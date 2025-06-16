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Новогодняя Тула

В новогодней Туле все особенно празднично и зрелищно – и удивительная иллюминация, и гигантские елки, и уличные инсталляции с тульским колоритом, яркие украшения, огни, шоу, музыка! Посетите Кремль и музей
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самоваров. Поучаствуете в новогодней ярмарке. Познакомитесь с арсеналом тульского оружия угоститесь продуктами Куликова поля. И, конечно, попробуете местные вкусности: пряники, пастилу, конфеты. А самое главное – почувствуете дух Ясной поляны и насладитесь красотой этих мест.

5
3 отзыва
Новогодняя Тула
Новогодняя Тула
Новогодняя Тула
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустацией

11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.

Обзорная экскурсии «Тула оружейная».

Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода. Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.

Экскурсия в Музей оружия.

Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок. В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.

Обед в небольшом ресторанчике в центре города.

Посещение нового городского пространства «Искра».

Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.

Новогодняя кулинарная программа с мастер-классом в пространстве «Археология».

Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лабораторииЧто такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки? Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».

Попробуете вкус Рождества: на столе – «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».

16:00 Окончание программы.

Размещение в гостинице.

Свободное время в центре города.

По желанию за доп. плату:

17:00-19:00 Интерактивная программа «Новый год у Тулячка» 4+.

Обзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустациейОбзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустациейОбзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустациейОбзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустациейОбзорная экскурсии «Тула оружейная». Новогодняя кулинарная программа с дегустацией
2 день

Поездка в Ясную поляну. Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием

Завтрак.

Встреча с гидом у музея самоваров в центре города. Посадка в автобус.

Поездка в Ясную поляну (без посещения дома Толстого).

Новогодняя зимняя программа в усадьбе без посещения дома Толстого. Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны.

Обзорная экскурсия по территории.

Вы увидите дом Толстого, а также флигель Кузминских, осмотрите центральную часть заповедника, пруды. В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, посетите могилу Толстого.

Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием.

Самостоятельная прогулка.

Вы сможете посетить могилу Л. Н. Толстого, поучаствовать в Новогодних мероприятиях в усадьбе, покататься на лошадях, посетить конюшню.

Обед в кафе.

16:00 Возвращение в Тулу.

Дополнительно программа:

17:00-19:00 «Тульские святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием.

Поездка в Ясную поляну. Интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием
3 день

Обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряника

Завтрак.

11:00 Встреча с гидом.

Начало новогодней обзорной экскурсии по Туле с посещением Тульского кремля.

Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, узнаете много исторических фактов о Туле, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.

Посещение музея самоваров.

В экспозиции музея представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

Обед в ресторане.

Музейная студия «Тулячок».

Нас ждет вкусная и ароматная программа «В гостях у Тульского пряника».

Вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, и конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!

Мастер-класс по росписи пряника.

В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками. Это незабываемый вкус детства!

Свободное время в Туле.

На Казанской набережной пройдет «Держи быка за рога». Там ждет яркая концертная программа, фотозоны и различные зимние забавы.

Завершение программы тура ориентировочно в 17:00-17:30.

Обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряникаОбзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского кремля. Посещение музея самоваров. Мастер-класс по росписи пряника

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Cтоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницаОсновное место Доп. место

1-местный

по запросу

Подворье 2*

Черниковский 3*

21 500

23 800

20 500

22 800

Армения 4*

Центр 4*

28 500 стандартный

27 950 стандартный

27 000 4-местный

Профит 3*

София 4*

(под запрос)

24 000 2-местный

23 500 3-местный

26 000

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25 000

Скидка ребенку до 12 лет — 500 руб. на основное место, 1000 руб. — на доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Подворье»

2 ночи

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Гостиница «Центр»

2 ночи

Апарт-отель«Центр» располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»

Отель «Профит»

2 ночи

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»

Отель «София»

2 ночи

Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера, различные по ценовой политике. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.

В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.

Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.

Отель «София»Отель «София»Отель «София»Отель «София»

Отель Черниковский

2 ночи

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Отель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель Черниковский

Гостиница Армения Тула

2 ночи

Гостиница «Армения» 4*удобно располагается в центре Тулы по адресу ул. Советская, д. 47. Внутренняя отделка отеля выполнена в классическом стиле и имеет элементы роскоши. Вы можете посмотреть фотографии и убедиться в комфортных условиях. Своим гостям отель предлагает не только уютные номера и качественный сервис, но и бассейн, ресторан, парковку, сауну и конференц-залы.

Номера оснащены спальными местами, шкафом, прикроватной мебелью, сейфом, телевизором, проведен бесплатный Wi-Fi. Санузел оборудован раковиной, ванной; для гостей предоставляются набор полотенец, средств личной гигиены, постельного белья.

В услуги гостиницы входит доставка еды и напитков в номер. Также, на территории работает ресторан.

Поблизости расположены Кремлёвский сад, Тульский кремль, театр драмы имени М. Горького. Расстояние до аэропорта Домодедово — 137,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,7 км.

Гостиница Армения ТулаГостиница Армения ТулаГостиница Армения ТулаГостиница Армения ТулаГостиница Армения Тула

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Тулы и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Доп. экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Тула
Входят ли в стоимость тура билеты на поезд и самолет?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 июн 2025
Были в Туле с 12 по 14 июня. Не смотря на проливной дождь в эти дни, впечатления от поездки самые приятные. Успели и по центру города погулять и в основные
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музеи попасть, и в Ясную Поляну съездить. Единственное, что хотелось бы добавить, так это организацию обедов между экскурсиями. Так как программа была где-то с 11.00 до 17.00, то запланированный и организованный обед пришелся бы очень кстати.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Благодарим вас за отзыв. Рады, что тур вам понравился и вам удалось все посмотреть, несмотря на погоду!
Мы передадим ваши пожелания по обедам принимающей стороне. Спасибо, что помогаете нам улучшать сервис!
Будем ждать вас и в других наших турах по России!
В
20 янв 2025
Организатору - высокая оценка. Учтено все, до мелочей.
М
1 июн 2024
Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.

Тур входит в следующие категории Тулы

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