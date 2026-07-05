«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Л. Н. Толстой)
Что вас ожидает
Ясная Поляна сквозь столетия
Вы узнаете, кому принадлежали эти живописные земли на протяжении веков. А также услышите о яснополянских засечных лесах, строительстве усадебного ансамбля и появлении здесь знаменитого «прешпекта». Вспомните род Карцевых, графа Илью Толстого и князя Сергея Волконского и выясните, как и когда исполнилась мечта Льва Толстого о владении родовым имением.
«Не говори с тоской их нет, а с благодарностью — были…»
Вы узнаете историю Свято-Никольского храма, посетите единственный некрополь рода Толстых и услышите удивительные истории. Познаете смысл фраз Льва Николаевича: «Толстые — дикие» и «Толстые — простые»
Ясная Поляна и Лев Толстой
Яснополянский гений, старец, мыслитель или просто человек, мечтающий сделать людей счастливыми? Достояние всего мира или, прежде всего, муж и отец детей? Я расскажу о душевных муках и творческих исканиях великого писателя, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, куда направился Толстой, и постараетесь ответить на вопрос: «Что это было — бегство или паломничество?»
Программа
Экскурсия проводится в несколько этапов:
Посещение Свято-Никольского храма середины 17 века и Кочаковского некрополя — единственного семейного кладбища рода Толстых
Железнодорожная станция Щекино. Посещение мемориального вагона 19 века
Усадьба Ясная Поляна: экскурсия с гидом музея по территории и дому Толстого
Организационные детали
Встреча с гидом в Ясной Поляне (возможно в Туле)
Экскурсия проходит на вашем автомобиле с местом для гида
Дополнительно оплачиваются входные билеты. Деньги на их покупку нужно перевести гиду заранее: в Ясную Поляну — 650 ₽ за чел., Некрополь — 250 ₽ за чел., ж/д станция Щёкино— 750 ₽ за группу до пяти человек. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 10 дней возвращается 50% от их стоимости, далее сумма невозвратная
Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ясная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12995 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Были семьёй 2 взрослых, дочь 13 лет на экскурсии «Литературная Мекка…» в начале июля. Хотела бы поблагодарить Ольгу за душевно и познавательно проведенное время. Экскурсия соответствовала заявленному описанию. Ольга - чудесный рассказчик, читать дальшеуменьшить
прекрасно владеющий материалом. Её неспешное повествование о большой семье Толстых в семейном Некрополе - это рассказ, пронизанный душевным отношением ко всем ее членам. Ты как бы оказываешься в то время с этими людьми. Кажется, вот сейчас забежит кто-нибудь из детей, а может быть за деревом на лавочке сидит мать Льва Николаевича. Ты им сочувствуешь, сопереживаешь в горестные моменты и радуешься вместе с ними их счастью.
Также хотела бы отметить продуманную организацию экскурсионного маршрута. Билеты в усадьбу были куплены заранее. Ольга даже позаботилась о парковочном месте. Спасибо вам!
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S
Svetlana
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге за великолепную экскурсию в Ясную поляну. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее прикосновение к душе великого писателя и его семьи. Ольга удивительно читать дальшеуменьшить
глубоко и проникновенно рассказала о повседневной жизни Льва Николаевича. Мы узнали не только сухие биографические факты, но и множество трогательных подробностей: как на самом деле работал за своим столом, как относился к детям и как рождались его бессмертные произведения. Особенно ценно, что гид делала акцент на взаимоотношениях Толстого с женой Софьей Андреевной, на их быте, радостях и сложностях — это оживило историю и сделало её очень близкой и понятной. Ольга с большим уважением и тактом преподносила даже самые драматичные моменты жизни писателя. Благодаря её любви к своему делу и этим запоминающимся деталям, Ясная поляна запомнится нам надолго. Ольга, спасибо вам за профессионализм, душевность и чудесный день в одном из самых значимых мест России!
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Мария
Программа полностью совпадает с тем, что указано в описании. Надо понимать что экскурсия не рассчитана на детей. Наверное и подросткам будет не особо интересно. Для взрослых людей. И при хорошей погоде - читать дальшеуменьшить
на улице под дождём я бы больше часа не протянула. А в сумме мы на улице больше 4 часов провели.
На экскурсию в Дом писателя очень сложно попасть - билеты через сайт купить нереально, нужно приезжать к 10 утра в кассы музея. Кроме того экскурсовод рассказывает мало про тех кто проживал в Усадьбе кроме самого Льва Николаевича. Ольга Львовна не только подробно нас познакомила с огромной семьёй писателя, но и показала нам фотографии - было очень познавательно. Приятно что можно получить ответы на все возникающие вопросы.
Уже посоветовала подруге.
Минусы тоже были. Целых два. В начале в процессе заказа экскурсии на сайте цена выросла, пока я получала ответы на свои вопросы. К тому же пришлось оплатить платную парковку - днём в выходной на бесплатной мест нет. Необходимо иметь это в виду, когда планируете поездку.
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Д
Дарья
экскурсию заказывала для родителей и двоих деток 11 и 9 лет. нас могли на встречу, нашли отличный транспорт, хотя экскурсия предполагалась на воем автомобиле! экскурсия очень интересная, понравилась и детям и взрослым! много необычных фактов узнали) спасибо большое!!!
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Т
Татьяна
Экскурсия была очень интересная, насыщенная. Экскурсовод владеет материалом на высоком уровне. Все прошло замечательно. Большое спасибо
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Галина
Огромная благодарность Ольге за интереснейшую экскурсию! У Некрополя Толстых я еле сдерживала слезы - настолько проникновенно она рассказывала об их непростых судьбах
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