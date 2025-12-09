Мои заказы

Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Тулу и Елец

Окунитесь в мир истории и культуры в Туле и Ельце.

В этом железнодорожном туре вы увидите старые и новые образцы оружия, узнаете секреты приготовления знаменитого пряника и насладитесь шедеврами архитектуры. Вас
ждет погружение в атмосферу творчества великих писателей – И. А. Бунина и Л. Н. Толстого, знакомство с их биографиями и осмотр личных вещей.

Также в программе – мини-спектакль в драматическом театре «Бенефис», который подарит незабываемые эмоции и впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Отправление туристического поезда

Самостоятельная посадка в туристический поезд №925/926 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

22:05 Отправление туристического поезда №925/926 с Киевского вокзала г. Москвы.

2 день

Тула. Музей оружия, кремль, мастер-класс по выпечке пряника

Завтрак в поезде.

09:21 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Тулы. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Экскурсия по Тульскому государственному музею оружия, в экспозиции которого собраны образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века по наше время.

Здание колоссального «музея-арсенала» выполнено в виде богатырского шлема, а экспозиции формировались с использованием самых передовых музейных и компьютерных технологий.
3D инсталляции, мультимедийное сопровождение, поражающий воображение дизайн интерьера позволяет зримо представить эволюцию русского оружия от меча и топора до современнейших образцов, состоящих на вооружении российской армии сегодня. Авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие и даже раритетные экспонаты.

Мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием в одном из музеев города.

Обед в кафе города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсии по городу с посещением исторического центра Тулы.

Экскурсия по Тульскому кремлю.

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тулы.

20:43 Отправление поезда.

3 день

Экскурсия по Ельцу. Музеи Л.Н. Толстого и И.А. Бунина, спектакль в драмтеатре

02:50 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Елец.

Завтрак.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ельцу.

Осмотр Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя — Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века — доме начальника станции И. И. Озолина.

Посещение Литературно-мемориального музея И. А. Бунина.

Музей, посвящённый жизни и творчеству Ивана Бунина, размещён в деревянном доме ХIХ в., принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской. Здесь, в гимназические годы, в течение трёх лет проживал молодой будущий классик русской литературы. Примечательно, что планировка внутреннего помещения сохранилась с бунинских времён. Экспозиция построена на основе связи творчества писателя с родным краем. Наиболее ценные экспонаты музея: фотографии писателя разных лет, прижизненные издания, его личные вещи, любимое охотничье ружье, копия диплома Нобелевской премии, а также свидетель всемирного триумфа – старый чемодан, с которым Иван Алексеевич ездил за наградой.

Обед в кафе города.

Посещение драматического театра «Бенефис» с мини-спектаклем по произведениям И. А. Бунина.

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:36 Отправление поезда с ж/д вокзала г. Елец.

23:56 Прибытие поезда 925/926 на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (аналог СВ)Одноместное размещение
в СВ
Для взрослого39 90054 60088 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)		39 20054 100
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)		17 90017 900

Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 15 600 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены одноэтажные вагоны. Есть вагон-ресторан.

2-х местное купе (аналог СВ)

2 нижние полки (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек

4-х местное купе

2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек

Информация предварительная.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории по маршруту
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Ужины
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
  2. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  3. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  4. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  5. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  6. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  7. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  8. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

