О Оксана Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами. Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были

А Анастасия Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия читать дальше возрасту, было до +30’, и я сомневалась, не зря ли мы решили ходить по жаре 2,5 часа? Но Виктория настолько интересно рассказывала, что мы не заметили, как пролетело время. Захотелось непременно побывать ещё в некоторых местах Твери и обновить знания по истории нашего государства. Виктория - прекрасный гид! От души благодарим ее за замечательную экскурсию по красивому городу Тверь! Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по

П Павел Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.

Н Наталья Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше 13 лет. Сами живём в Твери, но некоторые моменты истории города узнали впервые. Дети активно вспоминали пройденный в школе материал, хотя с предметом не очень дружны. Хочется, чтобы подобные экскурсии разработали и по другим уголкам нашего города. Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка

А Анна Морозовский городок - самый первый микрорайон России читать дальше очень впечатлил живой искромётный рассказ о истории этого уникального комплекса, владение обширной информацией и фактами, творческая атмосфера взаимодействия рассказчика и слушателей, воодушевление и энтузиазм настоящего знатока истории Тверского края. Даже после двухчасового хождения по городку нам не хотелось расставаться с нашим экскурсоводом. Искренняя признательность и пожелание успехов в добрых трудах! Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас

Е Елена Обзорная прогулка по Твери с купцом Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!

А Алексей Морозовский городок - самый первый микрорайон России Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!

Н Надежда Тверь. Комедия в старом городе (в группе) Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо

И Илона Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.