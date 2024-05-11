1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
«Об экскурсии Эксклюзивная гастрономическо-познавательная экскурсия»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«Экскурсия с дегустацией на тверской холдинг «Афанасий» Мы посетим уникальное предприятие по производству пива и фермерских продуктов»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
«От бара до бара не более 7 минут ходьбы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья11 мая 2024Увлекательная пассивно-агрессивная Тверь встретила прекрасными людьми, местами и атмосферой. Благодаря Дарье Александровне мы пережили аутентичный опыт погружения в региональную, чуть медденнее, чем в Москве, жизнь Рад был узнать этот город с этой программой, этими заведениями и людьми
- ЛЛюбовь11 мая 2024Игорь-экскурсовд просто лучший! Программа составлена великолепно, всё продумано до мелочей. Рестораны каждый со своей изюминкой. Еда везде очень вкусная…. щи, пицца и конечно же рыбка! По ходу экскурсии Игорь рассказал всё то, что надо было узнать про Тверь. Огромное СПАСИБО!
- ММаргарита24 февраля 2024Прекрасная экскурсия состоящая из двух частей. 1 часть дневная-обзорная по городу, спасибо Галине за интересный рассказ о истории города и
- ССвиридова27 июня 2022Очень понравилась экскурсовод. Сразу видно, что она в "теме" и является фанатом производства!!! Познавательная экскурсия, узнали много нюансов и, конечно, впечатлились великолепной дегустацией!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Твери, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024