Групповая
до 18 чел.
Сборная экскурсия на завод HAVAL
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
«Об экскурсии Российский завод HAVAL — первое зарубежное производственное предприятие полного цикла»
5 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2750 ₽ за человека
Групповая
Из Тулы - на автомобильный завод HAVAL
Узнать, как делают машины, и стать частью производственного процесса
Начало: В центре Тулы
«Побываете в одном из самых автоматизированных цехов завода, где сваривают готовые детали»
2750 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Замес по-тульски: мастер-класс на пряничной фабрике 10+
Приготовить традиционное лакомство по секретному рецепту 17 века
Начало: На ул. Скуратовская
«Мастер-класс проходит на кондитерской фабрике, где в стенах современного производства жив дух купеческой Тулы»
22 ноя в 14:00
23 ноя в 12:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий6 октября 2025Отличная организация экскурсии. Все интересно, познавательно.
- ГГалина20 сентября 2025Познакомилась с производственным процессом, получила классные фото. Всё понравилось
- ММихаил20 июля 2025Организация хорошая, всё вовремя, автобус с кондиционером, на заводе супер всё понравилось, показали реальное производство, ответили на вопросы. Рекомендую.
- ААндрей16 мая 2025Отличная экскурсия. Интересная, захватывающая, хорошо организованная. Спасибо за возможность посетить современное производство.
- ЕЕвгений21 марта 2025Все отлично, супер!!!!!!
- ННаталья17 ноября 2024Отличная экскурсия, хорошо организованна. Понравилось и взрослым и детям
- ЕЕвгений15 ноября 2024Отличная экскурсия на завод Haval. Провели экскурсию по цехам завода, много чего рассказали и показали. Однозначно рекомендую к посещению
- ИИрина16 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Отлично организовано, удобная оплата, забронировали заранее, оплатили в день поездки, можно и заранее оплатить. Удобный микро-автобус, вежливые и очень благожелательные экскурсоводы, интересная экскурсия. Буду рекомендовать знакомым!
- ЭЭлеонора16 августа 2024Очень интересная и хорошо организованная экскурсия на завод Haval. Комфортная поездка с опытным и внимательным водителем. Прекрасный экскурсовод сопровождает вас,рассказывая обо всех этапах создания автомобиля. Незабываемые впечатления!!! Спасибо большое!!! Ждём новых тематических экскурсий!!!
- LLinux20015 июня 2024Очень интересная экскурсия на действующее производство.
- ААнна22 апреля 2024Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на
