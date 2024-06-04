Выездные экскурсии из Тулы

Найдено 15 экскурсий в категории «Выездные» в Туле, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
56 отзывов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400 за всё до 4 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия на Куликово поле
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека
Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
    Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Куликово поле
    Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
  • н
    николай
    23 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
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    Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Выездные»

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  1. Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
  2. Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
  3. Поездка в Кондуки из Тулы
  4. Из Тулы - на Куликово поле
  5. Куликово поле: путешествие из Тулы
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 200 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Тулы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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