Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
«Снаружи я раскрою историю и архитектурные особенности собора»
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинции: обзорная экскурсия по Тутаеву
Познакомиться с Борисоглебской стороной и посетить Воскресенский собор с чудотворной иконой
«Главная святыня собора — икона «Всемилостивого Спаса»»
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Два берега одной реки: по Тутаеву - пешком и на пароме
Увидеть старинные соборы, купеческие улицы и Волгу, которая разделяет город
Начало: У Воскресенского собора
«Поднимемся к собору 17 века, увидим икону Всемилостивого Спаса и полюбуемся видом на другой берег и его старинные укрепления»
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 23 сен 2025
Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
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Ф
Дата посещения: 3 июл 2025
Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
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Мы много путешествуем и во всех городах заказываем экскурсии, Тутаев не стал исключением! Нам везет с хорошими гидами! Спасибо за душевную прогулку и интересный рассказ о городе!
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Э
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и достопримечательностей родной земли, она
+3
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Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно окутывала особой нежностью, а
+3
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Н
были на экскурсии с Владимиром Валентиновичем. Очень понравилось. интересно, содержательно!!! Рекомндуем!
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Т
По моей просьбе скомпоновали экскурсию по 2 берегам, Анна рассказала историю города, останавливаясь на деталях, мы посмотрели прекрасные росписи Воскресенского
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А
Желание сестры побывать а городе Тутаев, определило маршрут нашего путешествия. Так состоялась наша встреча с Анной, самым душевным и обаятельным
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А
Отличное место, отличный рассказ гида. Видно, что человек любит и знает свой город. Нам понравилось.
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Е
очень понравилось, рекомендую
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Всего 76 отзывов в Тутаеве в категории "Соборы и храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в августе 2026
Сейчас в Тутаеве в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 9000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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