2 день

Тула. Музей оружия, кремль, мастер-класс по выпечке пряника

Завтрак в поезде.

09:21 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Тулы. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Экскурсия по Тульскому государственному музею оружия, в экспозиции которого собраны образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века по наше время.

Здание колоссального «музея-арсенала» выполнено в виде богатырского шлема, а экспозиции формировались с использованием самых передовых музейных и компьютерных технологий.

3D инсталляции, мультимедийное сопровождение, поражающий воображение дизайн интерьера позволяет зримо представить эволюцию русского оружия от меча и топора до современнейших образцов, состоящих на вооружении российской армии сегодня. Авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие и даже раритетные экспонаты.

Мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием в одном из музеев города.

Обед в кафе города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсии по городу с посещением исторического центра Тулы.

Экскурсия по Тульскому кремлю.

Свободное время в центре города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тулы.

20:43 Отправление поезда.

