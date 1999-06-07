Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Идиллическая Ясная Поляна

«Без своей Ясной Поляны я не могу представить себе Россию и своего отношения к ней», — писал Толстой. Действительно, его жизненный путь прошел большей частью здесь, среди яблоневых садов, флоксовых аллей, реки и лесов. Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите в компании местного научного сотрудника дом-музей писателя.

Ж/д станции Козлова засека и Ясенки

Гармонию мира Ясной Поляны однажды нарушил железный стук колес. Хотя Толстой поначалу не принял «горделивую чугунку», позже он часто путешествовал по железной дороге. На «Козловке» Толстые встречали своих друзей, отсюда же они ездили в Москву. Значительную роль сыграла в их жизни и станция Ясенки. Вы услышите, какие трагические события с ней связаны, увидите реконструированную билетную кассу, посетите пассажирский вагон XIX века и поймете, в каких условиях путешествовали туристы первого, второго и третьего классов.

Семейный некрополь Толстых

Вы побываете в Николо-Кочаковском некрополе, где захоронены родители и родственники Толстого. А также посетите небольшой каменный храм XVII века во имя Святителя и Чудотворца Николая и услышите, как история 📖 села Кочаки переплетается с историей Ясной Поляны.

Организационные детали