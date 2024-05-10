Путешествие, которое вас ждёт - невероятное! Так говорят все, кто успел в нём побывать.
Вы отправитесь на увлекательное русское сафари по тверским лесам - в заповедник к оленям, где животные обитают в естественной среде. В Музее оленя узнаете, почему он - культурный код Руси. А ещё познакомитесь с альпаками, черкесскими козликами, ламой. И погуляете по кремлю со звонницей
Вы отправитесь на увлекательное русское сафари по тверским лесам - в заповедник к оленям, где животные обитают в естественной среде. В Музее оленя узнаете, почему он - культурный код Руси. А ещё познакомитесь с альпаками, черкесскими козликами, ламой. И погуляете по кремлю со звонницей
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальное русское сафари
- 🦌 Близкое знакомство с оленями
- 🏰 Посещение кремля и звонницы
- 🎨 Арт-объекты и скульптуры
- 🦙 Встреча с альпаками и ламой
- 🏛 Интерактивный Музей оленя
- 🍵 Чаепитие с пряниками
Что можно увидеть
- Кремль со звонницей
- Скульптура большерогого оленя
- Музей оленя
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы подхватим вас в Твери — на ж/д вокзале или в другом удобном месте — и помчимся в природный парк знакомиться с оленями. Ехать до нашей усадьбы примерно 1 час.
- Сядем на вездеходы, перед этим пройдя быстрый инструктаж (что делать и чего не делать на вездеходах, как вести себя с животными) — и отправимся к местам, где вы посмотрите на оленей в свободном выгуле. Вас ждёт настоящее русское сафари по тверскому лесу! А потом…
- Вы встретитесь с маралами, ланями, европейскими благородными, северными и пятнистыми оленями. Узнаете всё-всё об их жизни и секретах обитания — погрузитесь в настоящий олений миръ!
- Нажмёте носики, погладите и покормите тех оленей, которые решат к вам подойти — многие из них очень дружелюбны:)
- На территории парка посетите кремль с настоящей звонницей, рассмотрите арт-объекты, в том числе 3-метровую скульптуру большерогого оленя. И пообщаетесь с добродушными обитателями фермы: черкесскими козликами, альпаками, ламой, барашком, курочками, индоутками и гусями, собакой и кошками.
- Отправитесь в Музей оленя — единственный такой во всей России. Послушаете интерактивный рассказ про семейство оленевых, поймёте, как отличать один вид от другого. Поучаствуете в розыгрыше значка юного оленевода. И выпьете чай с пряником или — если случится Масленица — с блинами.
Узнаете:
- Почему олень является культурным кодом Руси
- Где на страницах истории прослеживается его образ
- Как отличить один вид оленя от другого
- Как занимаются оленеводством малочисленные северные народы
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено всё: трансфер из Твери и обратно на комфортабельном минивэне, сафари на вездеходах, услуги гида, посещение фермы и музея, чаепитие, спецкорм для оленей и других обитателей парка
- С собой, если хотите, можно принести лакомство (сосиски) для здешних собак и кошек
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Твери
Привет, я Анна. И у меня есть своя команда гидов и уникальный туристический объект в Тверской области: оленья ферма «Судимиръ» и Музей оленя. Я — царица оленей! Разгадываю культурный кодЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
10 мая 2024
Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени! Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери
Похожие экскурсии из Твери
Групповая
2 часа
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
12 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека