Описание тура

Вас ждут увлекательные прогулки по историческому центру Тулы, где вы сможете увидеть древний Кремль,прогуляетесь по возрожденной спустя 100 лет Казанской набережной, побываете в одном из старейших музеев России - музее Оружия, пройдетесь по Тульскому арбату В Xvi—Xvii вв. улица именовалась Никольской, но уже к концу Xviii века вновь вернула прежнее название. Свое текущее имя - Металлистов улица приобрела почти 100 лет назад, в 1924 году. Далее мы переместимся в новое городское пространство Искра это самое инстаграмное место Тулы. Здесь сплелись воедино свежие идеи, современный дизайн, высокий уровень обслуживания и непередаваемая атмосфера настоящей жизни утром, днем, вечером, зимой и летом. Так же обязательно прокатимся на втором по высоте в Цфо колесе обозрения Макси оно является самым высоким объектом в центре Тулы, а это значит, что его пассажиры могут рассмотреть достопримечательности Исторического квартала без многочасовых прогулок. Отсюда можно оценить размеры города, расположение важных туристических объектов, наметить маршрут своего знакомства с Пряничной столицей. Побываем на мастер-классе по изготовлению Тульского пряника. Заедем в Ликерку Лофт здесь и музеи, и молодёжные пространства, арт-объекты, Фотозоны, кофейни, бургерные, магазин комиксов, море лампочек, декораций.

Второй день посвящен природе и историческим объектам, мы поедем в Кондуки Голубые озера — одна из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены рядом с деревней Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи) или так называемые Романцевские горы. Местный ландшафт заставляет вспомнить фантастические сюжеты и одновременно напоминает изображения алтайской или карельской природы. Эти виды вдохновляют и дарят незабываемые впечатления даже искушенным путешественникам.

После посетим Музейный комплекс Куликово поле в Моховом расположен в непосредственной близости от поля Куликовской битвы. Здесь находятся два музея: Музей Куликовской битвы, выставочный зал.

Современные мультимедийные средства, которыми насыщена экспозиция музея, дают возможность получить сведения о средневековой жизни, в том числе и через игру. В стенах музея происходит чудесное превращение: посетители становятся хранителями, археологами, реставраторами, летописцами. Завершим знакомство на смотровой площадке. Отсюда можно в деталях рассмотреть Поле сражения.