Мои заказы

Музей «Назад в детство»

Посетите музей в Твери, где представлены модели игрушечных автомобилей и техники. Особенно понравится детям
Музей «Назад в детство» в Твери предлагает уникальную возможность вернуться в прошлое, рассматривая коллекции ретро автомобилей, мотоциклов и игрушек. Здесь представлены модели от трамваев до самолетов, а также педальные машинки
читать дальше

и велосипеды. Экспозиция собиралась годами и теперь доступна для всех желающих. Это идеальное место для семейного отдыха и увлекательного путешествия в мир детства. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, что делает его доступным для посещения в любое время

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальная коллекция ретро авто
  • 🧸 Разнообразие игрушек и моделей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📅 Удобный график работы
  • 🔍 Возможность узнать историю техники
Музей «Назад в детство»
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Музей «Назад в детство»
  • Модели автомобилей
  • Трамваи
  • Самолёты
  • Корабли
  • Педальные машинки
  • Велосипеды
  • Мотоцикл

Описание экскурсии

Куда сходить с ребенком в Твери? «Назад в детство» - музей поклонников ретро авто, мото-техники, игрушек и масштабных моделей Советского производства и не только в г. Тверь Музей-Выставка под названием «Назад в детство». Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 11:00-19:00. В музее представлены модели автомобилей, тракторов, трамваев и автобусов, самолетов и кораблей, а также педальные машинки, велосипеды, мотоцикл. Коллекция нашего музея собиралась много лет и теперь мы рады показать ее вам!

Ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Тверь ул. Дружинная, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
2 мая 2025
Все очень понравилось! Прекрасный гид все рассказала и показала, многие вещи можно брать в руки, окунулись в детство! Рекомендуем к посещению!!!

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии из Твери

В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от 12 000 ₽ за всё до 50 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Сафари-экскурсия в олений парк
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
Сафари-экскурсия в олений парк
Вас ждет незабываемая встреча с оленями в их естественной среде обитания. Увлекательная прогулка, кормление животных и интерактивные рассказы ждут вас
Начало: На оленьей ферме «Судимиръ»
Расписание: в субботу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
2200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери