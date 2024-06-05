🚶 Пешая Групповая 2 часа 151 отзыв Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер... Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 423 отзыва Путешествие по Твери: от древности до наших дней Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге Начало: На площади Михаила Тверского от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 66 отзывов Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой Начало: У макета города Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00 535 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 129 отзывов Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси Начало: На улице Вольного Новгорода от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города Начало: На площади Ленина от 5 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 118 отзывов Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 160 отзывов Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты Начало: На площади Михаила Тверского 3 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого Начало: у ТЦ «Этажи» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер... от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 310 отзывов Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой Начало: У памятника Михаилу Тверскому от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 213 отзывов Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер... 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия» Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида Начало: На площади Святого Михаила Тверского 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског... 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Центр Твери, Соборная площадь 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города Начало: Площадь Михаила Тверского от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 86 отзывов Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23 5 000 ₽ за всё до 40 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города Начало: На ул. Освобождения 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 120 отзывов Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега Начало: площадь Михаила Тверского 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Популярное предложение Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом Начало: На площади Михаила Тверского 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Популярное предложение Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова 12 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами Начало: У входа в Тверской краеведческий музей Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида Начало: У памятника Михаилу Тверскому 2 950 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование Начало: На Соборной площади 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм Начало: У ж/д вокзала 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 17 отзывов Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли Начало: У памятника Михаилу Тверскому 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием Начало: На улице Двор Пролетарки 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен 12 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле) Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия в Твери: «Здесь был классик» - следы Островского Вместе пройдем по маршруту Островского в Твери, откроем город новыми гранями и окунемся в атмосферу 19 века Начало: На улице Андрея Дементьева 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери Начало: В баре Anyway Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15 3 700 ₽ за человека