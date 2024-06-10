Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)

Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь в эту страну после нашего путешествия.

Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру. И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Курортная Гагра

Первая остановка в исторической части города. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду.

Сказочная дорога на Рицу

По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон

В первую очередь посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. Увидим рукотворный водопад, над которым расположилась сказочная железнодорожная станция Псхырдзха. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой паспорт — он понадобится для перехода границы.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается у КПП «Псоу» на границе России и Абхазии. Подробную инструкцию, как туда добраться, вы получите сразу после бронирования.
  • Транспортные расходы входят в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
  • Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • билет на «Ласточку»
  • такси до границы ~ 200 руб.
  • Билет в Рицинский парк — 700 руб. /чел.
  • Билет в Новоафонскую пещеру — 700 руб. /чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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