Приглашаю познакомиться с Романовской левобережной стороной Тутаева, куда часто не добираются путешественники. Здесь практически нет автомобильного движения, поэтому гулять очень комфортно.
В неспешном ритме вы полюбуетесь идиллическими волжскими видами, старинными храмами и купеческими домами. Прикоснётесь к местным легендам, тайнам и байкам.
В неспешном ритме вы полюбуетесь идиллическими волжскими видами, старинными храмами и купеческими домами. Прикоснётесь к местным легендам, тайнам и байкам.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Территорию древнего городища
- Крестовоздвиженский собор 17 века
- Площадь Ленина — торговую площадь города
- Кустодиевский бульвар, вдохновивший великих художников
- Покровский храм с иконой Богородицы «Прибавление ума»
- Купеческие особняки и деревянные резные наличники
Вы узнаете:
- Как на двух берегах Волги и семи холмах вырос новый город
- Какие испытания выпали на его долю
- Чьими именами он гордится
- Почему в Тутаеве целых девять старинных храмов, но нет ни одного моста
- За что Иван Грозный разозлился на город
- Есть ли подземный ход под Волгой
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тутаеве
Провела экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я лицензированный гид в Тутаеве, влюблённый в свой город. Предлагаю посмотреть на него глазами местного жителя и увидеть всю красоту этого маленького необычного селения на Волге.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 июня 2024
Огромное спасибо нашему экскурсоводу - замечательной и обаятельной Анне! Узнали много интересного о Тутаеве, этой волжской жемчужинке. Маршрут был выстроен очень продуманно, в жару мы совсем не устали, успели побывать на обоих берегах Тутаева. Спасибо и нашему водителю Дмитрию, трансфер был организован отлично.
Е
Елена
28 мая 2024
Марина, спасибо большое за великолепную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень много интересной информации. Приятно, что человек увлечен своим делом и благодарен за любознательность туриста, то бишь меня) Поездка получилась наполнена смыслами, благодаря замечательной экскурсии, хочется приехать еще и не раз и снова пройти с Мариной по улочкам Романова (Тутаева) и узнать еще что-то.
Татьяна
26 мая 2024
Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с паромом. Благодаря Анне мы узнали город и влюбились в него! Дополнительно гид организовала экскурсию в местный музей.
Рекомендуем посетить Тутаев и погулять по нему с Анной 🌸
Рекомендуем посетить Тутаев и погулять по нему с Анной 🌸
Ю
Юлия
22 мая 2024
Благодарим Анну за экскурсию. Наш Тутаев был не по-майски холодным, но прогулка удалась.
Помимо интересной и познавательной экскурсии, мы получили человека, который подсказал нам, как переправиться на нужный берег (заплутали) и организовал на обратном пути нашу "доставку" к реке, так как маленький ребёнок, который гулял с нами, сильно устал.
Без Анны, в сложившихся условиях, знакомство с Тутаевым точно бы не удалось.
Спасибо. Рекомендуем!
Помимо интересной и познавательной экскурсии, мы получили человека, который подсказал нам, как переправиться на нужный берег (заплутали) и организовал на обратном пути нашу "доставку" к реке, так как маленький ребёнок, который гулял с нами, сильно устал.
Без Анны, в сложившихся условиях, знакомство с Тутаевым точно бы не удалось.
Спасибо. Рекомендуем!
O
Oxana
10 мая 2024
Потрясающая экскурсия!! Анна-молодец!!! Человек, искренне любящий свой город!! 3 часа полетели на одном дыхании. . очень интересно и познавательно!!! Большое спасибо!!! Всем рекомендую!!!
Вероника
9 мая 2024
Экскурсию проводила замечательный гид Марина!
Удивительно, почему Тутаев не пользуется популярностью, в городе есть что смотреть! Незабываемая прогулка в сопровождении эрудированной, харизматичной и любящей свой город Марины!
Не смотря на обилие храмов, экскурсия не является каким-то паломничеством. Гид увлекает вопросами, интересными фактами. Кажется, что она знакома чуть ли не с каждым домом и улочкой!
Мы получили огромное удовольствие и однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Удивительно, почему Тутаев не пользуется популярностью, в городе есть что смотреть! Незабываемая прогулка в сопровождении эрудированной, харизматичной и любящей свой город Марины!
Не смотря на обилие храмов, экскурсия не является каким-то паломничеством. Гид увлекает вопросами, интересными фактами. Кажется, что она знакома чуть ли не с каждым домом и улочкой!
Мы получили огромное удовольствие и однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Надежда
7 мая 2024
Экскурсию проводила Марина. Очень понравилось
Татьяна
24 апр 2024
Прекрасная экскурсия! Было очень интересно! Спасибо!
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