Приглашаем вас посетить экскурсию по производству! Мы расскажем технологию производства и покажем основные цеха. А после экскурсии проведем дегустацию напитков и закусок собственного производства!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы покажем вам производство пива. Для этого посетим отделение водоподготовки, варочный цех, солодовню и линию розлива. А после посещения цехов проведем дегустацию пива и закусок собственного производства. Напитки: 5 видов алкогольного пива, 1 вид безалкогольного пива, квас, вода. Закуски: рыбные, мясные, сыр, хлеб из собственной пекарни. Важная информация:
- На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если гости вызывают подозрение, служба безопасности имеет право не допустить их на экскурсию по производству.
- Производство не может работать 24 часа без остановок. Мы гарантируем посещение производственных цехов, но процесса в момент вашего визита может не происходить (в том числе на линии розлива).
- Просим приезжать без опозданий. В случае опоздания группы мы сократим экскурсионную часть на время опоздания.
- Если вы не можете посетить экскурсию, просим предупредить нас об этом за 48 часов до проведения. В этом случае мы сможем вернуть внесенную предоплату за экскурсию.
- Если у вас ОРВИ, грипп и другие инфекции — просим воздержаться от посещения нашей экскурсии.
- Просим предусмотреть удобную одежду и обувь, минимум украшений. В летний период – максимально закрытую одежду и обувь с закрытым мысом. Сумки небольшого размера можно брать с собой на производство под халат. Большие сумки и рюкзаки предстоит оставить в гардеробе (даже если в них ценные вещи).
- На производстве присутствует специфический запах и перепад температур: от +12 до +25 °С.
- Перед экскурсией предстоит надеть на голову шапочку, которая полностью закрывает волосы. Просим предусмотреть заколки для длинных волос и заранее подготовиться к тому, что все волосы, включая челки, придется убрать под «головной убор».
- Все помещения на территории завода оборудованы системой контроля доступа. Просим перемещаться организованной группой вслед за экскурсоводом, не допуская самостоятельного перемещения по маршруту.
- Во время экскурсии нельзя прикасаться к оборудованию (котлам, фильтрам, движущимся элементам и так далее), во избежание травм.
- Экскурсия предполагает ходьбу в течение часа и перемещение по лестницам, просим учесть этот факт в случае ограниченной мобильности.
Мы готовы провести экскурсию в любой день по предварительной брони (желательно за сутки).
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по пивоварне
- Дегустация пива и закусок собственного производства
Что не входит в цену
- Транспорт
Место начала и завершения?
Тверь улица Коминтерна дом 95
Когда и сколько длится?
Когда: Мы готовы провести экскурсию в любой день по предварительной брони (желательно за сутки).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если гости вызывают подозрение, служба безопасности имеет право не допустить их на экскурсию по производству
- Производство не может работать 24 часа без остановок. Мы гарантируем посещение производственных цехов, но процесса в момент вашего визита может не происходить (в том числе на линии розлива)
- Просим приезжать без опозданий. В случае опоздания группы мы сократим экскурсионную часть на время опоздания
- Если вы не можете посетить экскурсию, просим предупредить нас об этом за 48 часов до проведения. В этом случае мы сможем вернуть внесенную предоплату за экскурсию
- Если у вас ОРВИ, грипп и другие инфекции - просим воздержаться от посещения нашей экскурсии
- Просим предусмотреть удобную одежду и обувь, минимум украшений. В летний период - максимально закрытую одежду и обувь с закрытым мысом. Сумки небольшого размера можно брать с собой на производство под халат. Большие сумки и рюкзаки предстоит оставить в гардеробе (даже если в них ценные вещи)
- На производстве присутствует специфический запах и перепад температур: от +12 до +25 °С
- Перед экскурсией предстоит надеть на голову шапочку, которая полностью закрывает волосы. Просим предусмотреть заколки для длинных волос и заранее подготовиться к тому, что все волосы, включая челки, придется убрать под «головной убор»
- Все помещения на территории завода оборудованы системой контроля доступа. Просим перемещаться организованной группой вслед за экскурсоводом, не допуская самостоятельного перемещения по маршруту
- Во время экскурсии нельзя прикасаться к оборудованию (котлам, фильтрам, движущимся элементам и так далее), во избежание травм
- Экскурсия предполагает ходьбу в течение часа и перемещение по лестницам, просим учесть этот факт в случае ограниченной мобильности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор«Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
1 дек в 12:30
2 дек в 12:30
3300 ₽ за человека
Аудиогид
Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
Начало: Двор Пролетарки, д. 70, Пролетарский р-н, Тверь
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
390 ₽ за человека