4.9
8 отзывов
Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Тулы
В ходе экскурсии 🧭 вы услышите историю 📖 о том, как Ясная Поляна уже при жизни Льва Толстого стала «литературной меккой», побываете на железнодорожной станции Козлова Засека, посетите Никольскую церковь ⛪, храм XVII века и Некрополь Толстых.

Пройдёте по знаменитому «прешпекту» и прогуляетесь 👣 по усадьбе.

У вас будет возможность увидеть беседку–вышку, пройти по дороге «утренней молитвы» Толстого, пройти по Старому Заказу, где Лев Толстой с братьями искал знаменитую «зелёную палочку».
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Экскурсия

6 000 ₽ за экскурсию

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Свет Ясной Поляны
Свет Ясной Поляны

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Тульский кремль
  • Кремлевский сад
  • Казанская набережная
  • Грибная полянка
  • Оружейный завод
  • Тульский Арбат
  • Благовещенский собор
  • Купеческий особняк Белолипецкого
  • Покровский собор
  • филиал музея Поленова
  • памятник С. И. Мосину, Левше, Петру Великому
  • музей Оружия Шлем
Бессмертие литературных образов, рожденных на Ясной Поляне
Еще в XII веке земли яснополянские превратились в засеку и смотрел за ними засечный голова Степан Карцев. В XVIII веке земли приобретает князь С. Ф. Волконский, затем земли унаследует сын Н. С. Волконский. Он живёт в Петербурге, блистает при дворе императрицы Екатерины II, но судьба переменчива: на троне император Павел I, и старый князь Волконский попадает в опалу. Некоторое время спустя, не желая более испытывать взбалмошный характер самодержца, Н. С. Волконский вспоминает о Ясной и начинается строительство главного господского дома...
Я расскажу об этой удивительной связи между именем великого русского писателя и тем уголком России, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, чем же был это шаг для Толстого — бегством или паломничеством? «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и моё отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». Л. Н. Толстой

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит на вашем или арендованном автомобиле 🚘 (во втором случае транспорт оплачивается дополнительно). Также можно добраться на автобусе 🚌, но тогда не посещается станция Козлова Засека;
  • Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев;
  • При желании, можно продлить экскурсию: посетить железнодорожную станцию Ясенки, откуда уехал Лев Толстой в октябре 1910 года, навсегда покинув Ясную Поляну.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи. После бронирования экскурсии деньги на билеты нужно будет перевести гиду, так как они выкупаются заранее
  • Транспорт и питание.
Начало
🚩 площадь Ленина, у памятника Тульскому прянику
Место завершения
🏁 Памятник Петру Великому у Оружейного завода
Свет Ясной Поляны
Свет Ясной Поляны
Свет Ясной Поляны
Свет Ясной Поляны

Экскурсия проводится Ежедневно, кроме понедельника и субботы, утром и днём под запрос

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Т.
Ольга Т.
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