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в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет)))

Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных.

К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз.

В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории.

Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!