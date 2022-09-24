Морозовский городок был полноценным местом жизни фабричных семей. Казармы, аптеки, родильный дом и магазины, а еще мечты, надежды и работа — все как у всех. Надев наушники, вы отправитесь на 100 лет назад и проживете обычный день фабриканта. Узнаете невыдуманные истории, погрузитесь в быт и познакомитесь с представителями самой известной купеческой фамилии России.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие сквозь историю

Надев наушники и доверившись гиду-проводнику, вы совершите путешествие во времени, в начало 20 века, когда фабричный Морозовский городок находится в самом расцвете, а жизнь его обитателей наполнена событиями, надеждами и мечтами. Променад разрабатывался режиссёром и сценаристом-историком совместно с главным исследователем Морозовского городка, а герои говорят голосами актеров тверского ТЮЗа и заслуженных артистов России.

Казармы, аптеки, фабрика

Вместе с главным героем вы отправитесь на прогулку по городку, а морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.

Организационные детали