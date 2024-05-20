1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис20 мая 2024Хорошая обзорная экскурсия
- ММария19 мая 2024Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.
- ССветлана13 мая 2024Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
- ДДарья6 мая 2024Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
- ММарина30 апреля 2024Добрый день! Замечательная экскурсия, прекрасный Экскурсовод Настя, всей нашей семье очень понравилось. Вот только автобус подвел, в нем было не комфортно, он прекрасно подходит для комфортной перевозки из пункта А в пункт Б, но не для экскурсии.
- ООльга10 октября 2023Несмотря на то, что Тула нас встретила непогодой, уехали домой мы с самыми тёплыми чувствами и впечатлениями. Наш гид Евгения и
- ЕЕвгения24 сентября 2023Мы в восторге!!! Евгения своей любовью и вовлеченностью в тему незаметно погрузила нас в атмосферу жизни Л. Толстого. После этой
- ТТатьяна16 июля 2023Свет Ясной ПоляныДобрый день. Ездили с Ольгой из Тулы в Ясную Поляну (9 человек, взрослые). В части организации и самой экскурсии все
- ССветлана7 июля 2023Куликово поле - ратная слава Древней РусиОрганизация экскурсии и она сама - на пять баллов! Гид Татьяна - профессионал! Были на 3-х объектах касающихся истории Куликовской
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год на выходные, 51 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август