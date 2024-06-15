читать дальше завода, перемещались по разрешённым безопасным дорожкам. Наша прекрасная экскурсовод всё нам объясняла и отвечала на вопросы. Очень интересно как же автомобили производятся. Фотографировать на территории нельзя, воды, еды нет, туалет есть.

Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на обувь - проследовали на завод. Нам показали почти все цеха