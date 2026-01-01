Описание тура
Вас ждут увлекательные прогулки по историческому центру Тулы, где вы сможете увидеть древний Кремль,прогуляетесь по возрожденной спустя 100 лет Казанской набережной, побываете в одном из старейших музеев России - музее Оружия, пройдетесь по Тульскому арбату В Xvi—Xvii вв. улица именовалась Никольской, но уже к концу Xviii века вновь вернула прежнее название. Свое текущее имя - Металлистов улица приобрела почти 100 лет назад, в 1924 году. Далее мы переместимся в новое городское пространство Искра это самое инстаграмное место Тулы. Здесь сплелись воедино свежие идеи, современный дизайн, высокий уровень обслуживания и непередаваемая атмосфера настоящей жизни утром, днем, вечером, зимой и летом. Так же обязательно прокатимся на втором по высоте в Цфо колесе обозрения Макси оно является самым высоким объектом в центре Тулы, а это значит, что его пассажиры могут рассмотреть достопримечательности Исторического квартала без многочасовых прогулок. Отсюда можно оценить размеры города, расположение важных туристических объектов, наметить маршрут своего знакомства с Пряничной столицей. Побываем на мастер-классе по изготовлению Тульского пряника. Заедем в Ликерку Лофт здесь и музеи, и молодёжные пространства, арт-объекты, Фотозоны, кофейни, бургерные, магазин комиксов, море лампочек, декораций.
Второй день посвящен природе и историческим объектам, мы поедем в Кондуки Голубые озера — одна из главных достопримечательностей Тульской области. Они расположены рядом с деревней Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи) или так называемые Романцевские горы. Местный ландшафт заставляет вспомнить фантастические сюжеты и одновременно напоминает изображения алтайской или карельской природы. Эти виды вдохновляют и дарят незабываемые впечатления даже искушенным путешественникам.
После посетим Музейный комплекс Куликово поле в Моховом расположен в непосредственной близости от поля Куликовской битвы. Здесь находятся два музея: Музей Куликовской битвы, выставочный зал.
Современные мультимедийные средства, которыми насыщена экспозиция музея, дают возможность получить сведения о средневековой жизни, в том числе и через игру. В стенах музея происходит чудесное превращение: посетители становятся хранителями, археологами, реставраторами, летописцами. Завершим знакомство на смотровой площадке. Отсюда можно в деталях рассмотреть Поле сражения.
Программа тура по дням
Ясная поляна. Кремль. Мк Тул. пряник. Набережная
Прибываете в Тулу в 11.00
Прогулка по казанской набережной, тульскому арбату, арт пространству Искра
Обед
в 14.00 экскурсия по территории тульского кремля с экскурсоводом (1 час).
15.00 мастер-класс по изготовлению тульского пряника (1,5 часа)
Далее едем в Музей оружия (1 час).
Колесо обозрения
Прогулка по Ликерке лофт
Ужин, свободное время.
Ликерка Лофт, Куликово поле, Кондуки
Выезд из отеля в 9.00,
отправляемся в музей Куликово поле (дорога примерно 1,5 часа).
в 11.30 Экскурсия в Музее Куликово поле (1,5 часа),
далее едем в Кондуки (дорога 30 мин) в Кондуках гуляем, фотографируемся, кушаем шашлыки(по желанию в кафе) и примерно часа через 2 часа возвращаемся в Тулу на вокзал.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер (вокзал-гостиница-все локации-вокзал)
- Проживание в гостинице 4 звезды с завтраками (в двух местном номере)
- Фотосессии на каждой локации (по 5 обработанных фото с каждой локации, всего 5 локаций)
- Посещение мастер-класса по изготовлению Тульского пряника
- Посещение музея Оружия (без экскурсовода)
- Катание на колесе обозрения
- Посещение Кондуков
- Посещение музея Куликово поле с экскурсоводом (групповая экскурсия)
- Посещение Кремля с экскурсоводом (групповая экскурсия)
- Вода в бутылках (0,5)
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Сувениры
- Личные расходы
- Одноместное размещение (требуется доплата)
- Экскурсионное обслуживание в музее оружия
- Стоимость проезда до Тулы и обратно
О чём нужно знать до поездки
Тур предусматривает прогулки между локациями до 2х часов, возьмите удобную обувь и теплую одежду, зонт. Ориентируйтесь на прогноз погоды.