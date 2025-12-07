По Твери с Достоевским: экскурсия по маршрутам героев романа «Бесы»

Погрузитесь в атмосферу, созданную писательским гением, и прогуляйтесь по Твери маршрутами героев великого романа «Бесы».
Описание экскурсии
Это уникальная авторская экскурсия, посвящённая пребыванию в Твери Фёдора Михайловича Достоевского и тому, как он изобразил наш город в романе «Бесы». Мы идем по Твери и, пользуясь подсказками, данными Достоевским в тексте, находим дома главных героев романа, следуем их маршрутами. Получается немного похоже на расследование в духе «Кода да Винчи». Мы видим знакомый город глазами великого писателя и открываем его заново. Мы погружаемся в филигранную, наполненную юмором (как бы ни странно это звучало в отношении Достоевского, которого принято считать мрачным) игру. Одновременно мы узнаем, какие отношения связывали Достоевского с реальными тверскими жителями: предводителем дворянства Унковским, вице-губернатором Салтыковым-Щедриным, губернатором Барановым. Ну и рассматриваем два щекотливых вопроса:
Как поссорились Федор Михайлович и Иван Сергеевич?. .
.. И можно ли не любить Достоевского за то, что он не любил Тверь? Внимание! Читать роман «Бесы» перед прогулкой совершенно не обязательно!
.. И можно ли не любить Достоевского за то, что он не любил Тверь? Внимание! Читать роман «Бесы» перед прогулкой совершенно не обязательно!
•.. И можно ли не любить Достоевского за то, что он не любил Тверь? Внимание! Читать роман «Бесы» перед прогулкой совершенно не обязательно!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В ходе экскурсии вы увидите дома главных героев романа «Бесы»: Ставрогина
- Шатова
- Кириллова
- Лебядкиных
- Фон Лембке
- А также гостиницу Гальяни
- В которой жил Достоевский. Мы выйдем на парадную набережную Волги
- Пройдём по главной улице города
- Заглянем в парадный двор Императорского дворца и остановимся напротив ландшафтного парка - Тьмака
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Андрея Дементьева, 34
Завершение: Ул. Желябова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
13 дек в 12:00
670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Михаила Тверского
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
Тверь - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. На автомобиле вы увидите самые знаковые места и узнаете много нового
Сегодня в 09:00
14 дек в 12:00
7600 ₽ за всё до 3 чел.