Д Денис «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Хорошая обзорная экскурсия

М Мария «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.

С Светлана Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))

Ю Юлия Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.

Д Дарья Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену

М Марина «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Добрый день! Замечательная экскурсия, прекрасный Экскурсовод Настя, всей нашей семье очень понравилось. Вот только автобус подвел, в нем было не комфортно, он прекрасно подходит для комфортной перевозки из пункта А в пункт Б, но не для экскурсии.

О Ольга Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс» читать дальше водитель Владимир познакомили нас в рамках экскурсии в Ясную Поляну с историей семьи Толстых, многое из которой нам было неизвестно. Наша экскурсия была проведена с теплотой к нам и с особым отношением к теме. Евгения знаток и ценитель богатого наследия, которое ей доверено доносить до нас. Мы очарованы и планируем вернутся в Тулу и к Евгении за новыми впечатлениями Несмотря на то, что Тула нас встретила непогодой, уехали домой мы с самыми тёплыми чувствами и впечатлениями. Наш гид Евгения и

Е Евгения Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс» читать дальше экскурсии "мы стали другие" в хорошем смысле)))) И как сказал Л. Толстой:"Счастье есть удовольствие без раскаяния." Благодарим Евгению за такую прекрасную экскурсию и за "нового" Л. Толстого, которого мы узнали благодаря ей. Мы в восторге!!! Евгения своей любовью и вовлеченностью в тему незаметно погрузила нас в атмосферу жизни Л. Толстого. После этой

Т Татьяна Свет Ясной Поляны читать дальше прошло отлично: удобно, что сразу можно было организовать машину на нужное количество человек, отдельно не пришлось искать, каким образом передвигаться такой группой. Забрали нас у гостиницы, вся программа соответствовала описанию, после окончания программы отвезли в Туле к месту обеда, куда нам было удобно. Всё остались довольны, спасибо! Добрый день. Ездили с Ольгой из Тулы в Ясную Поляну (9 человек, взрослые). В части организации и самой экскурсии все