Ясная Поляна сквозь столетия
Вы узнаете, кому принадлежали эти живописные земли на протяжении веков. А также услышите о яснополянских засечных лесах, строительстве усадебного ансамбля и появлении здесь знаменитого «прешпекта». Вспомните род Карцевых, графа Илью Толстого и князя Сергея Волконского и выясните, как и когда исполнилась мечта Льва Толстого о владении родовым имением.
Ясная Поляна и Лев Толстой
Яснополянский гений, старец, мыслитель или просто человек, мечтающий сделать людей счастливыми? Достояние всего мира или, прежде всего, муж и отец детей? Я расскажу о душевных исканиях великого писателя, его попытках стать предпринимателем, резком изменении мировоззрения в 1877 году и уходе из Ясной Поляны. Вы узнаете, куда направился Толстой, и постараетесь ответить на вопрос: «Что это было — бегство или паломничество?»