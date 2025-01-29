История во вкусах: гастрономический лекторий с дегустацией в Туле

Окунуться в историю локальной гастрономии и попробовать блюда по историческим рецептурам
Бытует мнение, что за столом проще всего понять друга или даже врага.

Что, как и почему мы едим — обусловлено не только личными особенностями человека, но и менталитетом, географией, историей и даже родовой памятью.

Мы предлагаем посетить нескучные гастрономические лекции, попробовать локальные специалитеты и яства русской кухни, чтобы лучше понять Тулу, туляков и, конечно, себя.
История во вкусах: гастрономический лекторий с дегустацией в Туле
История во вкусах: гастрономический лекторий с дегустацией в Туле
История во вкусах: гастрономический лекторий с дегустацией в Туле
Ближайшие даты:
29
янв30
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янв1
фев2
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фев4
фев
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

В уютной атмосфере купеческого зала 19 века вы погрузитесь во вкусы и историю нашего города, страны и всего мира. Вас ждёт пища и духовная, и физическая. Независимо от темы, каждое событие сопровождается тематическим блюдом или тульским специалитетом. А лекции читают историки, культурологи, филологи и гастроэнтузиасты.

Вы познакомитесь с одной из первых кулинарных книг России, написанной туляком Василием Лёвшиным, и поймёте, что Тула — это не только пряники, но и фаршированные калачи, лапти, котелки, узелки, тянучки.

Вы узнаете:

  • Кто приложил руку к бурному развитию гастрономии региона
  • Как самый знаменитый туляк Лев Толстой связан с кулинарией
  • Почему у наших бабушек из самых простых продуктов получались вкусные котлеты, а мамы умели варить каши без комочков
  • Где в Туле можно купить самые вкусные и свежие пряники

А после лекции сможете попробовать блюда, который сейчас почти нигде не готовят: рыбную калью, карасики с томлёной говядиной, гурьевскую кашу, матлот из рыбы в красном вине, картофельное суфле и многое другое.

Организационные детали

  • Темы лекций и меню всегда разные — перед бронированием, пожалуйста, уточняйте информацию у нашего представителя.
  • В стоимость входит: лекция приглашённого эксперта, одно блюдо и напиток
  • Программа ориентирована на взрослых. Если вы хотите взять с собой детей, обсудите это с организатором при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Каминского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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