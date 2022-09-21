Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие в славный город Тутаев и узнаем, как два города, стоящие на разных берегах Волги, стали единым целым, а также, почему поменяли своё название. Увидим самую большую икону Спаса и побываем в соборе XVII века. И, конечно же, насладимся завораживающим рельефом и кустодиевскими местами.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
переправа (паром, лодка).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Что не входит
Переправа (паром, лодка)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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