Бах в свечах. Рождественский тур в Тулу

Рождественский уик-энд в Туле приглашает окунуться в атмосферу зимнего праздника, где оживают традиции и история.

С первого взгляда на огни города и величественный кремль чувствуется дыхание старины и торжественности.

Программа объединяет разные
грани путешествия: обзорная экскурсия по украшенной Туле, знакомство с музеями и коллекциями дворянских усадеб, прогулка по набережной и древним улочкам. Всё проходит в удобном ритме, с обедами и отдыхом в комфортном отеле. Кульминацией станет камерный концерт «Бах при свечах» в Колонном зале Дворянского собрания.

Музыка барокко в рождественский вечер наполнит пространство гармонией и тихим светом, а чаепитие с тульскими пряниками завершит путешествие домашним теплом.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Туле и рождественский концерт

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино, последний вагон из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Отправление в Тулу.

11:00 Обзорная экскурсия «Тула новогодняя: город на все времена».

Автобусное путешествие по Новогодней Туле, во время которого Вы проедете по великолепной Туле, яркая новогодняя красавица — главная ёлка Тулы предстанет в иллюминации.

Путь будет пролегать по интересным местам города оружейников и мастеров. Опытный гид не даст Вам соскучиться.

Около основных достопримечательностей города будут производиться фото-остановки. А если погода будет капризной, то праздничная викторина не даст скучать:

  • побываете в крепости 16 века, древнейшем сооружении города. Познакомитесь с историей и настоящим крепости, построенной на берегах Упы у южных подступах к Московскому княжеству в 1520 году;
  • познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года;
  • откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии;
  • поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна»;
  • побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице;
  • проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».

14:00 Обед в кафе города.

Размещение в отеле Бон вояж 4*.

Подготовка к концерту в Дворянском собрании.

17:00 Концерт в Колонном зале Дворянского собрания «Бах при свечах».

Камерный концерт «Бах при свечах» в Рождественский сочельник — одна из добрых традиций Тульской филармонии.

Каждый год 6 января, вечером, в Колонном зале Дома Дворянского собрания загораются свечи и звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и его современников — композиторов эпохи барокко.

Тайнопись этой музыки не перестает удивлять и восхищать, несмотря на огромную разницу во времени, мышлении, миросозерцании эпохи барокко и нашего суетного мира.

Цель своего творчества Бах определял как создание «благозвучной гармонии во славу Господню и во услаждение души», не забывая поверять гармонию алгеброй полифонических и гармонических хитросплетений. Это целый мир, наполненный бездонной символикой, которую не устаешь познавать и разгадывать.

Накануне Рождества, главного христианского праздника, забытые символы оживают, мир наполняется надеждой и ожиданием чуда. Это удивительное время, отмеченное особенной, сокровенной радостью — и, одновременно, философскими размышлениями.

Ужин в отеле.

2 день

Сокровища дворянских усадеб, прогулка по Туле и мастер-класс на кондитерской фабрике

Завтрак в отеле (шведский стол).

10:00 Интерактивная экскурсия «Сокровища дворянских усадеб» в Тульском музее изобразительных искусств.

Коллекция Тульского музея изобразительных искусств — одно из крупнейших собраний Центральной России. В экспозиции представлены произведения русских и западноевропейских мастеров 16-20 веков: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Интерактивная экскурсия «Сокровища дворянских усадеб» познакомит зрителей с подлинными музейными шедеврами, поступившими в коллекцию из старинных тульских усадеб после 1919 года.

Это уникальная серия венецианского мастера Леандро Бассано «Двенадцать месяцев», масштабные исторические полотна вирутоза Луки Джордано, архитектурные пейзажи-фантазии французского живописца Гюбера Робера, а также произведения известных русских художников: В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, Б. М. Кустодиева, В. А. Серова, Д. С. Стеллецкого и многих других.

Художественная мебель, мейсенский фарфор, богемское стекло, изделия из бронзы, принадлежавшие знаменитым дворянским родам Волконских, Гагариных, Олсуфьевых, Хомяковых, Языковых, являются подлинным украшением экспозиции! Среди них есть настоящие раритеты! Например, единственный в своем роде охотничий шкаф 19 века из усадьбы Красные Буйцы.

В процессе экскурсии будет возможность узнать, как устроен столик для рукоделия, заглянуть в старинное зеркало и раскрыть тайну секретера! Также зрителей ждут старинные дворянские игры!

12:00 Прогулка по Тульскому кремлю, Казанской набережной и пешеходной улице Металлистов. Покупка гостинцев и сувениров.

13:30 Обед в кафе города.

15:00 Сладкий, медовый и всегда узнаваемый Тульский пряник — лучший подарок для взрослых и детей!

Этот день мы продолжим посещением кондитерской фабрики «Медовые традиции».

Приглашаем вас на интерактивный мастер-класс. Здесь Вы узнаете все о Тульском прянике — легенды и истории, секреты изготовления и многое другое!

А также сделаете своими руками настоящий Тульский сувенирный пряник именно тем способом, которым его делали более 300 лет назад и так, как его делают в настоящее время.

Мы устроим для Вас чаепитие с настоящими Тульскими пряниками и ароматным чаем.

16:30 Отъезд в Москву.

Возвращение к станции метро Аннино ориентировочно к 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Бон вояж» 4* г. Тулы (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное (номер стандарт)Одноместное (номер стандарт)Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
17 80021 70017 800

Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.

Варианты проживания

Отель «Бон вояж» 4

1 ночь

Отель «Bon Voyage» находится в трех километрах от центра города Тулы. Стойка регистрации работает круглосуточно, вы сможете в любое время заселиться в забронированный номер.

Интерьер номерного фонда выполнен в индивидуальном стиле.

В ресторане подаются завтраки. Блюда русской кухни можно заказать на обед и ужин.

Ближайшие достопримечательности это памятник Л. Н. Толстому, Молодежный театр-студия Риск, Художественный музей, Филармония.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
  • Билеты на концерт в Дворянском собрании «Бах при свечах»
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний

Что еще важно знать о туре?
  1. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объёма и качества.
  3. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  4. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  5. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  6. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

