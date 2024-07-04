1 чел.
По популярности
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
590₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июля 2024Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела! Рекомендуем данную экскурсию.
- ГГеоргий22 октября 2023Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
- ВВера8 октября 2023Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
- ААлександра26 августа 2023Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
- ААнна2 августа 2023Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
- ААлексей24 октября 2022Все прошло отлично! К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июле 2024
Сейчас в Туапсе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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