Тутаев — удивительный город, разделённый Волгой на две самостоятельные вселенные. Приглашаем на обзорную экскурсию по левому берегу, где вы не просто увидите главные достопримечательности, а почувствуете тот самый «дух места», который когда-то покорил художника Кустодиева.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка начнётся с седой древности — вы подниметесь на городище с земляными валами, откуда открывается вид на волжские просторы, и узнаете, почему Иван Грозный «осерчал» на эти места.

Затем мы отправимся к Крестовоздвиженскому собору — величественному храму, где вас ждут подлинные фрески и удивительные истории. Дорога к нему пройдёт мимо арт‑забора, расписанного народными пословицами и поговорками.

Сердце маршрута — старые купеческие улочки. Мы не спеша пройдём по ним, разглядывая детали домов: резные наличники, кованые козырьки, неожиданные архитектурные элементы. Вы узнаете, кто строил эти особняки, как жили их владельцы и какими ремёслами славился город.

Дорога приведёт нас к романтичному Итальянскому мостику и Спасской площади, где до сих пор возвышается старинная пожарная каланча.

И финальная точка — Кустодиевский бульвар. Именно отсюда художник писал свои знаменитые полотна. Вам откроется та самая величественная панорама Воскресенского собора, которая вдохновляла мастера.

На прогулке по городу вы узнаете:

какие стили смешались на фасадах тутаевских домов и какие тайны хранят их стены

как местные предприниматели вели дела, строили капиталы и меняли облик города

как изменилась Волга за 100 лет

где именно стоял мольберт Кустодиева, когда он писал свои самые солнечные полотна

Организационные детали