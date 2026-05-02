Прогулка начнётся с седой древности — вы подниметесь на городище с земляными валами, откуда открывается вид на волжские просторы, и узнаете, почему Иван Грозный «осерчал» на эти места.
Затем мы отправимся к Крестовоздвиженскому собору — величественному храму, где вас ждут подлинные фрески и удивительные истории. Дорога к нему пройдёт мимо арт‑забора, расписанного народными пословицами и поговорками.
Сердце маршрута — старые купеческие улочки. Мы не спеша пройдём по ним, разглядывая детали домов: резные наличники, кованые козырьки, неожиданные архитектурные элементы. Вы узнаете, кто строил эти особняки, как жили их владельцы и какими ремёслами славился город.
Дорога приведёт нас к романтичному Итальянскому мостику и Спасской площади, где до сих пор возвышается старинная пожарная каланча.
И финальная точка — Кустодиевский бульвар. Именно отсюда художник писал свои знаменитые полотна. Вам откроется та самая величественная панорама Воскресенского собора, которая вдохновляла мастера.
На прогулке по городу вы узнаете:
какие стили смешались на фасадах тутаевских домов и какие тайны хранят их стены
как местные предприниматели вели дела, строили капиталы и меняли облик города
как изменилась Волга за 100 лет
где именно стоял мольберт Кустодиева, когда он писал свои самые солнечные полотна
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
С вами будет один из гидов из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Тутаеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 58 туристов
Мы команда гидов из города Тутаева (в прошлом Романов-Борисоглебск), который расположен на живописных берегах реки Волга. Мы родились в этом городе и знаем все его уникальные и интересные места, его историю и культуру. Ждём вас на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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Андрей
Экскурсия понравилась. Получили информацию о левой стороне города. Нам попался хороший собеседник и рассказчик, влюбленный в свой город.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо большое, Андрей! Нам очень приятно, что экскурсия оставила хорошее впечатление. А когда гид любит свой город — это всегда чувствуется. Будем рады видеть вас снова в Тутаеве
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Дмитрий
Замечательная экскурсия с погружением, рекомендую!
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