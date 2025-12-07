По Твери с Достоевским: экскурсия по маршрутам героев романа «Бесы»

Это уникальная авторская экскурсия, посвящённая пребыванию в Твери Фёдора Михайловича Достоевского и тому, как он изобразил наш город в романе «Бесы». Мы идем по Твери и, пользуясь подсказками, данными Достоевским в тексте, находим дома главных героев романа, следуем их маршрутами. Получается немного похоже на расследование в духе «Кода да Винчи». Мы видим знакомый город глазами великого писателя и открываем его заново. Мы погружаемся в филигранную, наполненную юмором (как бы ни странно это звучало в отношении Достоевского, которого принято считать мрачным) игру. Одновременно мы узнаем, какие отношения связывали Достоевского с реальными тверскими жителями: предводителем дворянства Унковским, вице-губернатором Салтыковым-Щедриным, губернатором Барановым. Ну и рассматриваем два щекотливых вопроса:

