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Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Твери
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением

Что вы увидите

  • Советская площадь — административный центр города
  • Церковь Рождества Христова в Рыбаках, постройка 18-го века
  • Главная площадь Твери, площадь Ленина
  • «Тверской Арбат» — Трехсвятская улица
  • Памятник Михаилу Кругу
  • Тверская площадь, расположенная в самой древней части Твери
  • Набережная Афанасия Никитина, откуда можно полюбоваться видом на город
  • И многое другое!
Откройте для себя любимый город 🏙️ Екатерины II, познакомьтесь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ Твери и, быть может, у нас получится влюбить в нее и вас.
Прогулка идеально подойдет для тех, кто впервые оказался в городе. Мы расскажем вам про все основные достопримечательности Твери и проведем вас по исторической части древнего города. Тверь интересна для посещения еще и потому, что сохранила самобытность старого купеческого города на полпути из одной столицы ⭐️ в другую и когда-то всерьез соперничала с Москвой.
На прогулке 👣 мы расскажем вам, за что так любила город императрица Екатерина II, почему Пушкин приезжал сюда аж 28 раз, где находится дворец великой княжны Екатерины Павловны, и на какой улице проживали самые состоятельные купцы.
Несмотря на то, что Тверь является одним из древнейших русских городов, она выглядит вполне современно и не только из-за спорного памятника королю русского шансона Михаилу Кругу. А вот памятник Пушкину на набережной Волги, который мы также вам покажем, едва ли не самый лучший в стране.
Готовы отправиться в путь? Тогда вперед!
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Не забудьте взять с собой наушники
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Тверь, Советская площадь
Место завершения
🏁 Музей воинских традиций
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением
Проводник по Твери — главное за 2 часа с аудиогидом с приложением

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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