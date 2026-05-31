Ольга проводит ещё 5 экскурсий

В знаменитом доме-музее Толстого экскурсовод расскажет о творческих исканиях писателя и его попытках стать предпринимателем.Узнаете, как воспитывалась в семье Сонечка Берс, как Лев Толстой объяснился ей в любви и об

их совместной семейной жизни. На станциях Ясенки и Козлова Засека узнаете, какую роль в жизни Толстых играла железная дорога, и ощутите атмосферу пассажирского вагона конца XIX века. Программа включает путевую экскурсию из Тулы в Ясную Поляну, экскурсию по усадьбе и дому-музею Толстого, посещение ж/д станций Ясенки и Козлова Засека, а также Николо-Кочаковской церкви и некрополя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идиллическая Ясная Поляна

«Без своей Ясной Поляны я не могу представить себе Россию и своего отношения к ней», — писал Толстой. Действительно, его жизненный путь прошел большей частью здесь, среди яблоневых садов, флоксовых аллей, реки и лесов. Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите дом-музей писателя.

Ж/д станции Козлова засека и Ясенки

Гармонию мира Ясной Поляны однажды нарушил железный стук колес. Хотя Толстой поначалу не принял «горделивую чугунку», позже он часто путешествовал по железной дороге. На «Козловке» Толстые встречали своих друзей, отсюда же они ездили в Москву. Значительную роль сыграла в их жизни и станция Ясенки. Вы услышите, какие трагические события с ней связаны, увидите реконструированную билетную кассу, посетите пассажирский вагон XIX века и поймете, в каких условиях путешествовали туристы первого, второго и третьего классов.

Семейный некрополь Толстых

Мы побываем с вами в Николо-Кочаковском некрополе, где захоронены родители и родственники Толстого. А также посетим небольшой каменный храм XVII века во имя Святителя Чудотворца Николая и вы услышите, как история села Кочаки переплетается с историей Ясной Поляны.

Программа

Экскурсия проводится в несколько этапов:

Путевая экскурсия из Тулы в Ясную Поляну

Экскурсия по усадьбе, в Дом-музей Толстого и флигель Кузминских (экскурсия в группе до 15 человек, проводит сотрудник музея); самостоятельная прогулка к могиле Толстого

Экскурсия на ж/д станцию Ясенки, ныне город Щекино

Посещение Николо-Кочаковской церкви 17 века и Николо-Кочаковского некрополя, фамильной усыпальницы рода Толстых

Экскурсия на ж/д станцию Козлова Засека

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле с местом для гида

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсии по усадьбе и дому Л. Н. Толстого; ЖД Станциям Ясенки и Козлова Засека проводят гиды музея Ясная Поляна.

Дополнительные расходы

Входные билеты на музейные объекты оплачиваются дополнительно. После бронирования экскурсии деньги на билеты нужно будет перевести гиду, так как они выкупаются заранее.