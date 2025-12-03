Мои заказы

Развлечения в Твери

Найдено 9 экскурсий в категории «Развлечения» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
11 дек в 11:00
18 дек в 11:00
от 5800 ₽ за всё до 20 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Тверь Достоевского
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь Достоевского: Квест-экскурсия
Путешествие по Твери, вдохновившей Достоевского на создание «Бесов». Разгадайте загадки писателя и откройте тайны его жизни в этом городе
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
2 часа
247 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Мобильный квест для всей семьи «Тайны Тверского кремля»
Пешая
1 час
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
Мобильный квест «Тайны Тверского кремля»
Увлекательный мобильный квест для всей семьи в Твери. Решайте загадки, исследуйте историю и наслаждайтесь прогулкой по городу всего за час
Начало: У поклонного креста Михаилу Тверскому в Городском ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Прекрасная экскурсия интересная взрослым и неутомительна детям. Екатерина большущая умница - держала фокус внимания и подстраивалась под ребят, и умудрялась и нам рассказать интересное. Спасибо!
    Прекрасная экскурсия интересная взрослым и неутомительна детям. Екатерина большущая умница - держала фокус внимания и подстраивалась
  • А
    Анна
    28 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Это была не обычная и очень увлекательная экскурсия. Время пролетело молниеносно, мы обязательно вернемся на второй квест!! Рекомендуем Екатерину!
  • А
    Андрей
    20 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Отличная экскурсия. Это был настоящий квест для детей и взрослых. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Прекрасная экскурсия. Теперь это наш любимый формат.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо большое Екатерине за прекрасную экскурсию!! Настоящий профессионал!! Были семьей 2 взрослых, 2 детей. Екатерина смогла организовать все таким образом, чтобы было интересно и взрослым и детям! Узнали много новых фактов из истории!! Рекомендуем однозначно!!
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Это было потрясающе! Мы слушали завороженно - и дети, и взрослые! Увлекательная форма подачи, широчайшие знания, подход к детям - будем рекомендовать и сами обязательно вернемся еще к Екатерине!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Гуляли с Екатериной по Твери с Квестом. Погода была ужасная (дождь и ветер), но время пролетело незаметно. Искали ответы на
    читать дальше

    вопросы, исполняли задания, получили много информации. Было увлекательно, познавательно и весело. Важный факт. На каждой локации Екатерина заставляла нас фотографироваться. Так что, хочешь-не хочешь, а фотоистория осталась. И это очень приятно. Обычно не хватает времени на фото. Рекомендуем, заказывайте, не пожалеете.

    Гуляли с Екатериной по Твери с Квестом. Погода была ужасная (дождь и ветер), но время пролетело
  • А
    Анастасия
    26 октября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Прекрасно провели время с Екатериной. Очень интересно рассказывает, каждый участник вовлечён в процесс, в т. ч. дети. Экскурсия прошла легко, открыли для себя Тверь XVIII-XIXвв. Вся наша большая компания рекомендует 😉
  • И
    Иаан
    19 октября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Были на экскурсии всей нашей большой семьей в количестве 13 человек. В восторге остались все, включая детей! Очень рекомендуем!
  • Л
    Любовь
    13 октября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо огромное Екатерине!
    В Твери были в гостях, приехали поздравить дочь первокурсницу с днем рождения! Решила подарить знакомство с городом в
    читать дальше

    приятной форме. Чтобы было интересно и запомнилось. Катя учла все пожелания, чтобы вс и дочке очень понравилось. Рекомендую от всей души! Катя использовала не только речевой аппарат, но и припасла интересные фишечки- штучки с собой, которые украсили нашу экскурсию. В конце дочка даже получила комплимент в честь дня рождения!
    Спасибо большое!

    Спасибо огромное Екатерине!Спасибо огромное Екатерине!Спасибо огромное Екатерине!
  • Е
    Елена
    26 сентября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Нам очень понравилась экскурсия. Формат квеста оживляет и вовлекает в процесс и взрослых и детей.
  • Е
    Елена
    21 сентября 2025
    Мобильный квест для всей семьи «Тайны Тверского кремля»
    Впервые попробовали такой формат экскурсии, были со школьниками 10 класса, ребята с удовольствием искали ответы, декламировали стихотворение около памятника, рисовали герб. Спасибо большое!
  • А
    Алена
    2 сентября 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Были на экскурсии с тремя детьми от 3 до 11 лет
    Даже младшего иногда удавалось привлечь, хотя он очень активный.
    Детям понравилось, хорошо запомнили информацию, потом еще обсуждали разные интересные факты, услышанные во время прогулки
  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Екатерина - отличный рассказчик, с правильной речью, заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо за интересную экскурсию. Узнали для себя много нового. Всём понравилось!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Увлекательный квест, чудесный гид и отличная организация! Решили с семьей попробовать формат квеста для знакомства с Тверью и угадали на
    читать дальше

    все 100%. Динамично, увлекательно и интересно для всех! 2,5 часа пролетели на одном дыхании, но главное в голове осталась вся ключевая информация о городе! Екатерине огромное спасибо, что была нашим проводником и передала частичку своей любви к этому городу нам. Только по-настоящему влюбленный в город человек может так «вкусно» рассказывать о его истории и увлекать других. Смело рекомендуем квест семьям с детьми и компаниям, которые хотят познакомиться с Тверью и отлично провести время! Екатерине отдельное спасибо за наши соме иные фото втроем, приятные сувениры и рекомендации для дальнейшего знакомства с Тверью! Пожалуйста, продолжайте радовать других и новых проектов вам! Немного завидуем тем, кто квест с вами еще не проходил. 😊

  • ж
    жанна
    26 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Вчера прошли с Екатериной по многим знаковым местам города! Остались в полном восторге!!! Екатерина знаток своего дела, очень грамотный экскурсовод
    читать дальше

    и лёгкий в общении человек! Катя, нам было с тобой очень интересно и весело! Теперь имеем прекрасное впечатление о городе, а это зависит, в первую очередь, от гида! Екатерина, спасибо огромное за такую необычную экскурсию и побольше тебе правильных, лёгких туристов!

  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Просто шикарная экскурсия-квест! В восторге все участники нашей группы 13 человек) были дети подростки 14-15 лет и взрослые. Понравилось абсолютно
    читать дальше

    всем,время пролетело незаметно! Екатерина прекрасный рассказчик,сумела всех вовлечь в процесс и показала нам Тверь с самых интересных ракурсов! Спасибо огромное за прекрасную прогулку-экскурсию!

  • А
    Андрей
    24 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Потрясающая экскурсия. Очень интересно, познавательно и просто блестяще со стороны Екатерины. Для семейного формата - лучший вариант. Дети играли, задавали
    читать дальше

    вопросы, радовались и узнали много полезного. Мы бывали во многих городах, редко когда встретишь настоящего профессионала, который умеет так интересно провести экскурсию для детей и взрослых одновременно.

  • А
    Алёна
    23 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Отличная экскурсия! Было очень интересно! Весело, занимательно, легко! Екатерина большая молодец! Видно, что много знает о городе и любит свой город! Формат экскурсии интересный. Не было скучных исторических фактов.
    На очень понравилось!!! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 августа 2025
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Что могу сказать про экскурсию-квест… Восторг неописуемый! Интересно было всем, в т. ч. 8-ми летнему сыну. Екатерина большая молодец! Время экскурсии пролетело незаметно и даже было жалко расставаться! Обязательно посетим другие экскурсии, которые проводит Екатерина.

