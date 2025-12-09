В этом железнодорожном туре вы увидите старые и новые образцы оружия, узнаете секреты приготовления знаменитого пряника и насладитесь шедеврами архитектуры. Вас
Программа тура по дням
Отправление туристического поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд №925/926 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
22:05 Отправление туристического поезда №925/926 с Киевского вокзала г. Москвы.
Тула. Музей оружия, кремль, мастер-класс по выпечке пряника
Завтрак в поезде.
09:21 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Тулы. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Экскурсия по Тульскому государственному музею оружия, в экспозиции которого собраны образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века по наше время.
Здание колоссального «музея-арсенала» выполнено в виде богатырского шлема, а экспозиции формировались с использованием самых передовых музейных и компьютерных технологий.
3D инсталляции, мультимедийное сопровождение, поражающий воображение дизайн интерьера позволяет зримо представить эволюцию русского оружия от меча и топора до современнейших образцов, состоящих на вооружении российской армии сегодня. Авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие и даже раритетные экспонаты.
Мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием в одном из музеев города.
Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсии по городу с посещением исторического центра Тулы.
Экскурсия по Тульскому кремлю.
Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Тулы.
20:43 Отправление поезда.
Экскурсия по Ельцу. Музеи Л.Н. Толстого и И.А. Бунина, спектакль в драмтеатре
02:50 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Елец.
Завтрак.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ельцу.
Осмотр Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя — Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).
Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века — доме начальника станции И. И. Озолина.
Посещение Литературно-мемориального музея И. А. Бунина.
Музей, посвящённый жизни и творчеству Ивана Бунина, размещён в деревянном доме ХIХ в., принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской. Здесь, в гимназические годы, в течение трёх лет проживал молодой будущий классик русской литературы. Примечательно, что планировка внутреннего помещения сохранилась с бунинских времён. Экспозиция построена на основе связи творчества писателя с родным краем. Наиболее ценные экспонаты музея: фотографии писателя разных лет, прижизненные издания, его личные вещи, любимое охотничье ружье, копия диплома Нобелевской премии, а также свидетель всемирного триумфа – старый чемодан, с которым Иван Алексеевич ездил за наградой.
Обед в кафе города.
Посещение драматического театра «Бенефис» с мини-спектаклем по произведениям И. А. Бунина.
Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:36 Отправление поезда с ж/д вокзала г. Елец.
23:56 Прибытие поезда 925/926 на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (аналог СВ)
|Одноместное размещение
в СВ
|Для взрослого
|39 900
|54 600
|88 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|39 200
|54 100
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|17 900
|17 900
|–
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 15 600 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены одноэтажные вагоны. Есть вагон-ресторан.
|2-х местное купе (аналог СВ)
2 нижние полки (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек
|4-х местное купе
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)
1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек
Информация предварительная.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории по маршруту
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.