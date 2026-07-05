Я расскажу вам историю владельцев яснополянских земель, вы узнаете легенду Свято-Никольского храма и услышите уникальный рассказ в единственном некрополе рода Толстых. В мемориальном вагоне 19 века вы увидите кадры кинохроники, запечатлевшие Льва Николаевича и его семью. И, наконец, вместе с научным сотрудником музея совершите экскурсию по усадьбе и посетите дом-музей писателя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой)

Что вас ожидает

Ясная Поляна сквозь столетия

Вы узнаете, кому принадлежали эти живописные земли на протяжении веков. А также услышите о яснополянских засечных лесах, строительстве усадебного ансамбля и появлении здесь знаменитого «прешпекта». Вспомните род Карцевых, графа Илью Толстого и князя Сергея Волконского и выясните, как и когда исполнилась мечта Льва Толстого о владении родовым имением.

«Не говори с тоской их нет, а с благодарностью — были…»

Вы узнаете историю Свято-Никольского храма, посетите единственный некрополь рода Толстых и услышите удивительные истории. Познаете смысл фраз Льва Николаевича: «Толстые — дикие» и «Толстые — простые»

Ясная Поляна и Лев Толстой

Яснополянский гений, старец, мыслитель или просто человек, мечтающий сделать людей счастливыми? Достояние всего мира или, прежде всего, муж и отец детей? Я расскажу о душевных муках и творческих исканиях великого писателя, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, куда направился Толстой, и постараетесь ответить на вопрос: «Что это было — бегство или паломничество?»

Программа

Экскурсия проводится в несколько этапов:

Посещение Свято-Никольского храма середины 17 века и Кочаковского некрополя — единственного семейного кладбища рода Толстых

Железнодорожная станция Щекино. Посещение мемориального вагона 19 века

Усадьба Ясная Поляна: экскурсия с гидом музея по территории и дому Толстого

Организационные детали