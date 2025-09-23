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Храмы и соборы Тутаева с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Тутаеве, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
Паромная переправа
1.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
«Снаружи я раскрою историю и архитектурные особенности собора»
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование провинции: обзорная экскурсия по Тутаеву
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинции: обзорная экскурсия по Тутаеву
Познакомиться с Борисоглебской стороной и посетить Воскресенский собор с чудотворной иконой
«Главная святыня собора — икона «Всемилостивого Спаса»»
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Два берега одной реки: по Тутаеву - пешком и на пароме
Пешая
Паромная переправа
На пароме
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два берега одной реки: по Тутаеву - пешком и на пароме
Увидеть старинные соборы, купеческие улицы и Волгу, которая разделяет город
Начало: У Воскресенского собора
«Поднимемся к собору 17 века, увидим икону Всемилостивого Спаса и полюбуемся видом на другой берег и его старинные укрепления»
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Визитные карточки Тутаева
Дата посещения: 23 сен 2025
Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
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Ф
Визитные карточки Тутаева
Дата посещения: 3 июл 2025
Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
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Очень понравилась центральная площадь и памятник воинам ВОВ, который выдворили власти Болгарии в угоду нашим западным врагам Дороги сильно отличаются от Рыбинска в лучшую сторону

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Татьяна
Визитные карточки Тутаева
Мы много путешествуем и во всех городах заказываем экскурсии, Тутаев не стал исключением! Нам везет с хорошими гидами! Спасибо за душевную прогулку и интересный рассказ о городе!
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Э
Визитные карточки Тутаева
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и достопримечательностей родной земли, она
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увлекла нас и перенесла на машине времени в атмосферу XIX века. провела тропинками по лучшим местам города, рассказала много интересного о храмах и святынях, а на Кустодиевском бульваре напоила нас ароматным чаем на травах с баранками.
Большое спасибо, очень рекомендуем эту экскурсию!

Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и+3
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
Очень интересная экскурсия с Анной по 2-м берегам Тутаева. Как превосходный рассказчик и знаток истории и
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Анастасия
Визитные карточки Тутаева
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно окутывала особой нежностью, а
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храм дарил ощущение святой тишины и покоя. Особое волшебство добавлял вид на противоположный берег реки с его монастырями и храмами — это словно встреча с глубиной веков и тихими посланиями прошлого.
Отдельная благодарность Анне — удивительному экскурсоводу, который душой рассказал о своём родном городе. Её теплые и трогательные истории из прошлого пробуждали тихую улыбку и нежность в сердце. Анна не просто делилась фактами, она словно приглашала в свой мир, где каждая улица хранит свои милые секреты. А заботливый жест с угощением чаем и баранками сделал этот день ещё уютнее и роднее.
Спасибо за искренность, душевность и атмосферу, которую удалось создать — хочется возвращаться туда снова и снова.

Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно+3
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
Экскурсия в Тутаев стала для нас настоящим погружением в атмосферу тишины и умиротворения. Природа вокруг словно
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Н
Очарование провинции: обзорная экскурсия по Тутаеву
были на экскурсии с Владимиром Валентиновичем. Очень понравилось. интересно, содержательно!!! Рекомндуем!
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Т
Визитные карточки Тутаева
По моей просьбе скомпоновали экскурсию по 2 берегам, Анна рассказала историю города, останавливаясь на деталях, мы посмотрели прекрасные росписи Воскресенского
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собора и Крестовоздвиженского собора, Покровской церкви, удивительная многогранность росписей для такого тихого и уютного городка.. очень трогательная экскурсия, сделанная с огромной любовью к Ярославской земле.. отдельно хочется поблагодарить Анну за заботу (дождевик, баранки с ароматным чаем из трав)

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А
Визитные карточки Тутаева
Желание сестры побывать а городе Тутаев, определило маршрут нашего путешествия. Так состоялась наша встреча с Анной, самым душевным и обаятельным
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гидом.
В нашей компании было три поколения, и Анна никого не оставила равнодушным, с первых минут полностью захватив наше внимание. Любовь Анны к своему городу передалась и нам, экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно и увлекательно.
А когда начался сильной дождь с грозой, Анна нашла укрытие и угостила нас ароматным чаем с местными вкуснейшими баранками, чем окончательно покорила наши сердца!)
Очень хочется вернуться в Тутаев и снова встретиться с Анной!)

Желание сестры побывать а городе Тутаев, определило маршрут нашего путешествия. Так состоялась наша встреча с Анной,
Желание сестры побывать а городе Тутаев, определило маршрут нашего путешествия. Так состоялась наша встреча с Анной,
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А
Визитные карточки Тутаева
Отличное место, отличный рассказ гида. Видно, что человек любит и знает свой город. Нам понравилось.
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Е
Визитные карточки Тутаева
очень понравилось, рекомендую
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Всего 76 отзывов в Тутаеве в категории "Соборы и храмы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Визитные карточки Тутаева;
  2. Очарование провинции: обзорная экскурсия по Тутаеву;
  3. Два берега одной реки: по Тутаеву - пешком и на пароме.
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Воскресенский собор;
  2. Крестовоздвиженский собор;
  3. Набережная;
  4. Музей «Домъ на Новинской» и пожарная каланча;
  5. Преображенско-Казанская церковь;
  6. Покровская церковь;
  7. Благовещенская церковь.
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в августе 2026
Сейчас в Тутаеве в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 9000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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