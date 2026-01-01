Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: По согласованию с гидом
«Мы пройдемся по улочкам Тутаева и полюбуемся красотой городского сквера СССР, который считается настоящим музеем под открытым небом»
Расписание: Ежедневно
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в январе 2026
Сейчас в Тутаеве в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2026 год по теме «Музеи», 23 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март