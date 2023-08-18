Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Прогуляйтесь по улочкам Тутаева и посетите выставку «Борисоглебская сторона». Откройте для себя величественный Воскресенский собор и уникальные иконы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Тутаеву: Левый и правый берег
До 1822 года Тутаев был двумя городами. Прогулка начнется с Борисоглебской стороны, затем переправимся на левый берег и осмотрим Романов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тутаеву
Погрузитесь в атмосферу левобережного Тутаева, бывшего Романова, и откройте для себя Крестовоздвиженский собор, купеческие особняки и панорамы Волги
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 августа 2023Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Музей истории Тюмени»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в мае 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Музей истории Тюмени" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2025 год по теме «Музей истории Тюмени», 14 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль