читать дальше

на экскурсию с мужем, мало себе представляя, кто такой Михаил Круг (ну кроме известной песни "Владимирский централ). Но мне очень понравилась экскурсия, мы заезжали в районы и места, в которые туристы редко заходят, но они тоже достойны внимания. Проводит экскурсию сестра Михаила Круга, поэтому информация должна быть максимально достоверной. Рекомендую!