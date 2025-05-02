Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше и велосипеды. Экспозиция собиралась годами и теперь доступна для всех желающих. Это идеальное место для семейного отдыха и увлекательного путешествия в мир детства. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, что делает его доступным для посещения в любое время Музей «Назад в детство» в Твери предлагает уникальную возможность вернуться в прошлое, рассматривая коллекции ретро автомобилей, мотоциклов и игрушек. Здесь представлены модели от трамваев до самолетов, а также педальные машинки 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🚗 Уникальная коллекция ретро авто

🧸 Разнообразие игрушек и моделей

👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

📅 Удобный график работы

🔍 Возможность узнать историю техники

Что можно увидеть Музей «Назад в детство»

Модели автомобилей

Трамваи

Самолёты

Корабли

Педальные машинки

Велосипеды

Мотоцикл

Описание экскурсии Куда сходить с ребенком в Твери? «Назад в детство» - музей поклонников ретро авто, мото-техники, игрушек и масштабных моделей Советского производства и не только в г. Тверь Музей-Выставка под названием «Назад в детство». Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 11:00-19:00. В музее представлены модели автомобилей, тракторов, трамваев и автобусов, самолетов и кораблей, а также педальные машинки, велосипеды, мотоцикл. Коллекция нашего музея собиралась много лет и теперь мы рады показать ее вам!

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Г. Тверь ул. Дружинная, 8 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.