1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия «Тула мастеровая», музей оружия, музей гармони деда Филимона

Самостоятельное прибытие.

Вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

11:45 Встреча у музея самоваров.

Обзорная экскурсия «Тула мастеровая» пешеходная.

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.

Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия «Шлем» – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекцией, рассказывающий об истории оружия с периода средних веков до современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Обед в небольшом ресторанчике в центре города.

Музей гармони деда Филимона.

Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.

Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.

В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.

Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!

Прогулка по центру города.

Свободное время, участие в праздничных гуляньях.

Приглашаем на новогоднюю программу (по желанию за доп. плату, оплачивается при бронировании тура):

19:00-20:30 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер-классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…

