Бытует мнение, что за столом проще всего понять друга или даже врага.
Что, как и почему мы едим — обусловлено не только личными особенностями человека, но и менталитетом, географией, историей и даже родовой памятью.
Мы предлагаем посетить нескучные гастрономические лекции, попробовать локальные специалитеты и яства русской кухни, чтобы лучше понять Тулу, туляков и, конечно, себя.
Что, как и почему мы едим — обусловлено не только личными особенностями человека, но и менталитетом, географией, историей и даже родовой памятью.
Мы предлагаем посетить нескучные гастрономические лекции, попробовать локальные специалитеты и яства русской кухни, чтобы лучше понять Тулу, туляков и, конечно, себя.
Описание экскурсии
В уютной атмосфере купеческого зала 19 века вы погрузитесь во вкусы и историю нашего города, страны и всего мира. Вас ждёт пища и духовная, и физическая. Независимо от темы, каждое событие сопровождается тематическим блюдом или тульским специалитетом. А лекции читают историки, культурологи, филологи и гастроэнтузиасты.
Вы познакомитесь с одной из первых кулинарных книг России, написанной туляком Василием Лёвшиным, и поймёте, что Тула — это не только пряники, но и фаршированные калачи, лапти, котелки, узелки, тянучки.
Вы узнаете:
- Кто приложил руку к бурному развитию гастрономии региона
- Как самый знаменитый туляк Лев Толстой связан с кулинарией
- Почему у наших бабушек из самых простых продуктов получались вкусные котлеты, а мамы умели варить каши без комочков
- Где в Туле можно купить самые вкусные и свежие пряники
А после лекции сможете попробовать блюда, который сейчас почти нигде не готовят: рыбную калью, карасики с томлёной говядиной, гурьевскую кашу, матлот из рыбы в красном вине, картофельное суфле и многое другое.
Организационные детали
- Темы лекций и меню всегда разные — перед бронированием, пожалуйста, уточняйте информацию у нашего представителя.
- В стоимость входит: лекция приглашённого эксперта, одно блюдо и напиток
- Программа ориентирована на взрослых. Если вы хотите взять с собой детей, обсудите это с организатором при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Каминского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 4460 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.Задать вопрос
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