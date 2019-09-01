2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия длительностью 5 часов состоит из 3 частей:

Экскурсия по усадьбе (дом писателя, литературный музей, прогулка к могиле писателя в лесу Старый заказ)

Экскурсия на железнодорожной станции Козлова Засека

Экскурсия в Николо-Кочаковском некрополе (семейное кладбище Толстых)

История жизни и творчества Толстого

Толстой — великий русский писатель и мыслитель, но он прежде всего человек, который был окружен родственниками, природой, книгами, событиями. В родовом имении вы посетите дома Льва Николаевича, познакомитесь с его личной историей, режимом дня, образом жизни. Это поможет вам не только разобраться в сложном литературном мире и философии Толстого, но и взглянуть на него с обычной, человеческой стороны. Вы также узнаете о его знаменитых предках и многопоколенную историю великого рода Толстых.

Погружение в мир России второй половины 19 — начала 20 века

События последних 400 лет тесно переплетены с Ясной Поляной: создание тульской засечной черты 16 века на южной окраине, Отечественная война с Наполеоном, Крымская война, отмена крепостного права, великие реформы второй половины 19 века. На этом фоне герои романов Толстого выступают реальными людьми с их чаяниями и надеждами. Вы сможете почувствовать себя сопричастными событиям из далекого прошлого и осознать истинный патриотизм русского человека.

Во время экскурсии вас ждут не только рассказы, но и увлекательные игры и викторины, так что скучать точно не придется!

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям (школьникам с 6 класса)