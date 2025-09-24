Индивидуальная
до 8 чел.
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У гостиницы Пожарских
28 сен в 10:00
30 сен в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни древнего Торжка
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Музей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3200 ₽ за всё до 10 чел.
