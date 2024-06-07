13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все

про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!

Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная

экскурсия прошла легко, очень познавательно, хотя при въезде в город показалось, что и смотреть-то нечего. Не было перенасыщения лишними датами, но с интересными исторически-бытовыми историями. Уехали в Ярославль с большим позитивом и хорошим настроением.

О Ольга

Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!