Ольга проводит ещё 5 экскурсий

🚂 Экскурсия по ж/д станциям Ясенки и Козлова Засека
🕊️ Погружение в атмосферу XIX века
🌳 Прогулка по Ясной Поляне
🕍 Посещение Николо-Кочаковской церкви и некрополя
Что можно увидеть
Дом-музей Льва Толстого
Ж/д станция Ясенки
Ж/д станция Козлова Засека
Николо-Кочаковская церковь
Николо-Кочаковский некрополь
Описание экскурсии
Идиллическая Ясная Поляна
«Без своей Ясной Поляны я не могу представить себе Россию и своего отношения к ней», — писал Толстой. Действительно, его жизненный путь прошел большей частью здесь, среди яблоневых садов, флоксовых аллей, реки и лесов. Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите дом-музей писателя.
Ж/д станции Козлова засека и Ясенки
Гармонию мира Ясной Поляны однажды нарушил железный стук колес. Хотя Толстой поначалу не принял «горделивую чугунку», позже он часто путешествовал по железной дороге. На «Козловке» Толстые встречали своих друзей, отсюда же они ездили в Москву. Значительную роль сыграла в их жизни и станция Ясенки. Вы услышите, какие трагические события с ней связаны, увидите реконструированную билетную кассу, посетите пассажирский вагон XIX века и поймете, в каких условиях путешествовали туристы первого, второго и третьего классов.
Семейный некрополь Толстых
Мы побываем с вами в Николо-Кочаковском некрополе, где захоронены родители и родственники Толстого. А также посетим небольшой каменный храм XVII века во имя Святителя Чудотворца Николая и вы услышите, как история села Кочаки переплетается с историей Ясной Поляны.
Программа
Экскурсия проводится в несколько этапов:
Путевая экскурсия из Тулы в Ясную Поляну
Экскурсия по усадьбе, в Дом-музей Толстого и флигель Кузминских (экскурсия в группе до 15 человек, проводит сотрудник музея); самостоятельная прогулка к могиле Толстого
Экскурсия на ж/д станцию Ясенки, ныне город Щекино
Посещение Николо-Кочаковской церкви 17 века и Николо-Кочаковского некрополя, фамильной усыпальницы рода Толстых
Экскурсия на ж/д станцию Козлова Засека
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле с местом для гида
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсии по усадьбе и дому Л. Н. Толстого; ЖД Станциям Ясенки и Козлова Засека проводят гиды музея Ясная Поляна.
Дополнительные расходы
Входные билеты на музейные объекты оплачиваются дополнительно. После бронирования экскурсии деньги на билеты нужно будет перевести гиду, так как они выкупаются заранее.
Музей-усадьба Ясная Поляна: — Полный билет в «Заповедник — Дом Толстого»: в будни — 500-550 руб. за человека для всех категорий за участие в групповой экскурсии до 15 человек; в выходные 650 руб. за человека для всех категорий. Индивидуальная экскурсия по запросу — до 10 000 руб. Индивидуальные экскурсии не проводятся в праздники и дни большой загрузки музея. — Экскурсия по заповеднику без посещения мемориальных зданий (250 руб. /человека для всех категорий за участие в групповой экскурсии до 15 человек)
Кочаковский некрополь (250 руб.)
Козлова Засека — не входит в основную программу, посещение нужно бронировать заранее: — вход и самостоятельный осмотр выставки с показом исторической хроники — 100 руб. /человека — по желанию экскурсия по выставочному залу (группа до 10 чел. — 2500 руб. с группы) — по желанию экскурсия по музейно-вокзальному комплексу (группа до 10 чел. — 3000 руб. с группы)
Историко-культурный комплекс Ясенки (жд станция Щекино) — не входит в основную программу, посещение нужно бронировать заранее:: — вход и самостоятельный осмотр выставки (100 руб. /детский, 150 руб. /взрослый) — по желанию экскурсия в выставочном зале (группа до 5 чел. — 750 руб.) — по желанию экскурсия в вагоне 19 века — 100 руб. /детский, 150 руб. /взрослый для групп от 6 человек, 750 руб. за группу до 5 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12983 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 30 мая 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!
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Ольга
были на экскурсии 16.07.2026 с Ольгой. мы провели прекрасных несколько часов перемещаясь по объектам ясной поляны (щекино, Козлова засека, монастырь). рассказы - выше всяких похвал. Ольга, спасибо вам огромное! все профессионально, структурно и очень интересно! смело рекомендуем!
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Андрей
Отличная экскурсия! Ольга - очень хороший рассказчик, прекрасно владеет материалом. Ты полностью погружаешься в эпоху, на некоторое время становишься гостем в большой и разнообразной семье Толстых. Магия места, чудесная природа и удача с погодой делают эту поездку незабываемой. Дополнительным бонусом явилась путевая экскурсия по истории Тулы по дороге в Ясную Поляну.
Ольга
Ответ организатора:
Благодарю Вас! Благодарю за любовь к Толстому!
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Екатерина
Мне и моим близким очень понравилась экскурсия.
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Ольга
Отличная экскурсия. Елена профессиональный гид. Хорошая, сбалансированная подача материала заинтересовала даже подростка 14 лет. День пролетел незаметно. Мир и творчество Льва Николаевича открылись для нас с новой стороны. Захотелось перечитать его произведения. Рекомендую!
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Елена
Замечательный экскурсовод Светлана Михайловна провела очень интересную и содержательную экскурсию. Как коренной житель Ясной поляны знала много интересного. Очень рекомендуем и Ольгу и Светлану Михайловну.
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