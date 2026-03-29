5 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по маршруту Пушкинское кольцо Верхневолжья, где каждый уголок скрывает страницы жизни великого поэта.В Старице вы окунетесь в атмосферу старины, посетите древний монастырь и пройдетесь по

живописной набережной. В Берново вас ждет музей Пушкина, окруженный усадебным парком, где поэт черпал вдохновение. Торжок откроет вам свои самобытные места, включая музей, посвященный путешествиям Пушкина, и Борисоглебский монастырь XI века. Экскурсия предполагает комфортное путешествие на вашем транспорте с началом и завершением в Твери. Входные билеты в музеи и еда не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать свой бюджет. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, наслаждаясь красотой и историей Пушкинских мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Пушкинскому кольцу Верхневолжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения музеев, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в эти месяцы может быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и сокращённый световой день, что может повлиять на впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.