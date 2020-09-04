5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Уютные Старица и Берново

В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами. А в селе Берново посетите музей 🖼 Пушкина и насладитесь прилегающим к нему усадебным парком. Я расскажу, почему поэт так любил приезжать в наши края и кто из его родственников и друзей также здесь бывал.

Самобытный Торжок

В Торжке вы зайдете в музей, рассказывающий о путешествиях Пушкина по тверской земле, и впечатлитесь панорамой города со смотровой площадки. А также посетите территорию Борисоглебского монастыря XI века и увидите гостиницу Пожарских, откуда пошли знаменитые котлеты. В завершение мы заедем на могилу Анны Петровны Керн, расположенную на погосте Прутня.

Организационные детали