Надев наушники и доверившись гиду-проводнику, вы совершите путешествие во времени, в начало 20 века, когда фабричный Морозовский городок находится в самом расцвете, а жизнь его обитателей наполнена событиями, надеждами и мечтами. Променад разрабатывался режиссёром и сценаристом-историком совместно с главным исследователем Морозовского городка, а герои говорят голосами актеров тверского ТЮЗа и заслуженных артистов России.
Вместе с главным героем вы отправитесь на прогулку по городку, а морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.