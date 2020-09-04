5 отзывов оставили туристы

Уютные Старица и Берново В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами. А в селе Берново посетите музей 🖼 Пушкина и насладитесь прилегающим к нему усадебным парком. Я расскажу, почему поэт так любил приезжать в наши края и кто из его родственников и друзей также здесь бывал.
Самобытный Торжок В Торжке вы зайдете в музей, рассказывающий о путешествиях Пушкина по тверской земле, и впечатлитесь панорамой города со смотровой площадки. А также посетите территорию Борисоглебского монастыря XI века и увидите гостиницу Пожарских, откуда пошли знаменитые котлеты. В завершение мы заедем на могилу Анны Петровны Керн, расположенную на погосте Прутня.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
Входные билеты 🎫 в музеи в Берново и Торжке не включены в стоимость — 100 рублей с человека, дети до 16 лет бесплатно. Музеи не работают по понедельникам и вторникам.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у памятника Михаилу Тверскому
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
Спасибо большое Галине за экскурсию. Очень понравилась экскурсия, не заметили как пролетели 10 часов. Открыли для себя много новых прекрасных мест, появилось желание путешествовать дальше по Пушкинским местам. Всем будем советовать Галину как гида и обязательно воспользуемся ее услугами гида, когда в следующий раз приедем в Тверскую область, т. к. область большая, можно изучать и изучать, тем более с таким опытным краеведом, мастером своего дела, своего края. Спасибо.
илона
28 августа 2020
От всего сердца хочу поблагодарить Галину за профессионализм, увлекательное путешествие, великолепное знание материала и любовь к своему краю! Экскурсия была индивидуальной, поэтому когда погода испортилась, Галина предложила скорректировать маршрут, и мы посетили итальянскую ферму с дегустацией сыров и замечательным кофе. Спасибо за чудесный день!
Максим
23 июля 2020
Знающий профессионал, любящий и знающий Нашу Родину, память феноминальная, раскрывающая новый не известный для многих мир жизни 18 века. Знание истории, православия, ... Замечательно, рекомендую, для глубинной осознания Руси, России, страны нашей.
Ольга
23 июля 2020
Спасибо огромное Галине за емкую, качественно составленную и содержательную экскурсию. Мы были с детьми 9 и 11 лет - они в восторге. Было интересно и взрослым и детям. Галина - отличный экскурсовод с горящими глазами, безумной любовью к своему краю и отличным знанием материала. Спасибо большое! Мы обязательно еще к вам вернемся!!
Галина
16 июля 2020
Экскурсия по Верхневолжью нам очень понравилась. Наш гид Галина Петровна - большой профессионал в своем деле, огромный запас знаний об истории Тверского края и его жителях. Много новой информации получили о великом русском поэте А. С. Пушкине. Открыли для себя новое пушкинское место - Берново, где были написаны многие известные стихи, в том числе "Зимнее утро". Красота и самобытность старинних русских городов окунули нас в прошлое России. Надеемся продолжить знакомство с интереснейшей историей Тверского края.