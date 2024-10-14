С Сабина

Здравствуйте, Не смотря на то, что Тверь не встретила нас хорошей погодой, весь день лил дождь, экскурсия с Игорем оставила только тёплые воспоминания. Очень вкусные' локации совместно с интересным рассказом. Благодарим Вас и ваших коллег из ресторанов! Все было на высоте!