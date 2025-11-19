Высокотехнологический автомобильный завод HAVAL — первое зарубежное производственное предприятие полного цикла.
На экскурсии вы познакомитесь со всеми этапами производства машин, увидите цеха штамповки, сварки и сборки.
Погрузитесь в тонкости изготовления и своими глазами увидите, как разрозненные детали становятся мощным автомобилем.
Описание экскурсии
- Вы узнаете об этапах штамповки самых крупных деталей для автомобилей.
- Побываете в одном из самых автоматизированных цехов завода, где сваривают готовые детали.
- Увидите, как изготавливаются сидения и детали салона, как автомобиль проходит путь от стального каркаса до полноценной модели, готовой к продаже.
- Понаблюдаете за тем, как только что собранные автомобили тестируют на предмет брака.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- С вами будет сопровождающий, на заводе экскурсию проведёт действующий сотрудник.
- Дети допускаются только в сопровождении родителей. Экскурсия не подходит людям с травмами ног из-за необходимости перемещаться в непрерывном темпе.
- Длительность экскурсии — 1 ч 20 мин.
Обратите внимание
- Для посещения экскурсии необходимы ФИО, дата рождения и паспортные данные, список участников заблаговременно утверждается службой безопасности предприятия.
- Внутри сборочного цеха фото- и видеосъемка запрещены.
- На территории предприятия необходимо соблюдать технику безопасности, инструктаж будет проведён в начале экскурсии.
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2750 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 7535 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
