Откройте для себя любимый город 🏙️ Екатерины II, познакомьтесь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ Твери и, быть может, у нас получится влюбить в нее и вас.

Прогулка идеально подойдет для тех, кто впервые оказался в городе. Мы расскажем вам про все основные достопримечательности Твери и проведем вас по исторической части древнего города. Тверь интересна для посещения еще и потому, что сохранила самобытность старого купеческого города на полпути из одной столицы ⭐️ в другую и когда-то всерьез соперничала с Москвой.

На прогулке 👣 мы расскажем вам, за что так любила город императрица Екатерина II, почему Пушкин приезжал сюда аж 28 раз, где находится дворец великой княжны Екатерины Павловны, и на какой улице проживали самые состоятельные купцы.

Несмотря на то, что Тверь является одним из древнейших русских городов, она выглядит вполне современно и не только из-за спорного памятника королю русского шансона Михаилу Кругу. А вот памятник Пушкину на набережной Волги, который мы также вам покажем, едва ли не самый лучший в стране.

Готовы отправиться в путь? Тогда вперед!

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: