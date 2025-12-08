1 день

Обзорная экскурсия по Туле и рождественский концерт

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Отправление в Тулу.

11:00 Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».

Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.

Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.

Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать:

побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;

познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;

откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;

поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна»;

побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице;

проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».

14:00 Обед в кафе города.

Размещение в отеле Бон вояж 4*.

Подготовка к концерту в Дворянском собрании.

17:00 Концерт в Колонном зале Дворянского собрания «Бах при свечах».

Камерный концерт «Бах при свечах» в Рождественский сочельник — одна из добрых традиций Тульской филармонии.

Каждый год 6 января, вечером, в Колонном зале Дома Дворянского собрания загораются свечи и звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и его современников — композиторов эпохи барокко.

Тайнопись этой музыки не перестает удивлять и восхищать, несмотря на огромную разницу во времени, мышлении, миросозерцании эпохи барокко и нашего суетного мира.

Цель своего творчества Бах определял как создание «благозвучной гармонии во славу Господню и во услаждение души», не забывая поверять гармонию алгеброй полифонических и гармонических хитросплетений. Это целый мир, наполненный бездонной символикой, которую не устаешь познавать и разгадывать.

Накануне Рождества, главного христианского праздника, забытые символы оживают, мир наполняется надеждой и ожиданием чуда. Это удивительное время, отмеченное особенной, сокровенной радостью — и, одновременно, философскими размышлениями.

Ужин в отеле.

