Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Тульская земля и Лев Толстой

Посетить Ясную Поляну, некрополь, станции Ясенки и Козлова засека и узнать о жизни писателя

Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Вы побываете в знаменитом доме-музее Толстого и услышите о душевных исканиях писателя и его попытках стать предпринимателем.

А на расположенных неподалеку станциях Ясенки и Козлова засека узнаете, какую роль в жизни Толстых играла железная дорога, и ощутите атмосферу пассажирского вагона конца XIX века.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 95008 075 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой

Что вас ожидает

Идиллическая Ясная Поляна
«Без своей Ясной Поляны я не могу представить себе Россию и своего отношения к ней», — писал Толстой. Действительно, его жизненный путь прошел большей частью здесь, среди яблоневых садов, флоксовых аллей, реки и лесов. Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите в компании местного научного сотрудника дом-музей писателя.

Ж/д станции Козлова засека и Ясенки
Гармонию мира Ясной Поляны однажды нарушил железный стук колес. Хотя Толстой поначалу не принял «горделивую чугунку», позже он часто путешествовал по железной дороге. На «Козловке» Толстые встречали своих друзей, отсюда же они ездили в Москву. Значительную роль сыграла в их жизни и станция Ясенки. Вы услышите, какие трагические события с ней связаны, увидите реконструированную билетную кассу, посетите пассажирский вагон XIX века и поймете, в каких условиях путешествовали туристы первого, второго и третьего классов.

Семейный некрополь Толстых
Вы побываете в Николо-Кочаковском некрополе, где захоронены родители и родственники Толстого. А также посетите небольшой каменный храм XVII века во имя Святителя и Чудотворца Николая и услышите, как история 📖 села Кочаки переплетается с историей Ясной Поляны.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсия ⛳ может проходить на вашем или арендованном автомобиле 🚘.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (необходимо бронировать заранее): дом-музей Толстого — 550 рублей с человека, Козлова Засека — 600 рублей за группу до 5 человек, Ясенки — 400 руб за группу до 5 человек
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой
Тульская земля и Лев Толстой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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