Музеи и искусство Тутаева

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Тутаеве, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: По согласованию с гидом
«Мы пройдемся по улочкам Тутаева и полюбуемся красотой городского сквера СССР, который считается настоящим музеем под открытым небом»
Расписание: Ежедневно
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8200 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Крестовоздвиженский собор;
  2. Воскресенский собор;
  3. Набережная;
  4. Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча;
  5. Самое главное;
  6. Преображенско-Казанская церковь;
  7. Покровская церковь;
  8. Благовещенская церковь.
