4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Ах, говорите мне о Пушкине!
Дружба, служба, любовь, вдохновение и дорожные приключения Пушкина в Твери
Начало: В Театральном проезде
«В подарок каждый гость получит авторскую книгу с дополнительными материалами обо всех героях маршрута»
27 окт в 15:30
9 ноя в 15:30
1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Погулять по старинному фабричному району и узнать о коммунальном быте рабочих на авторской экскурсии
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 10:30
26 окт в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария19 октября 2024Всем доброго дня! Смогли выбраться с друзьями на экскурсию, давно о ней мечтали. Обычно я не пишу отзывы, но не
- ЕЕлена15 октября 2024Экскурсия наша проходила 11 октября 2024 года. Моя мама является поклонником творчества Михаила Круга. На день рождения я подарила ей эту
- ТТатьяна11 сентября 2024Ольга, мы благодарны за экскурсию, Вы стали настоящим проводником в мир Михаила Круга, и еще мы очень много узнали о
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Авторские»
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