Мои заказы

Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом

Пройти по улицам бывшего рабочего посёлка и выяснить, зачем фабриканты строили архитектурные шедевры
Морозовский городок — это уникальный промышленный ансамбль эпохи модерна.

Он хранит историю превращения прядильной фабрики в крупнейшее текстильное производство дореволюционной России. Мы осмотрим комплекс зданий Тверской мануфактуры — с жилыми домами, магазинами, больницей и театром. Поговорим об особенной культуре и быте этого своеобразного города в городе.
5
27 отзывов
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом© Александр
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом© Александр
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом© Александр

Описание экскурсии

Мы осмотрим фасады казарм и фабричных корпусов Морозовского городка, и вы оцените продуманную архитектуру, дизайн, промышленную культуру и неповторимую атмосферу ушедшего времени. На нашем маршруте:

  • Казарма «Париж» — выразительный образец так называемого кирпичного стиля с декоративной кладкой и узнаваемым силуэтом. Вы сможете не только увидеть здание, но и подержать его в руках! На каждую экскурсию я беру с собой точную копию казармы. Вы получите уникальный опыт взаимодействия с произведением архитектуры и сможете лучше понять замысел зодчего.
  • Здание театра — культурный центр фабричной жизни, построенный специально для рабочих
  • Производственный корпус бумагопрядильной фабрики — сердце Тверской мануфактуры
  • Объекты социальной инфраструктуры: больницу, амбулаторию, магазин, пожарное депо

Вы узнаете:

  • Как фабрика Морозовых превратилась в крупнейшее производство страны
  • Почему текстильное предприятие появилось именно под Тверью
  • Зачем промышленники строили для рабочих архитектурные шедевры
  • И многое другое

Организационные детали

Из соображений безопасности и комфорта в ходе экскурсии все объекты мы осмотрим только снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки «Пролетарка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Александр, я историк, культуролог, экскурсовод и научный сотрудник Тверской областной картинной галереи. Тверь – это город со своей яркой идентичностью, со своим характером. Столичный размах и спокойствие губернского города здесь встречаются и идут рука об руку. На своих экскурсиях я стараюсь не только рассказать об истории города, но передать его неповторимую атмосферу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Вера)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Вера)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Вера)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Вера)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Жанна)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Жанна)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Александра)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом (Ольга)
Т
Тюпко
19 июл 2025
Интересная и оригинальная экскурсия, прекрасный гид Александр, очень понравилось, спасибо!
Дата посещения: 19 июля 2025
Анна
Анна
15 сен 2025
О, мои любимые нелюбимые заброшки… Вы и маните, и отталкиваете одновременно! Экскурсию однозначно РЕКОМЕНДУЮ. Отличная возможность прикоснуться к истории, перенестись на более чем сотню лет назад, представить, как всё здесь могло тогда быть. Одна загадка не даёт покоя, есть повод вернуться… Александр, благодарю.
Е
Екатерина
25 авг 2025
Одно удовольствие слушать Александра, он увлечен историей и бытом Морозовского городка
В
Вера
25 авг 2025
Экскурсия необычная, немного грустно от увиденного
Экскурсия необычная, немного грустно от увиденногоЭкскурсия необычная, немного грустно от увиденногоЭкскурсия необычная, немного грустно от увиденногоЭкскурсия необычная, немного грустно от увиденного
Л
Лев
25 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Александр не просто знает факты, но и умеет интересно и с деликатным юмором подать их, а структура и драматургия его рассказа - это просто песня.
Наталья
Наталья
25 авг 2025
Спасибо Александру за интересную экскурсию!
Приятная речь, где надо с юмором был рассказ. Старался со всей группой поговорить,обсудить. В группе были маленькие дети (6 лет),и к ним нашел подход,чтобы заинтересовать.
Обязательно буду рекомендовать знакомым для посещения!
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Спасибо большое Александру за погружение в историю Морозовской мануфактуры. Прекрасная экскурсия, структурированный, логично выстроенный маршрут. Замечательный рассказчик.
Александра
Александра
18 авг 2025
Несмотря на дождь мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Александр очень обаятельный, эрудированный, заботливый и с прекрасным чувством юмора экскурсовод. 2 часа пролетели незаметно, очень легкая и увлекательная подача материала. А сам городок - просто архитектурный шедевр! Будем ждать анонсов других экскурсий у Александра!
Ж
Жанна
18 авг 2025
Очень интересное место,
которое однозначно стоит посетить.
Прекрасный экскурсовод,
2 часа пролетели незаметно.
Очень интересное место,Очень интересное место,
Екатерина
Екатерина
17 авг 2025
Огромная благодарность Александру за прогулку по Морозовскому городку. Очень понравилось! Интеллигентный молодой ученый очень интересно, спокойно и доступно даже для детей, увлекательно рассказывает о жизни и истории квартала. Отлично спланированный маршрут и рассказ, впечатление- супер! Захотелось сходить с Александром и по другим маршрутам Твери! Однозначно рекомендую!
Инна
Инна
10 авг 2025
Огромная благодарность Александру за увлекательный рассказ о Морозовском городке. Познавательно, с изюминкой, с необычным фактами, историческими справками. 2 часа пролетели незаметно. Хочется верну сюда. Рекомендуем, очень интересно
Ольга
Ольга
10 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Давно хотели посетить Морозовский городок. Экскурсия была интересной и содержательной, узнали много исторических фактов. Александр хороший рассказчик, внимательный, вежливый, очень приятный в общении.
В
Владимир
10 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Видно, что автор долго глубоко погружён в тему, провёл большую работу в архивах для подготовки экскурсии.
И
Ирина
5 авг 2025
Экскурсия по Морозовскому городку оставила неизгладимый след. Спасибо Александру, отличный экскурсовод!
Ю
Юлия
4 авг 2025
Были на экскурсии с Александром в морозовском городке. Очень интересный рассказ, во время которого мы узнали и про историю городка, и про архитертуру зданий, и про жизнь обитателей городка, 2
читать дальше

часа пролетели незаметно. Если вы в Твери, обязательно сходите на эту экскурсию, место уникальное, очень колоритное, особенно понравится тем, кто увлекается историей и промышленной архитектурой. Александр отлично подает материал, охотно отвечает на все вопросы, но больше всего подкупает, что человек любит свое дело и хочет поделиться с нами историей своего города. (Фото публиковать не буду, лучше увидеть все своими глазами)

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии из Твери

Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Морозовский городок. Сказки, которых не было
Пешая
1.5 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3330 ₽ за всё до 6 чел.
Тверской кремль в VR-очках
Пешая
1 час
114 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери