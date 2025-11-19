Тутаев — город на двух берегах, где купеческая роскошь Романова встречается с духовным наследием Борисоглебска.
На прогулке вы ощутите этот контраст: узнаете истории купцов и паломников, раскроете тайны чудотворной иконы и строгановских складов.
А в летний сезон ещё и переправитесь через Волгу на пароме, как это делали поколения местных жителей.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Воскресенский собор на Борисоглебской стороне и его главную святыню — трёхметровую чудотворную икону Всемилостивого Спаса.
- Уникальную старинную застройку: здание бывшего магистрата, узнаваемый деревянный домик с бельведерами и дом купца Вагина.
- Великолепные панорамы обоих берегов и храмов, возвышающихся над Волгой, во время паромной переправы.
- Купеческие особняки и храмы Романовской стороны, включая жемчужину ярославского зодчества — пятиглавый Крестовоздвиженский собор.
- Архитектурные доминанты площади Ленина: исторические строгановские склады и монументальную пожарную каланчу.
- Кустодиевский бульвар, вдохновлявший знаменитого художника.
Вы узнаете
- Какие легенды и чудеса связаны с иконой Всемилостивого Спаса и какую роль она играла в жизни города.
- Почему в Тутаеве до сих пор нет моста, и как паром на протяжении веков определял ритм жизни его жителей.
- О чём говорят бельведеры и башенки на купеческих домах и как местные торговцы соревновались в роскоши фасадов.
- Какие тайны хранят строгановские склады и существовал ли на самом деле легендарный подземный ход под Волгой.
- Как Борису Кустодиеву удалось превратить Тутаев в символ идиллического русского счастья.
Организационные детали
- Переправа на пароме оплачивается дополнительно: 55 ₽ за чел.
- Паром курсирует с конца апреля по начало октября. С октября по апрель экскурсия проходит только по левому берегу с исторической застройкой.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Оксана — Организатор в Тутаеве
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
