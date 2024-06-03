Благодарим Анну за экскурсию. Наш Тутаев был не по-майски холодным, но прогулка удалась.

Помимо интересной и познавательной экскурсии, мы получили человека, который подсказал нам, как переправиться на нужный берег (заплутали) и организовал на обратном пути нашу "доставку" к реке, так как маленький ребёнок, который гулял с нами, сильно устал.

Без Анны, в сложившихся условиях, знакомство с Тутаевым точно бы не удалось.

Спасибо. Рекомендуем!