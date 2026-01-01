1 день

Тульский кремль, музей «Международного пряника» с мастер-классом по росписи

02:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Тулу (~200 км, 3 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.

Прогуляетесь по Кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России.

В ходе экскурсии Вы увидите основные памятники Тулы – С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник Прянику, Н. Демидову; прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и мн. др.

Тульский кремль (самостоятельное посещение) – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. На территории кремля расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).

Для туристов, выбравших тип питания «завтраки» – свободное время, около 45 мин.

Свободное время.

Или экскурсионный пакет за доплату:

Посещение музея «Международный пряник».

Мастер-класс «Роспись Тульского пряника»: беседа об истории тульского пряника, роспись имбирного пряника.

Размещение в гостинице «Москва», г. Тула.

Резервные отели: «Вояж», «Центр», «История» г. Тула (или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура с ужинами).

