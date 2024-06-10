Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру. И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Курортная Гагра
Первая остановка в исторической части города. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду.
Сказочная дорога на Рицу
По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.
Новый Афон
В первую очередь посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. Увидим рукотворный водопад, над которым расположилась сказочная железнодорожная станция Псхырдзха. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.
Организационные детали
Не забудьте взять с собой паспорт — он понадобится для перехода границы.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается у КПП «Псоу» на границе России и Абхазии. Подробную инструкцию, как туда добраться, вы получите сразу после бронирования.
- Транспортные расходы входят в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
- Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- билет на «Ласточку»
- такси до границы ~ 200 руб.
- Билет в Рицинский парк — 700 руб. /чел.
- Билет в Новоафонскую пещеру — 700 руб. /чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 000 ₽