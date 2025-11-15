янв
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия «Тула мастеровая», музей оружия, музей гармони деда Филимона
Самостоятельное прибытие.
Вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.
11:45 Встреча у музея самоваров.
Обзорная экскурсия «Тула мастеровая» пешеходная.
В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.
Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.
Музей оружия «Шлем» – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекцией, рассказывающий об истории оружия с периода средних веков до современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Обед в небольшом ресторанчике в центре города.
Музей гармони деда Филимона.
Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.
Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.
В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника.
Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!
Прогулка по центру города.
Свободное время, участие в праздничных гуляньях.
Приглашаем на новогоднюю программу (по желанию за доп. плату, оплачивается при бронировании тура):
19:00-20:30 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер-классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…
Поездка в Ясную поляну, интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.
Посадка в автобус.
Поездка в Ясную поляну.
Новогодняя зимняя экскурсия в усадьбе (без посещения дома Толстого).
Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны.
Обзорная экскурсия по территории.
Вы увидите дом Толстого, а также флигель Кузминских, осмотрите центральную часть заповедника, пруды. В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, посетите могилу Толстого.
Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием.
Самостоятельная прогулка. Вы сможете посетить могилу Л. Н. Толстого, поучаствовать в Новогодних мероприятиях в усадьбе, покататься на лошадях, посетить конюшню.
Обед в ресторане в Ясной поляне.
Козлова засека — ж/д. станция, связанная с жизнью Л. Н. Толстого. Экскурсия.
17:00 Возвращение в Тулу.
Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную программу (по желанию за доп. плату, оплачивается при бронировании тура):
18:00-19:30 Новогодний квиз.
Интерактивная программа «Филимоновская игрушка», дегустация пряника с мастер-классом
Завтрак.
Освобождение номеров.
Интерактивная программа в музейной студии «Тулячок» — «Филимоновская игрушка».
На нашем мероприятии вы познакомитесь с уникальным художественным промыслом Тульской области — Филимоновской игрушкой.
Симпатичные глиняные свистульки деревни Филимоново с 16 века и до сих пор радуют взрослых и детей.
На мастер-классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память.
Обед в ресторане.
Программа «В гостях у Тульского пряника».
Вы узнаете о зарождении пряничного производства в Туле, познакомитесь с выдающимися туляками.
Вы узнаете историю уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.
Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.
Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями, а также мастер-класс по выпечке пряника. Ваш пряник упакуют, чтобы вы забрали его с собой в качестве вкусного сувенира.
Окончание программы после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.
Cтоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Основоное место
|Доп. место
|Подворье 2*
|21 500
|20 500
|Черниковский 3*
|23 800
|22 800
|Армения 4*
|28 500 стандарт
|—
|Центр 4*
27 950 стандарт
27 000 4-местный
—
—
|Профит 3*
24 000 2-местный
23 500 3-местный
—
—
|София 4*
|28 000
|27 000
Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб. на основное место, 1000 руб. — на доп. место.
Доплата за одноместное размещение — под запрос.
Варианты проживания
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Отель «Черниковский»
Отель «Отель Черниковский» находится в Туле. Этот отель располагается неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Рядом находятся Музей тульских самоваров, Кремль в Туле и Тульский государственный музей оружия.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Дополнительно: гладильные услуги
Гостиница «Армения»
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Гостиница «Центр»
Апарт-отель«Центр» располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский кремль.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
Гостиница «София»
Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.
Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).
Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Тулы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - под запрос
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Дополнительные программы (оплачиваются при бронировании тура):Новогодний квиз - 3000 руб. /чел. Тульские святочные посиделки - 3000 руб. /чел
- Новогодний квиз - 3000 руб. /чел
- Тульские святочные посиделки - 3000 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли в стоимость тура билеты на поезд и самолет?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка ребенку до 14 лет — 500 руб. на основное место, 1000 руб. — на доп. место.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.