Вынуждены предупредить желающих воспользоваться экскурсией "Ясная поляна. Путешествие в литературную Мекку" о том, что заявленные 4 часа за 5 т. р., на самом деле представляют собой 1 час прогулки в сопровождении данного гида по территории усадьбы и 2 часа полноценной экскурсии с сотрудником музея-усадьбы по территориии и зданиям музея, за которую берется отдельная плата, представляемая данным гидом как плата за входные билеты в музей. Фактически отдельно оплачиваемая услуга, оказываемая сотрудниками музея, выдается за часть услуги данного гида. Для наглядности: 1 час прогулки с данным гидом нам обошелся 5 т. р. за 2 чел., а 2 часа экскурсии с гидом-сотрудником музея - 1100 р. за 2 чел. (плата, которую данный гид берет дополнительно). Выглядит как обман и оставляет неприятный осадок.

Ольга