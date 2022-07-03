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Gidy Gorode Ваш гид в Тутаеве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 2 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная экскурсия познакомит вас с левобережной частью Тутаева, которая до 1822 года была отдельным городом Романовым. Одной из главных достопримечательностей этой стороны является Крестовоздвиженский собор, который был построен на месте основания Романова. Внутри храма можно увидеть богатые росписи, выполненные костромскими мастерами. В рамках экскурсии вы познакомитесь с торговой историей города и осмотрите ряд особняков, которые некогда принадлежали местным купцам. Также мы посетим бывшую Спасскую площадь (ныне – площадь Ленина), где находятся старинные строгановские склады XVII века. В конце прогулки вас ожидает подъем на обзорную площадку Пожарной каланчи, расположенной в восточной части площади Ленина. Башня была построена еще в начале XX столетия и с момента своего появления служила в качестве наблюдательного пункта при пожарном депо. Ее высота составляет 25 метров. С площадки открываются превосходные панорамы городской застройки и просторов великой Волги. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крестовоздвиженский собор

Спасская площадь (ныне - площадь Ленина)

Строгановские склады XVII века

Обзорная площадка Пожарной каланчи Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.