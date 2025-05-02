Музей «Назад в детство» в Твери предлагает уникальную возможность вернуться в прошлое, рассматривая коллекции ретро автомобилей, мотоциклов и игрушек. Здесь представлены модели от трамваев до самолетов, а также педальные машинки
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Музей «Назад в детство»
- Модели автомобилей
- Трамваи
- Самолёты
- Корабли
- Педальные машинки
- Велосипеды
- Мотоцикл
Описание экскурсииКуда сходить с ребенком в Твери? «Назад в детство» - музей поклонников ретро авто, мото-техники, игрушек и масштабных моделей Советского производства и не только в г. Тверь Музей-Выставка под названием «Назад в детство». Режим работы: ежедневно, кроме понедельника с 11:00-19:00. В музее представлены модели автомобилей, тракторов, трамваев и автобусов, самолетов и кораблей, а также педальные машинки, велосипеды, мотоцикл. Коллекция нашего музея собиралась много лет и теперь мы рады показать ее вам!
Ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Тверь ул. Дружинная, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Виктория
2 мая 2025
Все очень понравилось! Прекрасный гид все рассказала и показала, многие вещи можно брать в руки, окунулись в детство! Рекомендуем к посещению!!!
