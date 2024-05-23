1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
«Личные вещи автора-исполнителя вы рассмотрите в музее, открытом в здании его любимого ресторана «Лазурный»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«В доме сейчас находится единственный в России мемориальный музей Валентина Серова, близкого друга Владимира Дервиза, а также филиал Тверской картинной галереи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
«Билеты в музей включены в стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей художественного стекла в Тверской области
Полюбоваться изящными стеклянными изделиями и понаблюдать за работой мастера-стеклодува
Начало: В деревне Слобода
«Музей расположен в 30 км от Твери»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 мая 2024Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
- ЮЮлия17 мая 2024Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
- YYulia13 мая 2024Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
- ТТатьяна29 апреля 2024Экскурсия понравилась. Идея с очками, огонь. Перенеслись в другое время. Спасибо за такую возможность. В музее у воеводы, тоже понравилось,
- ЛЛюдмила3 мая 2023Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
- ННаталья2 мая 2023Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.
- ССергей19 августа 2022Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского бытаУдивительный,красивый город. Проводится большая работа по благоустройству. Старинный, притягивающий своей трагической и героической историей, сохранивший своё древнее историческое лицо, очень притягателен и щедр на интелектуальные подарки. Пешая экскурсия нам очень понравилась. А из музея старинного быта долго не хотелось уходить.
- ХХаритонов16 августа 2021Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского бытаОтличная экскурсия было очень интересно)
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музеи»
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