Бессмертие литературных образов, рожденных на Ясной Поляне

Еще в XII веке земли яснополянские превратились в засеку и смотрел за ними засечный голова Степан Карцев. В XVIII веке земли приобретает князь С. Ф. Волконский, затем земли унаследует сын Н. С. Волконский. Он живёт в Петербурге, блистает при дворе императрицы Екатерины II, но судьба переменчива: на троне император Павел I, и старый князь Волконский попадает в опалу. Некоторое время спустя, не желая более испытывать взбалмошный характер самодержца, Н. С. Волконский вспоминает о Ясной и начинается строительство главного господского дома...

Я расскажу об этой удивительной связи между именем великого русского писателя и тем уголком России, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, чем же был это шаг для Толстого — бегством или паломничеством? «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и моё отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». Л. Н. Толстой

Важная информация: