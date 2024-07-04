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возможность связаться с организаторами данной экскурсии). Подъехали на машине к началу маршрута - памятнику художнику Киселеву, вставили наушники и пошли по маршруту. Не всегда ориентировались на местности, приходилось пользоваться навигатором или спрашивать у прохожих. Особенно около памятника Ленина не могли долго понять куда идти, прослушивали отрывок несколько раз пока нас не "послали" куда надо местные жители) Услышали много интересной информации, но мне не хватило небольших рассказов про здания на нашем пути, которые привлекали внимание своей необычностью. Вот одно из них на фото, с необычными башенками. Почему бы про него немного не рассказать?! Но информация могла бы быть более полной, даже о местной достопримечательности. Вот что я нашла позже в интернете:👇 А вот еще одно интересное здании РосМорПорта или "Чупа-чупс" как прозвали его местные, высотой 60 метров. • башня открыта в 2003 году, может выдержать порывы ветра до 100 метров в секунду и обладает высокой сейсмологической устойчивостью - выдержит толчки до 9 баллов • аналогов не то чтобы в России, а даже в Европе, нет (!) … да что там в Европе, уникальное строение, в мире одна такая-единственная. Ну интересно же!?) Итог: твердая 4!