Морозовский городок — это уникальный промышленный ансамбль эпохи модерна.
Он хранит историю превращения прядильной фабрики в крупнейшее текстильное производство дореволюционной России. Мы осмотрим комплекс зданий Тверской мануфактуры — с жилыми домами, магазинами, больницей и театром. Поговорим об особенной культуре и быте этого своеобразного города в городе.
Он хранит историю превращения прядильной фабрики в крупнейшее текстильное производство дореволюционной России. Мы осмотрим комплекс зданий Тверской мануфактуры — с жилыми домами, магазинами, больницей и театром. Поговорим об особенной культуре и быте этого своеобразного города в городе.
Описание экскурсии
Мы осмотрим фасады казарм и фабричных корпусов Морозовского городка, и вы оцените продуманную архитектуру, дизайн, промышленную культуру и неповторимую атмосферу ушедшего времени. На нашем маршруте:
- Казарма «Париж» — выразительный образец так называемого кирпичного стиля с декоративной кладкой и узнаваемым силуэтом. Вы сможете не только увидеть здание, но и подержать его в руках! На каждую экскурсию я беру с собой точную копию казармы. Вы получите уникальный опыт взаимодействия с произведением архитектуры и сможете лучше понять замысел зодчего.
- Здание театра — культурный центр фабричной жизни, построенный специально для рабочих
- Производственный корпус бумагопрядильной фабрики — сердце Тверской мануфактуры
- Объекты социальной инфраструктуры: больницу, амбулаторию, магазин, пожарное депо
Вы узнаете:
- Как фабрика Морозовых превратилась в крупнейшее производство страны
- Почему текстильное предприятие появилось именно под Тверью
- Зачем промышленники строили для рабочих архитектурные шедевры
- И многое другое
Организационные детали
Из соображений безопасности и комфорта в ходе экскурсии все объекты мы осмотрим только снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Пролетарка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Александр, я историк, культуролог, экскурсовод и научный сотрудник Тверской областной картинной галереи. Тверь – это город со своей яркой идентичностью, со своим характером. Столичный размах и спокойствие губернского города здесь встречаются и идут рука об руку. На своих экскурсиях я стараюсь не только рассказать об истории города, но передать его неповторимую атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Тюпко
19 июл 2025
Интересная и оригинальная экскурсия, прекрасный гид Александр, очень понравилось, спасибо!
Дата посещения: 19 июля 2025
Анна
15 сен 2025
О, мои любимые нелюбимые заброшки… Вы и маните, и отталкиваете одновременно! Экскурсию однозначно РЕКОМЕНДУЮ. Отличная возможность прикоснуться к истории, перенестись на более чем сотню лет назад, представить, как всё здесь могло тогда быть. Одна загадка не даёт покоя, есть повод вернуться… Александр, благодарю.
Е
Екатерина
25 авг 2025
Одно удовольствие слушать Александра, он увлечен историей и бытом Морозовского городка
В
Вера
25 авг 2025
Экскурсия необычная, немного грустно от увиденного
Л
Лев
25 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Александр не просто знает факты, но и умеет интересно и с деликатным юмором подать их, а структура и драматургия его рассказа - это просто песня.
Наталья
25 авг 2025
Спасибо Александру за интересную экскурсию!
Приятная речь, где надо с юмором был рассказ. Старался со всей группой поговорить,обсудить. В группе были маленькие дети (6 лет),и к ним нашел подход,чтобы заинтересовать.
Обязательно буду рекомендовать знакомым для посещения!
Приятная речь, где надо с юмором был рассказ. Старался со всей группой поговорить,обсудить. В группе были маленькие дети (6 лет),и к ним нашел подход,чтобы заинтересовать.
Обязательно буду рекомендовать знакомым для посещения!
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Спасибо большое Александру за погружение в историю Морозовской мануфактуры. Прекрасная экскурсия, структурированный, логично выстроенный маршрут. Замечательный рассказчик.
Александра
18 авг 2025
Несмотря на дождь мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Александр очень обаятельный, эрудированный, заботливый и с прекрасным чувством юмора экскурсовод. 2 часа пролетели незаметно, очень легкая и увлекательная подача материала. А сам городок - просто архитектурный шедевр! Будем ждать анонсов других экскурсий у Александра!
Ж
Жанна
18 авг 2025
Очень интересное место,
которое однозначно стоит посетить.
Прекрасный экскурсовод,
2 часа пролетели незаметно.
которое однозначно стоит посетить.
Прекрасный экскурсовод,
2 часа пролетели незаметно.
Екатерина
17 авг 2025
Огромная благодарность Александру за прогулку по Морозовскому городку. Очень понравилось! Интеллигентный молодой ученый очень интересно, спокойно и доступно даже для детей, увлекательно рассказывает о жизни и истории квартала. Отлично спланированный маршрут и рассказ, впечатление- супер! Захотелось сходить с Александром и по другим маршрутам Твери! Однозначно рекомендую!
Инна
10 авг 2025
Огромная благодарность Александру за увлекательный рассказ о Морозовском городке. Познавательно, с изюминкой, с необычным фактами, историческими справками. 2 часа пролетели незаметно. Хочется верну сюда. Рекомендуем, очень интересно
Ольга
10 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Давно хотели посетить Морозовский городок. Экскурсия была интересной и содержательной, узнали много исторических фактов. Александр хороший рассказчик, внимательный, вежливый, очень приятный в общении.
В
Владимир
10 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Видно, что автор долго глубоко погружён в тему, провёл большую работу в архивах для подготовки экскурсии.
И
Ирина
5 авг 2025
Экскурсия по Морозовскому городку оставила неизгладимый след. Спасибо Александру, отличный экскурсовод!
Ю
Юлия
4 авг 2025
Были на экскурсии с Александром в морозовском городке. Очень интересный рассказ, во время которого мы узнали и про историю городка, и про архитертуру зданий, и про жизнь обитателей городка, 2
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3330 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за человека