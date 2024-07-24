1 день

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский кремль

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление. Путевая экскурсия.



Тула — город-воин, город-крепость, город славных мастеров.

В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города. Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.

А также увидим самые интересные памятники и достопримечательности, узнаем городские тайны и легенды. Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.

Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей оружия. Это современное шестиэтажное здание в виде шлема русского воина.

В его экспозиции — уникальная коллекция оружия с 16 века до наших дней. Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.



Обед в уютном ресторане в центре города.

Тульский кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик. Почти полтора века он был важной крепостью на южной границе Московского государства, центром Засечной черты и надежно охранял рубежи от набегов кочевников.



Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года. А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.

Для друзей у Тулы — пряник. Для врагов у Тулы — меч.



Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах кремля. Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.

Когда-то она была одной из самых богатых улиц города. Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу. В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.

Размещение в гостинице, свободное время.

Ужин самостоятельно.



В свободное время можно дополнительно посетить Музей самоваров, выставки в кремле и экспозиции Музейного квартала.