Главные экскурсионные места в Твери

Найдено 40 экскурсий в категории «Популярные места» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670 за человека
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
118 отзывов
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
213 отзывов
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000 за всё до 6 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700 за всё до 6 чел.
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 10 чел.
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Тверь - в Москву дверь
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
190 отзывов
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700 за человека
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
123 отзыва
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650 за человека
«Кругосветное» путешествие по Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: «Тверь - город-первоиспытатель»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
42 отзыва
«Здравствуй, Тверь»: авто-пешеходная экскурсия в группе
Увлекательная экскурсия по Твери: парадные здания, непарадные кварталы и потрясающие виды на Волгу
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23 у памятника
Расписание: В указанные дни в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
1 100 за человека
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Открывая Тверь: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей Твери, ее архитектурными шедеврами и легендами. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Соборная пл., у входа в Спасо-Преображенский собор
Расписание: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
10 июня в 15:00
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Тверь: история и достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь: история и достопримечательности»
Погрузитесь в мир тверских достопримечательностей и исторических тайн в увлекательной прогулке
Начало: Пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Путешествие с тверским купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
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    не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
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    возрасту, было до +30’, и я сомневалась, не зря ли мы решили ходить по жаре 2,5 часа? Но Виктория настолько интересно рассказывала, что мы не заметили, как пролетело время. Захотелось непременно побывать ещё в некоторых местах Твери и обновить знания по истории нашего государства. Виктория - прекрасный гид! От души благодарим ее за замечательную экскурсию по красивому городу Тверь!

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
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    13 лет. Сами живём в Твери, но некоторые моменты истории города узнали впервые. Дети активно вспоминали пройденный в школе материал, хотя с предметом не очень дружны. Хочется, чтобы подобные экскурсии разработали и по другим уголкам нашего города.

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • И
    Илона
    3 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилосьПервый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
  2. Тверь вчера и сегодня
  3. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  4. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  5. Обзорная прогулка по Твери с купцом
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
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