Описание тура
Приглашаем в увлекательный тур в город мастеров, самоваров и знаменитых пряников!
Вас ждут прогулки по Тульскому кремлю и историческому центру, интерактивная экскурсия «Тула самоварная» и вкусный обед по семейным рецептам известных туляков.
Это путешествие – возможность прикоснуться к традициям и вехам истории старинной Тулы.
Программа тура по дням
Тульский кремль, музей «Международного пряника» с мастер-классом по росписи
02:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Тулу (~200 км, 3 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.
Прогуляетесь по Кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России.
В ходе экскурсии Вы увидите основные памятники Тулы – С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник Прянику, Н. Демидову; прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и мн. др.
Тульский кремль (самостоятельное посещение) – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. На территории кремля расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни кремля.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).
Для туристов, выбравших тип питания «завтраки» – свободное время, около 45 мин.
Свободное время.
Или экскурсионный пакет за доплату:
Посещение музея «Международный пряник».
Мастер-класс «Роспись Тульского пряника»: беседа об истории тульского пряника, роспись имбирного пряника.
Размещение в гостинице «Москва», г. Тула.
Резервные отели: «Вояж», «Центр», «История» г. Тула (или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура с ужинами).
Тула: музеи, театрализованная программа, тульский обед
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Театрализованная экскурсия «Тула самоварная».
Вы почувствуете атмосферу Тулы конца XIX в. Сначала Вас встретит мальчик-сбитенщик, который рассказывает о торговой и мастеровой Туле и ведет веселый торг сбитнем. Вы сможете присоединиться к нему и попробовать себя в роли продавца-разносчика. Далее Вы встретите Маланью Сидоровну – жену самоварщика. Она рассказывает о самоварных фабриках и работе своего мужа, а стоящие рядом кумушки-сплетницы рассуждают о семье самоварщиков Баташевых.
Свободное время.
Или экскурсионный пакет за доплату:
Посещение музея Оружия – одного из старейших музеев России.
Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема. Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
Тульский обед в ресторане города (при покупке тура на полу-/полном пансионе).
В семье Льва Николаевича Толстого очень любили пирожки с разными фруктовыми начинками, а сам Лев Николаевич очень уважал яичницу с грибами, омлеты. Иван Сергеевич Тургенев угощал своих гостей знаменитыми куриными котлетами. А в семье Василия Дмитриевича Поленова очень уважали картошечку с лесными грибами.
Мы предлагаем Вам обед по семейным рецептам самых знаменитых туляков: салат художника (по рец. семьи В. Д. Поленова), похлебка с белыми грибами (по рец. семьи Демидовых), куриное филе в сливочно-сырном соусе с гарниром по-тургеневски, пирог Анке с мороженым (по рец. С.А. Толстой), чай с травами русского полесья.
Выбор блюд осуществляет туроператор, описание носит информационный характер.
Свободное время.
Или экскурсионный пакет за доплату:
Посещение Музея «Гармони деда Филимона».
В музее Вы узнаете о происхождении и развитии этого самобытного инструмента, о том, как совершенствовался промысел от миниатюрных гармоник-черепашек XIX в., которые пользовались популярностью среди эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и аккордеонов.
Окончание программы в Туле в центре города около 15:00 для туристов без доп. экскурсий; около 17:00 для туристов с доп. экскурсиями.
Самостоятельный трансфер на ж/д-вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Гостиница
|Стоимость на базе питания
|«Москва», г. Тула
|BB – завтрак
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|17 800
|19 900
|21 400
Доплата за одноместное размещение на заезды – 2 900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 400 рублей (3 человека в номере).
Резервные гостиницы: «Центр», «История», «Вояж» г. Тула, возможна замена гостиницы на аналогичную.
Варианты проживания
Гостиница «Москва»
Гостиница «Москва», расположенная по адресу ул. Путейская, 3 — одна из известных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.
Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания, в каждой категории есть ванные комнаты.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.
Гостиница «Центр»
Гостиница располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.
Гостиница «История»
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» – 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» – 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Тулы
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Экскурсионный пакет (музей оружия, музей международного пряника с мастер-классом, музей Гармони деда Филимона) - взрослый - 3000 руб., ребенок до 16 лет вкл. - 2500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт, водительские права, военный билет и т. п.).
- Время прибытия в Москву/Владимир является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Места в автобусе распределяются Туроператором, рассадку осуществляет гид.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.