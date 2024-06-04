1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- ССергей30 мая 2024Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
- ААлександр29 мая 2024Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
- нниколай23 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
- ЛЛариса16 мая 2024Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
- ЕЕлена13 мая 202410 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Выездные»
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Сейчас в Туле в категории "Выездные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 200 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Тулы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август