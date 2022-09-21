Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие в славный город Тутаев и узнаем, как два города, стоящие на разных берегах Волги, стали единым целым, а также, почему поменяли своё название. Увидим самую большую икону Спаса и побываем в соборе XVII века. И, конечно же, насладимся завораживающим рельефом и кустодиевскими местами.