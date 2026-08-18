Два берега одной реки: по Тутаеву - пешком и на пароме
Увидеть старинные соборы, купеческие улицы и Волгу, которая разделяет город
Тутаев — город с необычной судьбой: его исторические части расположены на разных берегах Волги, а моста между ними нет. Поэтому здесь до сих пор переправляются на пароме и лодках.
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Тутаев с обеих сторон реки, подниметесь к старинным соборам, пройдёте по купеческим улицам и узнаете, как Волга определяла ритм местной жизни.
Поговорим о торговле и речных промыслах, бакенщиках и бурлаках, купеческих династиях и художниках, приезжавших сюда на пленэры.
Описание экскурсии
Волжская набережная
Начнём прогулку у реки: увидим два берега Тутаева, дом бакенщика и бывший особняк Горбунова, где сегодня работает мастерская Романово-Борисоглебской иконы.
Воскресенский собор
Поднимемся к собору 17 века, увидим икону Всемилостивого Спаса и полюбуемся видом на другой берег и его старинные укрепления.
Переправа через Волгу
Пересечём Волгу на пароме — так же, как горожане ежедневно перемещаются между двумя частями Тутаева.
Крестовоздвиженский собор
Увидим первый каменный храм города и поговорим об истории храмовой архитектуры Тутаева.
Улица адмирала Ушакова
Пройдём мимо старинных купеческих домов и побеседуем о торговле, речном судоходстве и связи города с флотом.
«Итальянский» мостик и арт-забор
Увидим необычные детали городского пространства: небольшой мостик в европейском стиле и забор с элементами народного творчества.
Кустодиевский бульвар
Побываем в месте, куда Борис Кустодиев приезжал на пленэры, и поговорим о Тутаеве как источнике вдохновения для художников.
Площадь Ленина и пожарная башня
Завершим маршрут у городской площади с высокой пожарной башней — одной из узнаваемых деталей Тутаева.
Организационные детали
Паромная переправа в стоимость экскурсии не входит: — 120 ₽ с чел. в обе стороны — 400 ₽ за легковой автомобиль
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Тутаеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 133 туристов
Мы команда гидов из города Тутаева (в прошлом Романов-Борисоглебск), который расположен на живописных берегах реки Волга. Мы родились в этом городе и знаем все его уникальные и интересные места, его историю и культуру. Ждём вас на наших экскурсиях.
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