В Валерий Сборная экскурсия на завод HAVAL Отличная организация экскурсии. Все интересно, познавательно.

Г Галина Сборная экскурсия на завод HAVAL Познакомилась с производственным процессом, получила классные фото. Всё понравилось

М Михаил Сборная экскурсия на завод HAVAL Организация хорошая, всё вовремя, автобус с кондиционером, на заводе супер всё понравилось, показали реальное производство, ответили на вопросы. Рекомендую.

А Андрей Сборная экскурсия на завод HAVAL Отличная экскурсия. Интересная, захватывающая, хорошо организованная. Спасибо за возможность посетить современное производство.

Е Евгений Сборная экскурсия на завод HAVAL Все отлично, супер!!!!!!

Н Наталья Сборная экскурсия на завод HAVAL Отличная экскурсия, хорошо организованна. Понравилось и взрослым и детям

Г Галина Сборная экскурсия на завод HAVAL Отличная экскурсия, хорошо организованна. Понравилось и взрослым и детям

Е Евгений Сборная экскурсия на завод HAVAL Отличная экскурсия на завод Haval. Провели экскурсию по цехам завода, много чего рассказали и показали. Однозначно рекомендую к посещению

И Ирина Сборная экскурсия на завод HAVAL Очень понравилась экскурсия. Отлично организовано, удобная оплата, забронировали заранее, оплатили в день поездки, можно и заранее оплатить. Удобный микро-автобус, вежливые и очень благожелательные экскурсоводы, интересная экскурсия. Буду рекомендовать знакомым!

Э Элеонора Сборная экскурсия на завод HAVAL Очень интересная и хорошо организованная экскурсия на завод Haval. Комфортная поездка с опытным и внимательным водителем. Прекрасный экскурсовод сопровождает вас,рассказывая обо всех этапах создания автомобиля. Незабываемые впечатления!!! Спасибо большое!!! Ждём новых тематических экскурсий!!!

L Linux200 Сборная экскурсия на завод HAVAL Очень интересная экскурсия на действующее производство.