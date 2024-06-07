1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Посетить места, вдохновлявшие живописца Кустодиева, химика Менделеева и многих кинорежиссёров
Начало: Ул. Панина д. 9
«Узнаете, почему Дмитрий Менделеев проводил свои эксперименты в Тутаеве и познакомитесь с научным наследием учёного»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: по согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны считается величественный Воскресенский собор, воздвигнутый во второй половине XVII столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе расширенной экскурсии по Тутаеву вы с гидом побываете на обеих сторонах и осмотрите главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия познакомит вас с левобережной частью Тутаева, которая до 1822 года была отдельным городом Романовым»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
- ММария21 мая 202413 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
- ККонстантин8 мая 2024Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная
- ООльга18 августа 2023Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Обзорные»
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