Туры подходящие для зимних прогулок по Туле

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Туле, цены от 12 500 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние праздники в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
«В новогодней Туле всё особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, гигантские ёлки и уличные инсталляции с тульским колоритом»
31 дек в 10:00
от 12 500 за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
«В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава»
3 янв в 10:00
от 14 500 за человека
Зимние тульские выходные
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние тульские выходные
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
1500013 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Зимние тульские выходные
    Организатором довольны
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
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    вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.

    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Семейные праздники в новогодней Туле
    Все хорошо, спасибо.
    Все хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибо
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Зимние тульские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Зимние тульские выходные
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 12 500 до 14 500 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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