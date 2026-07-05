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Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)

Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Я расскажу вам историю владельцев яснополянских земель, вы узнаете легенду Свято-Никольского храма и услышите уникальный рассказ в единственном некрополе рода Толстых.

В мемориальном вагоне 19 века вы увидите кадры кинохроники, запечатлевшие Льва Николаевича и его семью.

И, наконец, вместе с научным сотрудником музея совершите экскурсию по усадьбе и посетите дом-музей писателя.
4.6
108 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой)

Что вас ожидает

Ясная Поляна сквозь столетия

Вы узнаете, кому принадлежали эти живописные земли на протяжении веков. А также услышите о яснополянских засечных лесах, строительстве усадебного ансамбля и появлении здесь знаменитого «прешпекта». Вспомните род Карцевых, графа Илью Толстого и князя Сергея Волконского и выясните, как и когда исполнилась мечта Льва Толстого о владении родовым имением.

«Не говори с тоской их нет, а с благодарностью — были…»

Вы узнаете историю Свято-Никольского храма, посетите единственный некрополь рода Толстых и услышите удивительные истории. Познаете смысл фраз Льва Николаевича: «Толстые — дикие» и «Толстые — простые»

Ясная Поляна и Лев Толстой

Яснополянский гений, старец, мыслитель или просто человек, мечтающий сделать людей счастливыми? Достояние всего мира или, прежде всего, муж и отец детей? Я расскажу о душевных муках и творческих исканиях великого писателя, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, куда направился Толстой, и постараетесь ответить на вопрос: «Что это было — бегство или паломничество?»

Программа

Экскурсия проводится в несколько этапов:

  • Посещение Свято-Никольского храма середины 17 века и Кочаковского некрополя — единственного семейного кладбища рода Толстых
  • Железнодорожная станция Щекино. Посещение мемориального вагона 19 века
  • Усадьба Ясная Поляна: экскурсия с гидом музея по территории и дому Толстого

Организационные детали

  • Встреча с гидом в Ясной Поляне (возможно в Туле)
  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле с местом для гида
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты. Деньги на их покупку нужно перевести гиду заранее: в Ясную Поляну — 650 ₽ за чел., Некрополь — 250 ₽ за чел., ж/д станция Щёкино— 750 ₽ за группу до пяти человек. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 10 дней возвращается 50% от их стоимости, далее сумма невозвратная
  • Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ясная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12995 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
10
3
7
2
3
1
4
Ю
Были семьёй 2 взрослых, дочь 13 лет на экскурсии «Литературная Мекка…» в начале июля.
Хотела бы поблагодарить Ольгу за душевно и познавательно проведенное время.
Экскурсия соответствовала заявленному описанию. Ольга - чудесный рассказчик,
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прекрасно владеющий материалом. Её неспешное повествование о большой семье Толстых в семейном Некрополе - это рассказ, пронизанный душевным отношением ко всем ее членам. Ты как бы оказываешься в то время с этими людьми. Кажется, вот сейчас забежит кто-нибудь из детей, а может быть за деревом на лавочке сидит мать Льва Николаевича. Ты им сочувствуешь, сопереживаешь в горестные моменты и радуешься вместе с ними их счастью.

Также хотела бы отметить продуманную организацию экскурсионного маршрута. Билеты в усадьбу были куплены заранее. Ольга даже позаботилась о парковочном месте.
Спасибо вам!

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S
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге за великолепную экскурсию в Ясную поляну. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее прикосновение к душе великого писателя и его семьи.
Ольга удивительно
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глубоко и проникновенно рассказала о повседневной жизни Льва Николаевича. Мы узнали не только сухие биографические факты, но и множество трогательных подробностей: как на самом деле работал за своим столом, как относился к детям и как рождались его бессмертные произведения.
Особенно ценно, что гид делала акцент на взаимоотношениях Толстого с женой Софьей Андреевной, на их быте, радостях и сложностях — это оживило историю и сделало её очень близкой и понятной. Ольга с большим уважением и тактом преподносила даже самые драматичные моменты жизни писателя.
Благодаря её любви к своему делу и этим запоминающимся деталям, Ясная поляна запомнится нам надолго. Ольга, спасибо вам за профессионализм, душевность и чудесный день в одном из самых значимых мест России!

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Мария
Программа полностью совпадает с тем, что указано в описании.
Надо понимать что экскурсия не рассчитана на детей. Наверное и подросткам будет не особо интересно.
Для взрослых людей. И при хорошей погоде -
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на улице под дождём я бы больше часа не протянула. А в сумме мы на улице больше 4 часов провели.

На экскурсию в Дом писателя очень сложно попасть - билеты через сайт купить нереально, нужно приезжать к 10 утра в кассы музея. Кроме того экскурсовод рассказывает мало про тех кто проживал в Усадьбе кроме самого Льва Николаевича. Ольга Львовна не только подробно нас познакомила с огромной семьёй писателя, но и показала нам фотографии - было очень познавательно. Приятно что можно получить ответы на все возникающие вопросы.

Уже посоветовала подруге.

Минусы тоже были. Целых два. В начале в процессе заказа экскурсии на сайте цена выросла, пока я получала ответы на свои вопросы. К тому же пришлось оплатить платную парковку - днём в выходной на бесплатной мест нет. Необходимо иметь это в виду, когда планируете поездку.

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Д
экскурсию заказывала для родителей и двоих деток 11 и 9 лет. нас могли на встречу, нашли отличный транспорт, хотя экскурсия предполагалась на воем автомобиле!
экскурсия очень интересная, понравилась и детям и взрослым! много необычных фактов узнали) спасибо большое!!!
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Т
Экскурсия была очень интересная, насыщенная. Экскурсовод владеет материалом на высоком уровне. Все прошло замечательно. Большое спасибо
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Галина
Огромная благодарность Ольге за интереснейшую экскурсию! У Некрополя Толстых я еле сдерживала слезы - настолько проникновенно она рассказывала об их непростых судьбах
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