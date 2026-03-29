5 отзывов оставили туристы

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Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)

Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по маршруту Пушкинское кольцо Верхневолжья, где каждый уголок скрывает страницы жизни великого поэта.

В Старице вы окунетесь в атмосферу старины, посетите древний монастырь и пройдетесь по
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живописной набережной. В Берново вас ждет музей Пушкина, окруженный усадебным парком, где поэт черпал вдохновение.

Торжок откроет вам свои самобытные места, включая музей, посвященный путешествиям Пушкина, и Борисоглебский монастырь XI века. Экскурсия предполагает комфортное путешествие на вашем транспорте с началом и завершением в Твери.

Входные билеты в музеи и еда не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать свой бюджет. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, наслаждаясь красотой и историей Пушкинских мест

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальный маршрут по местам, связанным с Пушкиным
  • 🏰 Посещение старинных монастырей и музеев
  • 🌳 Прогулки по живописным паркам и набережным
  • 🔭 Восхитительные виды со смотровых площадок
  • 🚗 Удобство путешествия на собственном автомобиле

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для экскурсии по Пушкинскому кольцу Верхневолжья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения музеев, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в эти месяцы может быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и сокращённый световой день, что может повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Музей Пушкина в Берново
  • Борисоглебский монастырь
  • Гостиница Пожарских
  • Могила Анны Петровны Керн

Описание экскурсии

Уютные Старица и Берново

В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами. А в селе Берново посетите музей Пушкина и насладитесь прилегающим к нему усадебным парком. Я расскажу, почему поэт так любил приезжать в наши края и кто из его родственников и друзей также здесь бывал.

Самобытный Торжок

В Торжке вы зайдете в музей, рассказывающий о путешествиях Пушкина по тверской земле, и впечатлитесь панорамой города со смотровой площадки. А также посетите территорию Борисоглебского монастыря XI века и увидите гостиницу Пожарских, откуда пошли знаменитые котлеты. В завершение мы заедем на могилу Анны Петровны Керн, расположенную на погосте Прутня.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
  • Входные билеты в музеи в Берново и Торжке не включены в стоимость — 100 руб. /чел., дети до 16 лет бесплатно. Музеи не работают по понедельникам и вторникам
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1046 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
2
1
Наталья
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
Спасибо Галине, нашему экскурсоводу. Экскурсия очень понравилась.
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Мария
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
Галина по пути рассказывала про Тверь и исторические события в этих местах.
В Берново мы открыли для
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себя новое пушкинское место, посмотрели дворянскую усадьбу помещиков Вульфов, где гостил Пушкин.
Прогулялись с местным экскурсоводом по французскому и английскому парку с горой Парнас и ландшафтным амфитеатром.
В Красном нас впечатлила церковь, копия Чесменской церкви в Санкт-Петербурге, посреди очень милой деревеньки.
В Торжке погуляли по набережной и посетили Борисоглебский монастырь, где поднялись на Колокольню.
Также в Торжке отведали знаменитых Пожарских котлет в ресторане Комильфо, который порекомендовала Галина.
Экскурсия длилась более 11 часов, мы устали, но были очень довольны!
Галина очень приятная женщина и опытный экскурсовод!
Спасибо огромное!
С уважением!

15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
15.09 были с Галиной на экскурсии на нашем автомобиле в Старицах, Берново, Красном и Торжке.
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Мария
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не
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спешили. Галина рассказала нам и о Пушкине (что-то новое для себя открыли и узнали) и о местах, где он был и жил, укладе жизни и людях, окружавших поэта. Информации много, но она хорошо структурирована, поэтому и запоминается! Мы и в монастырях были, и в усадьбах, и по паркам гуляли, и плюшками баловались), и котлеток отведали, и в музее побывали… Браво организатору! И спасибо за чудесный день, красивые фото и полезные советы! 😊

Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во+2
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
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Ольга
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской природы и культурного наследия нашей Родины сопровождались интересным увлекательным рассказом. Галина по-настоящему увлечена делом,которым занимается,обладает огромными знаниями и с удовольствием делится ими со своими слушателями. Настоящий профессионал. Приятна в общении. Поездка оставила самые лучшие впечатления и приятные эмоции.
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской
Заказала экскурсию с экскурсоводом Галиной и ни капельки об этом не пожалела. Прекрасные необыкновенные места русской
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Елена
Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич, но и Ивана Грозного, и Великую Отечественную войну, и архитектора
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Львова. Видели храмы, монастырь и дворянские усадьбы, бескрайние поля, море маргаритка в тени том парке Берново, аистов в Красном.
День-перезагрузка, день, полный впечатлений и красоты. Галина очень глубокий и интересный собеседник, невероятно приятный в общении.
Дороги хорошие, можно спокойно ехать в своём ритме, комфортно останавливаться для перекусов и фотосессий))

Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали
Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали
Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали
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Александр
Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже не восстанавливается, а развивается. Есть чем гордиться.
Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже
Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже
Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже
Спасибо за замечательную подачу информации. Укрепилась любовь к Отечеству. Память жива и это замечательно. Край даже
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