Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Кадошскому лесу

Сначала мы навестим один из ключевых памятников природы Туапсинского района — спускающийся к морю Кадошский лесопарк с пышными южными рощами и холмистым рельефом. Его террасы и склоны облюбовали пицундские и крымские сосны, ягодный тис, ятрышники, лианы и орхидеи, многие из которых занесены в Красную книгу. Вы прогуляетесь 👣 по тропам лесопарка, познакомитесь с его уникальной флорой, а может даже обнаружите следы стоянок древнего человека.

Природное чудо Туапсе и закат у моря

Главная наша цель — легендарная отвесная скала Киселева (или Кадошская скала), выходящий из леса 46-метровый гигант, о который разбиваются морские волны! Это тот случай, когда лучше один раз увидеть место вживую, чем сотню раз на фото. Вы заберетесь на вершину, с которой откроется головокружительный вид на бескрайнее море 🌊, рассмотрите текстуру скалы, напоминающую слоеный пирог из доисторических морских отложений.

Затем мы отдохнем на одном из двух местных пляжей с чистой и прозрачной водой, а напоследок встретим закат и понаблюдаем, как солнце ☀️ медленно опускается в море.

Организационные детали