Бытует мнение, что за столом проще всего понять друга или даже врага. Что, как и почему мы едим — обусловлено не только личными особенностями человека, но и менталитетом, географией, историей и даже родовой памятью. Мы предлагаем посетить нескучные гастрономические лекции, попробовать локальные специалитеты и яства русской кухни, чтобы лучше понять Тулу, туляков и, конечно, себя.

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Описание экскурсии

В уютной атмосфере купеческого зала 19 века вы погрузитесь во вкусы и историю нашего города, страны и всего мира. Вас ждёт пища и духовная, и физическая. Независимо от темы, каждое событие сопровождается тематическим блюдом или тульским специалитетом. А лекции читают историки, культурологи, филологи и гастроэнтузиасты.

Вы познакомитесь с одной из первых кулинарных книг России, написанной туляком Василием Лёвшиным, и поймёте, что Тула — это не только пряники, но и фаршированные калачи, лапти, котелки, узелки, тянучки.

Вы узнаете:

Кто приложил руку к бурному развитию гастрономии региона

Как самый знаменитый туляк Лев Толстой связан с кулинарией

Почему у наших бабушек из самых простых продуктов получались вкусные котлеты, а мамы умели варить каши без комочков

Где в Туле можно купить самые вкусные и свежие пряники

А после лекции сможете попробовать блюда, который сейчас почти нигде не готовят: рыбную калью, карасики с томлёной говядиной, гурьевскую кашу, матлот из рыбы в красном вине, картофельное суфле и многое другое.

Организационные детали