Д Дарья «Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями Увлекательная пассивно-агрессивная Тверь встретила прекрасными людьми, местами и атмосферой. Благодаря Дарье Александровне мы пережили аутентичный опыт погружения в региональную, чуть медденнее, чем в Москве, жизнь Рад был узнать этот город с этой программой, этими заведениями и людьми

Л Любовь «Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями Игорь-экскурсовд просто лучший! Программа составлена великолепно, всё продумано до мелочей. Рестораны каждый со своей изюминкой. Еда везде очень вкусная…. щи, пицца и конечно же рыбка! По ходу экскурсии Игорь рассказал всё то, что надо было узнать про Тверь. Огромное СПАСИБО!

М Маргарита Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить!» читать дальше современном городе. 2 часть вечерняя, у нас так получилось, экскурсия на пивзавод Афанасий. Интересный рассказ о российском холдинге и о приготовлении самого вкусного напитка- ПИВЕ). Дегустация прекрасная все вкусно!!!! Прекрасная экскурсия состоящая из двух частей. 1 часть дневная-обзорная по городу, спасибо Галине за интересный рассказ о истории города и