Зимние тульские выходные

Тульская область — регион, где каждый турист узнает много любопытного об истории оружия, попробует выведать главный секрет приготовления знаменитых пряников, увидит живописные просторы, где жил и творил Л. Н. Толстой. Приглашаем Вас в тур выходного дня с насыщенной программой, в котором Тула раскроется перед Вами с самых разных сторон.
5
3 отзыва
Зимние тульские выходные
Зимние тульские выходные
Зимние тульские выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремль

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление. Путевая экскурсия.

Тула — город-воин, город-крепость, город славных мастеров.

В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города. Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.

А также увидим самые интересные памятники и достопримечательности, узнаем городские тайны и легенды. Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.

Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей оружия. Это современное шестиэтажное здание в виде шлема русского воина.

В его экспозиции — уникальная коллекция оружия с 16 века до наших дней. Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.

Обед в уютном ресторане в центре города.

Тульский кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик. Почти полтора века он был важной крепостью на южной границе Московского государства, центром Засечной черты и надежно охранял рубежи от набегов кочевников.

Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года. А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.

Для друзей у Тулы — пряник. Для врагов у Тулы — меч.

Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах кремля. Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.

Когда-то она была одной из самых богатых улиц города. Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу. В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.

Размещение в гостинице, свободное время.

Ужин самостоятельно.

В свободное время можно дополнительно посетить Музей самоваров, выставки в кремле и экспозиции Музейного квартала.

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремль
2 день

Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.

Отъезд на экскурсию.

Второй день полностью посвятим Льву Николаевичу Толстому, местам, связанным с его насыщенной жизнью, поскольку отправляемся в Ясную поляну, Козлову засеку.

Когда войдем через главный вход с башнями в усадьбу Ясная поляна, покажется, что вы уже были здесь, даже если это первый визит сюда. Аллея из берез («Прешпект»), Большой пруд, мостики, Дом Волконского, комната «со сводами» — все это описано в произведениях Льва Николаевича и знакомо нам и по картинам И. Репина, Л. О. Пастернака, И. Н. Крамского, М. В. Нестерова и других.

Во время экскурсии не только знакомимся вновь и вновь с биографией писателя, но пытаемся понять сложные отношения в семье, причины столкновений характеров с женой Софьей Андреевной и, конечно, причины ухода из Ясной поляны.

Обед.

Станционный комплекс «Козлова засека» — при жизни писателя это была ближайшая к Ясной Поляне железнодорожная станция. Здесь Толстые встречали гостей, отсюда уезжали в Москву, на «Козловку» приходила вся корреспонденция на имя Толстых.

Оказавшись на Козловой Засеке, мы погрузимся в атмосферу действующего провинциального ж/д вокзала начала 20 века.

Вот так пролетит время в Туле и на ее окраинах. Нам пора в столицу. Место высадки — метро Аннино.

Самое главное — добраться до дома, взять любую книгу Льва Николаевича и вновь вспоминать увиденное, под крепкий чай и сладости, купленные в Туле.

Ориентировочное время прибытия в Москву 21:00.

Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в МосквуЭкскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в МосквуЭкскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
13 79015 29013 690

Варианты проживания

Отель «Москва»

1 ночь

Гостиница «Москва» — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.

Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице: номера категории «стандарт»
  • Питание: 2 обеда, 1 завтрак
  • Услуги сопровождающего гида
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Как я найду гида?

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 июл 2024
Первый раз брала тур у Вас. Организовано все на отлично. На все вопросы были даны ответы. Спасибо!
А
24 июн 2024
Все как обычно, без претензий.
Все как обычно, без претензий.Все как обычно, без претензий.Все как обычно, без претензий.
М
15 мая 2024
Отличная организация тура.

Тур входит в следующие категории Тулы

На автобусе2-дневные турыВсе турыЗимние

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