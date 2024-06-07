Обзорные и познавательные экскурсии Тутаева

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Тутаеве, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Посетить места, вдохновлявшие живописца Кустодиева, химика Менделеева и многих кинорежиссёров
Начало: Ул. Панина д. 9
«Узнаете, почему Дмитрий Менделеев проводил свои эксперименты в Тутаеве и познакомитесь с научным наследием учёного»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: по согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью Борисоглебской стороны считается величественный Воскресенский собор, воздвигнутый во второй половине XVII столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе расширенной экскурсии по Тутаеву вы с гидом побываете на обеих сторонах и осмотрите главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия познакомит вас с левобережной частью Тутаева, которая до 1822 года была отдельным городом Романовым»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
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    про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!

  • К
    Константин
    8 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная
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    экскурсия прошла легко, очень познавательно, хотя при въезде в город показалось, что и смотреть-то нечего. Не было перенасыщения лишними датами, но с интересными исторически-бытовыми историями. Уехали в Ярославль с большим позитивом и хорошим настроением.

  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
    Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  2. Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
  3. Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
  4. Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Покровская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в июне 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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