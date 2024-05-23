Музеи и искусство Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Твери, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь Михаила Круга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
«Личные вещи автора-исполнителя вы рассмотрите в музее, открытом в здании его любимого ресторана «Лазурный»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«В доме сейчас находится единственный в России мемориальный музей Валентина Серова, близкого друга Владимира Дервиза, а также филиал Тверской картинной галереи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
«Билеты в музей включены в стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 10 чел.
Музей художественного стекла в Тверской области
Индивидуальная
2 часа
Музей художественного стекла в Тверской области
Полюбоваться изящными стеклянными изделиями и понаблюдать за работой мастера-стеклодува
Начало: В деревне Слобода
«Музей расположен в 30 км от Твери»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
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    на экскурсию с мужем, мало себе представляя, кто такой Михаил Круг (ну кроме известной песни "Владимирский централ). Но мне очень понравилась экскурсия, мы заезжали в районы и места, в которые туристы редко заходят, но они тоже достойны внимания. Проводит экскурсию сестра Михаила Круга, поэтому информация должна быть максимально достоверной. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
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    экскурсии изменилось восприятие города Тверь, стали ближе эти улочки, понятна любовь певца к родным местам. Ольга очень подробно и с большой любовью к брату рассказывает о его жизни, показывает все достопримечательности упомянутые в песнях. Огромное спасибо за экскурсию.

  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
    Экскурсия понравилась. Идея с очками, огонь. Перенеслись в другое время. Спасибо за такую возможность. В музее у воеводы, тоже понравилось,
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    интересная подача материала. Спасибо за то, что можно было всё потрогать руками, померить). Только было душно, было бы не плохо установить кондиционер. Спасибо.

  • Л
    Людмила
    3 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    19 августа 2022
    Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
    Удивительный,красивый город. Проводится большая работа по благоустройству. Старинный, притягивающий своей трагической и героической историей, сохранивший своё древнее историческое лицо, очень притягателен и щедр на интелектуальные подарки. Пешая экскурсия нам очень понравилась. А из музея старинного быта долго не хотелось уходить.
  • Х
    Харитонов
    16 августа 2021
    Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
    Отличная экскурсия было очень интересно)

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тверь Михаила Круга
  2. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
  3. В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
  4. Музей художественного стекла в Тверской области
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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