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Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.