовать друзьям! Топ!

  • Р
    Роза
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
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    профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Очень благодарны Павлу за проведение замечательной, интересной и познавательной экскурсии. Особенно ценно его доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам, интеллигентность и глубокое знание предмета. Молодец!!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Влюбиться в Торжок за 3 часа
  2. Торжок: на перекрестке дорог и эпох
  3. Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
  4. Торжок сквозь века
  5. Торжок: прогулка по старинным улицам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 849 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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