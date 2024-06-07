Семейные развлекательные экскурсии Тутаева

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Тутаеве, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Тутаев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Посетить места, вдохновлявшие живописца Кустодиева, химика Менделеева и многих кинорежиссёров
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Тутаеву - Левый и правый берег
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Неизведанный Тутаев
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу - замечательной и обаятельной Анне! Узнали много интересного о Тутаеве, этой волжской жемчужинке. Маршрут был выстроен
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    очень продуманно, в жару мы совсем не устали, успели побывать на обоих берегах Тутаева. Спасибо и нашему водителю Дмитрию, трансфер был организован отлично.

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Неизведанный Тутаев
    Марина, спасибо большое за великолепную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень много интересной информации. Приятно,
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    что человек увлечен своим делом и благодарен за любознательность туриста, то бишь меня) Поездка получилась наполнена смыслами, благодаря замечательной экскурсии, хочется приехать еще и не раз и снова пройти с Мариной по улочкам Романова (Тутаева) и узнать еще что-то.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Неизведанный Тутаев
    Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с паромом. Благодаря Анне мы
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    узнали город и влюбились в него! Дополнительно гид организовала экскурсию в местный музей. Рекомендуем посетить Тутаев и погулять по нему с Анной 🌸

    Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
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    про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!

  • К
    Константин
    8 мая 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная
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    экскурсия прошла легко, очень познавательно, хотя при въезде в город показалось, что и смотреть-то нечего. Не было перенасыщения лишними датами, но с интересными исторически-бытовыми историями. Уехали в Ярославль с большим позитивом и хорошим настроением.

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Неизведанный Тутаев
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  4. Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
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Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в июне 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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