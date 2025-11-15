Мои заказы

Рождество в Туле

Приглашаем вас в уютную Тулу на Рождество! Мы повеселим вас новогодней программой в музее гармони, вы познакомитесь с уникальным художественным промыслом Тульской области, увидите блоху и побываете на родине Л. Н. Толстого. Посетите музей оружия, узнаете все о Тульском прянике и приготовите его. А также будете много гулять по Туле и узнаете все самое интересное об этом замечательном городе.
Ближайшие даты:
5
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия «Тула мастеровая», музей оружия, музей гармони деда Филимона

Самостоятельное прибытие.

Вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

11:45 Встреча у музея самоваров.

Обзорная экскурсия «Тула мастеровая» пешеходная.

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.

Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия «Шлем» – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекцией, рассказывающий об истории оружия с периода средних веков до современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Обед в небольшом ресторанчике в центре города.

Музей гармони деда Филимона.

Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.

Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.

В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.

Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!

Прогулка по центру города.

Свободное время, участие в праздничных гуляньях.

Приглашаем на новогоднюю программу (по желанию за доп. плату, оплачивается при бронировании тура):

19:00-20:30 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер-классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…

2 день

Поездка в Ясную поляну, интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.

Посадка в автобус.

Поездка в Ясную поляну.

Новогодняя зимняя экскурсия в усадьбе (без посещения дома Толстого).

Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны.

Обзорная экскурсия по территории.

Вы увидите дом Толстого, а также флигель Кузминских, осмотрите центральную часть заповедника, пруды. В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, посетите могилу Толстого.

Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием.

Самостоятельная прогулка. Вы сможете посетить могилу Л. Н. Толстого, поучаствовать в Новогодних мероприятиях в усадьбе, покататься на лошадях, посетить конюшню.

Обед в ресторане в Ясной поляне.

Козлова засека — ж/д. станция, связанная с жизнью Л. Н. Толстого. Экскурсия.

17:00 Возвращение в Тулу.

Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную программу (по желанию за доп. плату, оплачивается при бронировании тура):

18:00-19:30 Новогодний квиз.

3 день

Интерактивная программа «Филимоновская игрушка», дегустация пряника с мастер-классом

Завтрак.

Освобождение номеров.

Интерактивная программа в музейной студии «Тулячок» — «Филимоновская игрушка».

На нашем мероприятии вы познакомитесь с уникальным художественным промыслом Тульской области — Филимоновской игрушкой.

Симпатичные глиняные свистульки деревни Филимоново с 16 века и до сих пор радуют взрослых и детей.

На мастер-классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память.

Обед в ресторане.

Программа «В гостях у Тульского пряника».

Вы узнаете о зарождении пряничного производства в Туле, познакомитесь с выдающимися туляками.

Вы узнаете историю уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.

Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями, а также мастер-класс по выпечке пряника. Ваш пряник упакуют, чтобы вы забрали его с собой в качестве вкусного сувенира.

Окончание программы после 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Cтоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницаОсновоное местоДоп. место
Подворье 2*21 50020 500
Черниковский 3*23 80022 800
Армения 4*28 500 стандарт
Центр 4*

27 950 стандарт

27 000 4-местный

Профит 3*

24 000 2-местный

23 500 3-местный

София 4*28 00027 000

Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб. на основное место, 1000 руб. — на доп. место.

Доплата за одноместное размещение — под запрос.

Варианты проживания

Гостиница «Подворье»

2 ночи

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Отель «Черниковский»

2 ночи

Отель «Отель Черниковский» находится в Туле. Этот отель располагается неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Рядом находятся Музей тульских самоваров, Кремль в Туле и Тульский государственный музей оружия.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Дополнительно: гладильные услуги

Гостиница «Армения»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Центр»

2 ночи

Апарт-отель«Центр» располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский кремль.

Отель «Профит»

2 ночи

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Гостиница «София»

2 ночи

Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).

Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Тулы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - под запрос
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Дополнительные программы (оплачиваются при бронировании тура):Новогодний квиз - 3000 руб. /чел. Тульские святочные посиделки - 3000 руб. /чел
  • Новогодний квиз - 3000 руб. /чел
  • Тульские святочные посиделки - 3000 руб. /чел
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Тула, улица Металлистов, 25
Входят ли в стоимость тура билеты на поезд и самолет?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб. на основное место, 1000 руб. — на доп. место.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

