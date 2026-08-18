Тутаев — город с необычной судьбой: его исторические части расположены на разных берегах Волги, а моста между ними нет. Поэтому здесь до сих пор переправляются на пароме и лодках.Вы увидите

Тутаев с обеих сторон реки, подниметесь к старинным соборам, пройдёте по купеческим улицам и узнаете, как Волга определяла ритм местной жизни. Поговорим о торговле и речных промыслах, бакенщиках и бурлаках, купеческих династиях и художниках, приезжавших сюда на пленэры.

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Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

от 9000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Волжская набережная

Начнём прогулку у реки: увидим два берега Тутаева, дом бакенщика и бывший особняк Горбунова, где сегодня работает мастерская Романово-Борисоглебской иконы.

Воскресенский собор

Поднимемся к собору 17 века, увидим икону Всемилостивого Спаса и полюбуемся видом на другой берег и его старинные укрепления.

Переправа через Волгу

Пересечём Волгу на пароме — так же, как горожане ежедневно перемещаются между двумя частями Тутаева.

Крестовоздвиженский собор

Увидим первый каменный храм города и поговорим об истории храмовой архитектуры Тутаева.

Улица адмирала Ушакова

Пройдём мимо старинных купеческих домов и побеседуем о торговле, речном судоходстве и связи города с флотом.

«Итальянский» мостик и арт-забор

Увидим необычные детали городского пространства: небольшой мостик в европейском стиле и забор с элементами народного творчества.

Кустодиевский бульвар

Побываем в месте, куда Борис Кустодиев приезжал на пленэры, и поговорим о Тутаеве как источнике вдохновения для художников.

Площадь Ленина и пожарная башня

Завершим маршрут у городской площади с высокой пожарной башней — одной из узнаваемых деталей Тутаева.

Организационные детали