Авторские экскурсии от местных гидов Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Твери, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тверь Михаила Круга
На машине
36 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Ах, говорите мне о Пушкине!
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Ах, говорите мне о Пушкине!
Дружба, служба, любовь, вдохновение и дорожные приключения Пушкина в Твери
Начало: В Театральном проезде
«В подарок каждый гость получит авторскую книгу с дополнительными материалами обо всех героях маршрута»
27 окт в 15:30
9 ноя в 15:30
1 200 за человека
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Погулять по старинному фабричному району и узнать о коммунальном быте рабочих на авторской экскурсии
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 10:30
26 окт в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    19 октября 2024
    Тверь Михаила Круга
    Всем доброго дня! Смогли выбраться с друзьями на экскурсию, давно о ней мечтали. Обычно я не пишу отзывы, но не
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    смогла сдержаться. Начнём с того, что экскурсовод отлично владеет материалом, интересный. Слушали и не могли оторваться. Всем фанатам творчества Михаила Круга, да и людям, которые хотят расширить свой кругозор- советую.

  • Е
    Елена
    15 октября 2024
    Тверь Михаила Круга
    Экскурсия наша проходила 11 октября 2024 года. Моя мама является поклонником творчества Михаила Круга. На день рождения я подарила ей эту
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    экскурсию. Я сопровождала ее, так как ей исполнилось 75 лет. Хочу сказать, что мне это путешествие оказалось гораздо познавательнее, чем моей маме. Она многое знала. Ольга Владимировна подробно и с любовью рассказала о жизни своего брата. Весь жизненный путь артиста из уст родного для него человека. Провезла по всему городу и показала каждое место о котором поется в песнях. Четыре часа пролетели очень быстро. Спасибо ей огромное за такое погружение. Я теперь совершенно иначе слушаю песни Круга. В голове уже всплывают картинки мест о которых в них поется. От себя всем советую прогуляться с Ольгой Владимировной по Твери Михаила Круга!

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2024
    Тверь Михаила Круга
    Ольга, мы благодарны за экскурсию, Вы стали настоящим проводником в мир Михаила Круга, и еще мы очень много узнали о
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    городе в котором он родился и вырос, в поездке нам удалось пережить самые разнообразные чувства и эмоции, мы получили больше чем рассчитывали! Мы сделали лучший выбор!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Авторские»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь Михаила Круга
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  3. Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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