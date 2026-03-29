5 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по маршруту Пушкинское кольцо Верхневолжья, где каждый уголок скрывает страницы жизни великого поэта.
В Старице вы окунетесь в атмосферу старины, посетите древний монастырь и пройдетесь по
В Старице вы окунетесь в атмосферу старины, посетите древний монастырь и пройдетесь по
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальный маршрут по местам, связанным с Пушкиным
- 🏰 Посещение старинных монастырей и музеев
- 🌳 Прогулки по живописным паркам и набережным
- 🔭 Восхитительные виды со смотровых площадок
- 🚗 Удобство путешествия на собственном автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Пушкинскому кольцу Верхневолжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения музеев, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в эти месяцы может быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и сокращённый световой день, что может повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Свято-Успенский мужской монастырь
- Музей Пушкина в Берново
- Борисоглебский монастырь
- Гостиница Пожарских
- Могила Анны Петровны Керн
Описание экскурсии
Уютные Старица и Берново
В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами. А в селе Берново посетите музей Пушкина и насладитесь прилегающим к нему усадебным парком. Я расскажу, почему поэт так любил приезжать в наши края и кто из его родственников и друзей также здесь бывал.
Самобытный Торжок
В Торжке вы зайдете в музей, рассказывающий о путешествиях Пушкина по тверской земле, и впечатлитесь панорамой города со смотровой площадки. А также посетите территорию Борисоглебского монастыря XI века и увидите гостиницу Пожарских, откуда пошли знаменитые котлеты. В завершение мы заедем на могилу Анны Петровны Керн, расположенную на погосте Прутня.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
- Входные билеты в музеи в Берново и Торжке не включены в стоимость — 100 руб. /чел., дети до 16 лет бесплатно. Музеи не работают по понедельникам и вторникам
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1046 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
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15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
Галина по пути рассказывала про Тверь и исторические события в этих местах.
В Берново мы открыли для
Галина по пути рассказывала про Тверь и исторические события в этих местах.
В Берново мы открыли для
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Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не
+2
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Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской природы и культурного наследия нашей Родины сопровождались интересным увлекательным рассказом. Галина по-настоящему увлечена делом,которым занимается,обладает огромными знаниями и с удовольствием делится ими со своими слушателями. Настоящий профессионал. Приятна в общении. Поездка оставила самые лучшие впечатления и приятные эмоции.
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Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич, но и Ивана Грозного, и Великую Отечественную войну, и архитектора
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Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже не восстанавливается, а развивается. Есть чем гордиться.
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