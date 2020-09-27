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Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»

Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей

4
4 отзыва
Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Вы оцените яснополянский «прешпект», подниметесь на Беседку-вышку в Нижнем парке 🌳 и пройдете по дороге утренней молитвы Толстого.

А также полюбуетесь флоксовой аллеей, раскроете секрет Анковского пирога и в компании местного научного сотрудника посетите дом-музей писателя.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»
Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»

Что вас ожидает

Ясная Поляна сквозь столетия
Вы узнаете, кому принадлежали эти живописные земли на протяжении веков. А также услышите о яснополянских засечных лесах, строительстве усадебного ансамбля и появлении здесь знаменитого «прешпекта». Вспомните род Карцевых, графа Илью Толстого и князя Сергея Волконского и выясните, как и когда исполнилась мечта Льва Толстого о владении родовым имением.

Ясная Поляна и Лев Толстой
Яснополянский гений, старец, мыслитель или просто человек, мечтающий сделать людей счастливыми? Достояние всего мира или, прежде всего, муж и отец детей? Я расскажу о душевных исканиях великого писателя, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, куда направился Толстой, и постараетесь ответить на вопрос: «Что это было — бегство или паломничество?»

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсия ⛳ может проходить на вашем или арендованном автомобиле 🚘. Также до Ясной Поляны можно добраться на автобусе 🚌.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (необходимо бронировать заранее): дом-музей Толстого — 500 рублей взрослые, 450 рублей школьники, студенты и пенсионеры. В выходные и праздники льготы не действуют, цена для всех — 550 рублей.
  • За дополнительную плату можно также включить в экскурсию фамильный некрополь Толстых в Кочаках и ж/д станции Козлова Засека и Ясенки. Это увеличит длительность экскурсии 🧭 на 2-3 часа.
Начало и место завершения
🚩 у памятника Толстому
Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»
Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»
Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»
Ясная Поляна — путешествие в «литературную Мекку»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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4 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Вынуждены предупредить желающих воспользоваться экскурсией "Ясная поляна. Путешествие в литературную Мекку" о том, что заявленные 4 часа за 5 т. р., на самом деле представляют собой 1 час прогулки в сопровождении данного гида по территории усадьбы и 2 часа полноценной экскурсии с сотрудником музея-усадьбы по территориии и зданиям музея, за которую берется отдельная плата, представляемая данным гидом как плата за входные билеты в музей. Фактически отдельно оплачиваемая услуга, оказываемая сотрудниками музея, выдается за часть услуги данного гида. Для наглядности: 1 час прогулки с данным гидом нам обошелся 5 т. р. за 2 чел., а 2 часа экскурсии с гидом-сотрудником музея - 1100 р. за 2 чел. (плата, которую данный гид берет дополнительно). Выглядит как обман и оставляет неприятный осадок.
Ольга
Ответ гида:Елена, я хотела бы прокомментировать ваш отзыв. Экскурсию проводила гид Светлана. Время экскурсии включает: 1. Дорога из Тулы и обратно на Вашем или арендованном транспорте с экскурсией. Вы изначально отказались от встречи в Туле у памятника Толстому, настояли на встрече в Ясной Поляне, тем самым вы отказались от путевой экскурсии от Тулы до Ясной Поляны и сократили время экскурсии - это ваше право. 2. Экскурсия по усадьбе Ясная Поляна - до дух часов. В усадьбе действительно было сокращено время проведения экскурсии на 40 минут, это было связано с тем, что билеты в Дом-музей Толстого мы смогли купить на более раннее время, позже не было. Экскурсия длилась 1 час 20 минут. Обычно я дожидаюсь туристов (это полтора часа! ) и довожу время после экскурсии в Дом-музей, если не укладываюсь по времени. Но иногда туристам это не нужно, и с общего согласия, мы расстаёмся. Мы сделаем вам компенсацию за то время, на которое была сокращена экскурсия. 3. Дом-музей Толстого - полтора часа. На это все уходит 4 часа, а получается, как правило, больше. Очень жаль, что вы не задали вопросы и ничего не сказали гиду в ходе экскурсии.
7 сентября 2020
Интересная экскурсия, особенно повезло с гидом Светланой. Экскурсия по флигелям усадьбы по-настоящему увлекательная.
21 августа 2020
Выражаем огромную благодарность Ольге за прекрасную экскурсию по Ясной Поляне!Время за увлекательным рассказом об усадьбе и ее владельцах прошло незаметно. Интересная программа экскурсии, владение темой, умение с нужного ракурса показать объекты осмотра, легкая правильная речь и личная увлеченность Ольги говорят о ее высоком профессионализме, который позволил нам увидеть в великом писателе трудолюбивого хозяина обширного имения и главу большого семейства.
17 августа 2020
Ольга - прекрасный гид! Увлекательно рассказывает, очень красивый слог, невероятно приятный собеседник, внимательна к группе. Получили огромное удовольствие! Очень благодарны! Спасибо ещё раз Ольге от всей души! Нина и Наталия

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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