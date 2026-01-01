Тула, Кондуки, Куликово поле. Мастер-класс тульского пряника, Ясная Поляна. 2 дня

Вас ждут увлекательные прогулки по историческому центру Тулы
Описание тура

Вас ждут увлекательные прогулки по историческому центру Тулы, где вы сможете увидеть древний Кремль,прогуляетесь по возрожденной спустя 100 лет Казанской набережной, побываете в одном из старейших музеев России - музее Оружия, пройдетесь по Тульскому арбату В Xvi—Xvii вв. улица именовалась Никольской, но уже к концу Xviii века вновь вернула прежнее название. Свое текущее имя - Металлистов улица приобрела почти 100 лет назад, в 1924 году. Далее мы переместимся в новое городское пространство Искра это самое инстаграмное место Тулы. Здесь сплелись воедино свежие идеи, современный дизайн, высокий уровень обслуживания и непередаваемая атмосфера настоящей жизни утром, днем, вечером, зимой и летом. Так же обязательно прокатимся на втором по высоте в Цфо колесе обозрения Макси оно является самым высоким объектом в центре Тулы, а это значит, что его пассажиры могут рассмотреть достопримечательности Исторического квартала без многочасовых прогулок. Отсюда можно оценить размеры города, расположение важных туристических объектов, наметить маршрут своего знакомства с Пряничной столицей. Побываем на мастер-классе по изготовлению Тульского пряника. Заедем в Ликерку Лофт здесь и музеи, и молодёжные пространства, арт-объекты, Фотозоны, кофейни, бургерные, магазин комиксов, море лампочек, декораций.

Второй день посвящен природе и историческим объектам, мы поедем в Кондуки Голубые озера — одна из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены рядом с деревней Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи) или так называемые Романцевские горы. Местный ландшафт заставляет вспомнить фантастические сюжеты и одновременно напоминает изображения алтайской или карельской природы. Эти виды вдохновляют и дарят незабываемые впечатления даже искушенным путешественникам.

После посетим Музейный комплекс Куликово поле в Моховом расположен в непосредственной близости от поля Куликовской битвы. Здесь находятся два музея: Музей Куликовской битвы, выставочный зал.

Современные мультимедийные средства, которыми насыщена экспозиция музея, дают возможность получить сведения о средневековой жизни, в том числе и через игру. В стенах музея происходит чудесное превращение: посетители становятся хранителями, археологами, реставраторами, летописцами. Завершим знакомство на смотровой площадке. Отсюда можно в деталях рассмотреть Поле сражения.

Программа тура по дням

1 день

Ясная поляна. Кремль. Мк Тул. пряник. Набережная

Прибываете в Тулу в 11.00

  • Прогулка по казанской набережной, тульскому арбату, арт пространству Искра

  • Обед

  • в 14.00 экскурсия по территории тульского кремля с экскурсоводом (1 час).

  • 15.00 мастер-класс по изготовлению тульского пряника (1,5 часа)

  • Далее едем в Музей оружия (1 час).

  • Колесо обозрения

  • Прогулка по Ликерке лофт

  • Ужин, свободное время.

2 день

Ликерка Лофт, Куликово поле, Кондуки

Выезд из отеля в 9.00,

  • отправляемся в музей Куликово поле (дорога примерно 1,5 часа).

  • в 11.30 Экскурсия в Музее Куликово поле (1,5 часа),

  • далее едем в Кондуки (дорога 30 мин) в Кондуках гуляем, фотографируемся, кушаем шашлыки(по желанию в кафе) и примерно часа через 2 часа возвращаемся в Тулу на вокзал.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (вокзал-гостиница-все локации-вокзал)
  • Проживание в гостинице 4 звезды с завтраками (в двух местном номере)
  • Фотосессии на каждой локации (по 5 обработанных фото с каждой локации, всего 5 локаций)
  • Посещение мастер-класса по изготовлению Тульского пряника
  • Посещение музея Оружия (без экскурсовода)
  • Катание на колесе обозрения
  • Посещение Кондуков
  • Посещение музея Куликово поле с экскурсоводом (групповая экскурсия)
  • Посещение Кремля с экскурсоводом (групповая экскурсия)
  • Вода в бутылках (0,5)
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Сувениры
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение (требуется доплата)
  • Экскурсионное обслуживание в музее оружия
  • Стоимость проезда до Тулы и обратно
О чём нужно знать до поездки

Тур предусматривает прогулки между локациями до 2х часов, возьмите удобную обувь и теплую одежду, зонт. Ориентируйтесь на прогноз погоды.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Na сайте с 2026 года
Всем привет. Пару слов о себе. Опытный путешественник и организатор, обожаю горы, жару и море. Побывал в 20 странах, любимое направление Юго-восточная азия. С ноября 2019 по март 2020 совершил
самостоятельное 4-х месячное путешествие по 9 странам (Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Сингапур, Индонезия, Малазия, Индия, Мальдивы, ОАЭ), благодаря чему приобрел бесценный опыт по специфике путешествия и отдыха в каждой стране, чем с удовольствием поделюсь с Вами в своих авторских турах. Основное в моих путешествиях это проникнуться и почувствовать страну пребывания. Никакого макдональдса, только локальные, аутентичные и проверенные мной кафешки, только самые интересные места и экскурсии, со мной Ваше путешествие будет насыщенным и безопасным.

