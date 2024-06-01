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Авторский тур
2 дня
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
«В новогодней Туле всё особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, гигантские ёлки и уличные инсталляции с тульским колоритом»
31 дек в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
«В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава»
3 янв в 10:00
от 14 500₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Зимние тульские выходные
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
1500013 790₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ААнна17 января 2024Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Зимние»
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