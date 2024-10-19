читать дальше

экскурсию. Я сопровождала ее, так как ей исполнилось 75 лет. Хочу сказать, что мне это путешествие оказалось гораздо познавательнее, чем моей маме. Она многое знала. Ольга Владимировна подробно и с любовью рассказала о жизни своего брата. Весь жизненный путь артиста из уст родного для него человека. Провезла по всему городу и показала каждое место о котором поется в песнях. Четыре часа пролетели очень быстро. Спасибо ей огромное за такое погружение. Я теперь совершенно иначе слушаю песни Круга. В голове уже всплывают картинки мест о которых в них поется. От себя всем советую прогуляться с Ольгой Владимировной по Твери Михаила Круга!