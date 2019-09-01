2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в мир Толстого и его произведений

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого.

Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен.

Здесь был его любимый дом, гнездо его семьи и рода.

На экскурсии вы узнаете, как события, окружение, природа Тульского края отражались на станицах произведений писателя.

Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя.

А расположенная в 5 км от усадьбы железнодорожная станция Козлова Засека дополнит образ жизни начала XXвека.
9800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Большое путешествие в Ясную Поляну
Большое путешествие в Ясную Поляну

Что вас ожидает

Экскурсия длительностью 5 часов состоит из 3 частей:

  • Экскурсия по усадьбе (дом писателя, литературный музей, прогулка к могиле писателя в лесу Старый заказ)
  • Экскурсия на железнодорожной станции Козлова Засека
  • Экскурсия в Николо-Кочаковском некрополе (семейное кладбище Толстых)

История жизни и творчества Толстого
Толстой — великий русский писатель и мыслитель, но он прежде всего человек, который был окружен родственниками, природой, книгами, событиями. В родовом имении вы посетите дома Льва Николаевича, познакомитесь с его личной историей, режимом дня, образом жизни. Это поможет вам не только разобраться в сложном литературном мире и философии Толстого, но и взглянуть на него с обычной, человеческой стороны. Вы также узнаете о его знаменитых предках и многопоколенную историю великого рода Толстых.

Погружение в мир России второй половины 19 — начала 20 века
 События последних 400 лет тесно переплетены с Ясной Поляной: создание тульской засечной черты 16 века на южной окраине, Отечественная война с Наполеоном, Крымская война, отмена крепостного права, великие реформы второй половины 19 века. На этом фоне герои романов Толстого выступают реальными людьми с их чаяниями и надеждами. Вы сможете почувствовать себя сопричастными событиям из далекого прошлого и осознать истинный патриотизм русского человека.

Во время экскурсии вас ждут не только рассказы, но и увлекательные игры и викторины, так что скучать точно не придется!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям (школьникам с 6 класса)

Организационные детали

  • Рекомендуем одеваться по по погоде и в соответствии загородной экскурсии на открытом воздухе.
  • Встречаемся у въездных башен усадьбы «Ясная Поляна» (Тульская область, Щекинский район).
  • Представление о Толстом будет складываться не только рассказом гида, но и повествованиями научных сотрудников Государственного музея-заповедника «Ясная Поляна», что позволит каждого путешественнику глубже познать жизнь и творчество Льва Николаевича.
  • Экскурсионные объекты программы удалены друг от друга примерно на 5 километров. Удобно перемещаться между ними на личном транспорте или такси. Общественный транспорт ограничит программу до посещения 2 объектов: усадьбы и семейного некрополя.
  • Добраться из Тулы до Ясной Поляны можно общественным транспортом (автобусы № 114, 117, 280 до ост. «Школьная», затем 15 мин пешком до въездных башен усадьбы).
  • Дополнительно можно заказать обед по предварительной заявке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей профессиональной команды.
Большое путешествие в Ясную Поляну
Большое путешествие в Ясную Поляну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Много интересных фактов о жизни Л.Н.Толстого и членов его семьи. Много познавательного о прототипа произведений Толстого.
13 мая 2019
Спасибо! Всё понравилось

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