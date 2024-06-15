Сегодня автомобили китайского бренда HAVAL стремительно набирают популярность в России.
Мы приглашаем вас побывать на одном из предприятий, понаблюдать за работой цехов и узнать тонкости производства. За четыре часа экскурсии вы пообщаетесь с сотрудниками, а также увидите новейшие разработки.
Мы приглашаем вас побывать на одном из предприятий, понаблюдать за работой цехов и узнать тонкости производства. За четыре часа экскурсии вы пообщаетесь с сотрудниками, а также увидите новейшие разработки.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Об экскурсии Российский завод HAVAL — первое зарубежное производственное предприятие полного цикла. Завод площадью 216 гектаров расположен на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области. Производственный комплекс включает:
- цех штамповки, • сварки, • окраски и сборки, • а также цех производства компонентов. Завод спроектирован с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды, энергосбережения и безопасности. Важная информация • Внутри сборочного цеха фото- и видеосъемка запрещены.
- На территории предприятия необходимо соблюдать технику безопасности. Инструктаж будет проведён в начале экскурсии.
- При посещении возьмите с собой паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы
- Экскурсионное обслуживание на заводе HAVAL
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Отправление из Тулы в 12:30. Начало экскурсии на заводе в 14.00
- Сбор группы: Центр приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А/1, перед ТЦ «Утюг»)
- Для посещения экскурсии необходимы ФИО, дата рождения и паспортные данные экскурсанта. Список участников заблаговременно утверждается службой безопасности предприятия
- Внимание! Внутри сборочного цеха фото - и видеосъемка запрещены. На территории предприятия необходимо соблюдать технику безопасности. Инструктаж будет проведён в начале экскурсии. При посещении возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Linux200
15 июн 2024
Очень интересная экскурсия на действующее производство.
В
Вадим
14 июн 2024
А
Анна
22 апр 2024
Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на обувь - проследовали на завод. Нам показали почти все цеха
Входит в следующие категории Тулы
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