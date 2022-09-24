«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку

Перенестись в начало 20 века и узнать, как жили, работали и мечтали обитатели городка

Морозовский городок был полноценным местом жизни фабричных семей. Казармы, аптеки, родильный дом и магазины, а еще мечты, надежды и работа — все как у всех. Надев наушники, вы отправитесь на 100 лет назад и проживете обычный день фабриканта.

Узнаете невыдуманные истории, погрузитесь в быт и познакомитесь с представителями самой известной купеческой фамилии России.
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие сквозь историю

Надев наушники и доверившись гиду-проводнику, вы совершите путешествие во времени, в начало 20 века, когда фабричный Морозовский городок находится в самом расцвете, а жизнь его обитателей наполнена событиями, надеждами и мечтами. Променад разрабатывался режиссёром и сценаристом-историком совместно с главным исследователем Морозовского городка, а герои говорят голосами актеров тверского ТЮЗа и заслуженных артистов России.

Казармы, аптеки, фабрика

Вместе с главным героем вы отправитесь на прогулку по городку, а морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.

Организационные детали

  • Стоимость указана за группу до 5 человек. Возможно увеличить количество участников до 19 человек.
  • Каждое дополнительное место — 800 руб. /чел.
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Двор Пролетарки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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