Программа тура по дням
Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремль
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление. Путевая экскурсия.
Тула — город-воин, город-крепость, город славных мастеров.
В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города. Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.
А также увидим самые интересные памятники и достопримечательности, узнаем городские тайны и легенды. Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.
Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей оружия. Это современное шестиэтажное здание в виде шлема русского воина.
В его экспозиции — уникальная коллекция оружия с 16 века до наших дней. Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.
Обед в уютном ресторане в центре города.
Тульский кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик. Почти полтора века он был важной крепостью на южной границе Московского государства, центром Засечной черты и надежно охранял рубежи от набегов кочевников.
Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года. А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.
Для друзей у Тулы — пряник. Для врагов у Тулы — меч.
Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах кремля. Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.
Когда-то она была одной из самых богатых улиц города. Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу. В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.
Размещение в гостинице, свободное время.
Ужин самостоятельно.
В свободное время можно дополнительно посетить Музей самоваров, выставки в кремле и экспозиции Музейного квартала.
Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
Отъезд на экскурсию.
Второй день полностью посвятим Льву Николаевичу Толстому, местам, связанным с его насыщенной жизнью, поскольку отправляемся в Ясную поляну, Козлову засеку.
Когда войдем через главный вход с башнями в усадьбу Ясная поляна, покажется, что вы уже были здесь, даже если это первый визит сюда. Аллея из берез («Прешпект»), Большой пруд, мостики, Дом Волконского, комната «со сводами» — все это описано в произведениях Льва Николаевича и знакомо нам и по картинам И. Репина, Л. О. Пастернака, И. Н. Крамского, М. В. Нестерова и других.
Во время экскурсии не только знакомимся вновь и вновь с биографией писателя, но пытаемся понять сложные отношения в семье, причины столкновений характеров с женой Софьей Андреевной и, конечно, причины ухода из Ясной поляны.
Обед.
Станционный комплекс «Козлова засека» — при жизни писателя это была ближайшая к Ясной Поляне железнодорожная станция. Здесь Толстые встречали гостей, отсюда уезжали в Москву, на «Козловку» приходила вся корреспонденция на имя Толстых.
Оказавшись на Козловой Засеке, мы погрузимся в атмосферу действующего провинциального ж/д вокзала начала 20 века.
Вот так пролетит время в Туле и на ее окраинах. Нам пора в столицу. Место высадки — метро Аннино.
Самое главное — добраться до дома, взять любую книгу Льва Николаевича и вновь вспоминать увиденное, под крепкий чай и сладости, купленные в Туле.
Ориентировочное время прибытия в Москву 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный
|Стандартный одноместный
|Доп. место (в двухместном)
|13 790
|15 290
|13 690
Варианты проживания
Отель «Москва»
Гостиница «Москва» — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.
Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице: номера категории «стандарт»
- Питание: 2 обеда, 1 завтрак
- Услуги сопровождающего гида
- Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
- Транспортное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
Как я найду гида?
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).