Экскурсии выходного дня в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Туле, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500 за человека
Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
    Хорошая обзорная экскурсия
  • М
    Мария
    19 мая 2024
    «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
    Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
    Добрый день! Замечательная экскурсия, прекрасный Экскурсовод Настя, всей нашей семье очень понравилось. Вот только автобус подвел, в нем было не комфортно, он прекрасно подходит для комфортной перевозки из пункта А в пункт Б, но не для экскурсии.
  • О
    Ольга
    10 октября 2023
    Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
    Несмотря на то, что Тула нас встретила непогодой, уехали домой мы с самыми тёплыми чувствами и впечатлениями. Наш гид Евгения и
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    водитель Владимир познакомили нас в рамках экскурсии в Ясную Поляну с историей семьи Толстых, многое из которой нам было неизвестно. Наша экскурсия была проведена с теплотой к нам и с особым отношением к теме. Евгения знаток и ценитель богатого наследия, которое ей доверено доносить до нас. Мы очарованы и планируем вернутся в Тулу и к Евгении за новыми впечатлениями

  • Е
    Евгения
    24 сентября 2023
    Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
    Мы в восторге!!! Евгения своей любовью и вовлеченностью в тему незаметно погрузила нас в атмосферу жизни Л. Толстого. После этой
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    экскурсии "мы стали другие" в хорошем смысле)))) И как сказал Л. Толстой:"Счастье есть удовольствие без раскаяния." Благодарим Евгению за такую прекрасную экскурсию и за "нового" Л. Толстого, которого мы узнали благодаря ей.

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    Свет Ясной Поляны
    Добрый день. Ездили с Ольгой из Тулы в Ясную Поляну (9 человек, взрослые). В части организации и самой экскурсии все
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    прошло отлично: удобно, что сразу можно было организовать машину на нужное количество человек, отдельно не пришлось искать, каким образом передвигаться такой группой. Забрали нас у гостиницы, вся программа соответствовала описанию, после окончания программы отвезли в Туле к месту обеда, куда нам было удобно. Всё остались довольны, спасибо!

  • С
    Светлана
    7 июля 2023
    Куликово поле - ратная слава Древней Руси
    Организация экскурсии и она сама - на пять баллов! Гид Татьяна - профессионал! Были на 3-х объектах касающихся истории Куликовской
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    битвы. Особенно понравился новый музейный комплекс, непосредственно находящийся у места битвы. В музее имеются не только экспонаты, но демонстрируется фильм о сражении сразу на 4-х экранах с четырех сторон и создается впечатление о непосредственном присутствии в битве. В одном из залов музея есть "крутой" интерактивный макет сражения. Экскурсию рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На выходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
  2. Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
  3. Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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