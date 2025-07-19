Морозовский городок — это уникальный промышленный ансамбль эпохи модерна. Он хранит историю превращения прядильной фабрики в крупнейшее текстильное производство дореволюционной России. Мы осмотрим комплекс зданий Тверской мануфактуры — с жилыми домами, магазинами, больницей и театром. Поговорим об особенной культуре и быте этого своеобразного города в городе.

Описание экскурсии

Мы осмотрим фасады казарм и фабричных корпусов Морозовского городка, и вы оцените продуманную архитектуру, дизайн, промышленную культуру и неповторимую атмосферу ушедшего времени. На нашем маршруте:

Казарма «Париж» — выразительный образец так называемого кирпичного стиля с декоративной кладкой и узнаваемым силуэтом. Вы сможете не только увидеть здание, но и подержать его в руках! На каждую экскурсию я беру с собой точную копию казармы. Вы получите уникальный опыт взаимодействия с произведением архитектуры и сможете лучше понять замысел зодчего.

Как фабрика Морозовых превратилась в крупнейшее производство страны

Почему текстильное предприятие появилось именно под Тверью

Зачем промышленники строили для рабочих архитектурные шедевры

И многое другое

Организационные детали

Из соображений безопасности и комфорта в ходе экскурсии все объекты мы осмотрим только снаружи.