Экскурсии на фабрики и заводы в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Туле, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сборная экскурсия на завод HAVAL
На автобусе
4 часа
19 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Сборная экскурсия на завод HAVAL
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
«Об экскурсии Российский завод HAVAL — первое зарубежное производственное предприятие полного цикла»
5 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2750 ₽ за человека
Из Тулы - на автомобильный завод HAVAL
На автобусе
На машине
4 часа
Групповая
Из Тулы - на автомобильный завод HAVAL
Узнать, как делают машины, и стать частью производственного процесса
Начало: В центре Тулы
«Побываете в одном из самых автоматизированных цехов завода, где сваривают готовые детали»
2750 ₽ за человека
Замес по-тульски: мастер-класс на пряничной фабрике 10+
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Замес по-тульски: мастер-класс на пряничной фабрике 10+
Приготовить традиционное лакомство по секретному рецепту 17 века
Начало: На ул. Скуратовская
«Мастер-класс проходит на кондитерской фабрике, где в стенах современного производства жив дух купеческой Тулы»
22 ноя в 14:00
23 ноя в 12:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    6 октября 2025
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Отличная организация экскурсии. Все интересно, познавательно.
  • Г
    Галина
    20 сентября 2025
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Познакомилась с производственным процессом, получила классные фото. Всё понравилось
  • М
    Михаил
    20 июля 2025
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Организация хорошая, всё вовремя, автобус с кондиционером, на заводе супер всё понравилось, показали реальное производство, ответили на вопросы. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    16 мая 2025
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Отличная экскурсия. Интересная, захватывающая, хорошо организованная. Спасибо за возможность посетить современное производство.
  • Е
    Евгений
    21 марта 2025
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Все отлично, супер!!!!!!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Отличная экскурсия, хорошо организованна. Понравилось и взрослым и детям
  • Г
    Галина
    17 ноября 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Отличная экскурсия, хорошо организованна. Понравилось и взрослым и детям
  • Е
    Евгений
    15 ноября 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Отличная экскурсия на завод Haval. Провели экскурсию по цехам завода, много чего рассказали и показали. Однозначно рекомендую к посещению
  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Очень понравилась экскурсия. Отлично организовано, удобная оплата, забронировали заранее, оплатили в день поездки, можно и заранее оплатить. Удобный микро-автобус, вежливые и очень благожелательные экскурсоводы, интересная экскурсия. Буду рекомендовать знакомым!
  • Э
    Элеонора
    16 августа 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Очень интересная и хорошо организованная экскурсия на завод Haval. Комфортная поездка с опытным и внимательным водителем. Прекрасный экскурсовод сопровождает вас,рассказывая обо всех этапах создания автомобиля. Незабываемые впечатления!!! Спасибо большое!!! Ждём новых тематических экскурсий!!!
  • L
    Linux200
    15 июня 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Очень интересная экскурсия на действующее производство.
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Сборная экскурсия на завод HAVAL
    Небольшой автобусик довёз на до завода примерно за 1 час. Далее мы в полной амуниции: каски, жилеты, рации, насадки на
    обувь - проследовали на завод. Нам показали почти все цеха завода, перемещались по разрешённым безопасным дорожкам. Наша прекрасная экскурсовод всё нам объясняла и отвечала на вопросы. Очень интересно как же автомобили производятся. Фотографировать на территории нельзя, воды, еды нет, туалет есть.

