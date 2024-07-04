Экскурсии выходного дня в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Туапсе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Завтра в 09:00
17 июля в 09:00
590 за человека
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Пешая
16 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
20 июля в 09:00
21 июля в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Поход к скале Киселева
    Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела! Рекомендуем данную экскурсию.
  • Г
    Георгий
    22 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
  • В
    Вера
    8 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
    читать дальше

    возможность связаться с организаторами данной экскурсии). Подъехали на машине к началу маршрута - памятнику художнику Киселеву, вставили наушники и пошли по маршруту. Не всегда ориентировались на местности, приходилось пользоваться навигатором или спрашивать у прохожих. Особенно около памятника Ленина не могли долго понять куда идти, прослушивали отрывок несколько раз пока нас не "послали" куда надо местные жители) Услышали много интересной информации, но мне не хватило небольших рассказов про здания на нашем пути, которые привлекали внимание своей необычностью. Вот одно из них на фото, с необычными башенками. Почему бы про него немного не рассказать?! Но информация могла бы быть более полной, даже о местной достопримечательности. Вот что я нашла позже в интернете:👇 А вот еще одно интересное здании РосМорПорта или "Чупа-чупс" как прозвали его местные, высотой 60 метров. • башня открыта в 2003 году, может выдержать порывы ветра до 100 метров в секунду и обладает высокой сейсмологической устойчивостью - выдержит толчки до 9 баллов • аналогов не то чтобы в России, а даже в Европе, нет (!) … да что там в Европе, уникальное строение, в мире одна такая-единственная. Ну интересно же!?) Итог: твердая 4!

    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии
  • А
    Александра
    26 августа 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
  • А
    Анна
    2 августа 2023
    Поход к скале Киселева
    Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
    Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!
  • А
    Алексей
    24 октября 2022
    Поход к скале Киселева
    Все прошло отлично! К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
    читать дальше

    маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие запомнилось. Все легко, непринужденно, без заколачивания в тебя каких-либо фактов и историй. Но очень погруженно, лично, интересно и по ходу самих по себе разговоров и бесед. Отличный формат! Преклоняюсь перед способностью Вячеслава чувствовать своих гостей, понимать запрос и продолжать очень профессионально и искренне делать свое дело! Понял, что у Вячеслава еще есть маршруты в этих районах. При случае, как только удастся опять побывать в этой стороне, обязательно свяжемся и решим, о чем узнаем и где побываем в следующий раз! Всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туапсе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
  2. Треккинг по каньонам реки Бешенка
  3. Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июле 2024
Сейчас в Туапсе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Туапсе на 2024 год на выходные, 21 ⭐ отзыв, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам