3.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Гастрономический тур по Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
2 ноя в 12:30
3 ноя в 12:30
2 900₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Тверь кабацкая
Открыть самые колоритные заведения города и особенности местной гастрономии
Начало: На Советской улице
«Это будет историко-гастрономическая экскурсия с дегустацией напитков и блюд тверской кухни, приготовленных специально для этой программы»
Завтра в 12:00
1 ноя в 12:00
3 890₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
«После мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленного и обсуждение впечатлений с другими участниками»
4 ноя в 15:00
6 ноя в 14:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССабина14 октября 2024Здравствуйте, Не смотря на то, что Тверь не встретила нас хорошей погодой, весь день лил дождь, экскурсия с Игорем оставила только тёплые воспоминания. Очень вкусные' локации совместно с интересным рассказом. Благодарим Вас и ваших коллег из ресторанов! Все было на высоте!
- ГГорбачев21 сентября 2024Спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Дегустационные туры»
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