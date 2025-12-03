Т Татьяна Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Прекрасная экскурсия интересная взрослым и неутомительна детям. Екатерина большущая умница - держала фокус внимания и подстраивалась под ребят, и умудрялась и нам рассказать интересное. Спасибо!

А Анна Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Это была не обычная и очень увлекательная экскурсия. Время пролетело молниеносно, мы обязательно вернемся на второй квест!! Рекомендуем Екатерину!

А Андрей Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Отличная экскурсия. Это был настоящий квест для детей и взрослых. Рекомендую!

Е Елена Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Прекрасная экскурсия. Теперь это наш любимый формат.

Е Екатерина Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Спасибо большое Екатерине за прекрасную экскурсию!! Настоящий профессионал!! Были семьей 2 взрослых, 2 детей. Екатерина смогла организовать все таким образом, чтобы было интересно и взрослым и детям! Узнали много новых фактов из истории!! Рекомендуем однозначно!!

Е Екатерина Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Это было потрясающе! Мы слушали завороженно - и дети, и взрослые! Увлекательная форма подачи, широчайшие знания, подход к детям - будем рекомендовать и сами обязательно вернемся еще к Екатерине!

Т Татьяна Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше вопросы, исполняли задания, получили много информации. Было увлекательно, познавательно и весело. Важный факт. На каждой локации Екатерина заставляла нас фотографироваться. Так что, хочешь-не хочешь, а фотоистория осталась. И это очень приятно. Обычно не хватает времени на фото. Рекомендуем, заказывайте, не пожалеете. Гуляли с Екатериной по Твери с Квестом. Погода была ужасная (дождь и ветер), но время пролетело незаметно. Искали ответы на

А Анастасия Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Прекрасно провели время с Екатериной. Очень интересно рассказывает, каждый участник вовлечён в процесс, в т. ч. дети. Экскурсия прошла легко, открыли для себя Тверь XVIII-XIXвв. Вся наша большая компания рекомендует 😉

И Иаан Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Были на экскурсии всей нашей большой семьей в количестве 13 человек. В восторге остались все, включая детей! Очень рекомендуем!

В Твери были в гостях, приехали поздравить дочь первокурсницу с днем рождения! Решила подарить знакомство с городом в читать дальше приятной форме. Чтобы было интересно и запомнилось. Катя учла все пожелания, чтобы вс и дочке очень понравилось. Рекомендую от всей души! Катя использовала не только речевой аппарат, но и припасла интересные фишечки- штучки с собой, которые украсили нашу экскурсию. В конце дочка даже получила комплимент в честь дня рождения!

Спасибо большое! Спасибо огромное Екатерине!В Твери были в гостях, приехали поздравить дочь первокурсницу с днем рождения! Решила подарить знакомство с городом в

Е Елена Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Нам очень понравилась экскурсия. Формат квеста оживляет и вовлекает в процесс и взрослых и детей.

Е Елена Мобильный квест для всей семьи «Тайны Тверского кремля» Впервые попробовали такой формат экскурсии, были со школьниками 10 класса, ребята с удовольствием искали ответы, декламировали стихотворение около памятника, рисовали герб. Спасибо большое!

А Алена Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Были на экскурсии с тремя детьми от 3 до 11 лет

Даже младшего иногда удавалось привлечь, хотя он очень активный.

Детям понравилось, хорошо запомнили информацию, потом еще обсуждали разные интересные факты, услышанные во время прогулки

Н Наталья Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Екатерина - отличный рассказчик, с правильной речью, заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо за интересную экскурсию. Узнали для себя много нового. Всём понравилось!

Е Екатерина Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше все 100%. Динамично, увлекательно и интересно для всех! 2,5 часа пролетели на одном дыхании, но главное в голове осталась вся ключевая информация о городе! Екатерине огромное спасибо, что была нашим проводником и передала частичку своей любви к этому городу нам. Только по-настоящему влюбленный в город человек может так «вкусно» рассказывать о его истории и увлекать других. Смело рекомендуем квест семьям с детьми и компаниям, которые хотят познакомиться с Тверью и отлично провести время! Екатерине отдельное спасибо за наши соме иные фото втроем, приятные сувениры и рекомендации для дальнейшего знакомства с Тверью! Пожалуйста, продолжайте радовать других и новых проектов вам! Немного завидуем тем, кто квест с вами еще не проходил. 😊 Увлекательный квест, чудесный гид и отличная организация! Решили с семьей попробовать формат квеста для знакомства с Тверью и угадали на

ж жанна Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше и лёгкий в общении человек! Катя, нам было с тобой очень интересно и весело! Теперь имеем прекрасное впечатление о городе, а это зависит, в первую очередь, от гида! Екатерина, спасибо огромное за такую необычную экскурсию и побольше тебе правильных, лёгких туристов! Вчера прошли с Екатериной по многим знаковым местам города! Остались в полном восторге!!! Екатерина знаток своего дела, очень грамотный экскурсовод

Н Наталья Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше всем,время пролетело незаметно! Екатерина прекрасный рассказчик,сумела всех вовлечь в процесс и показала нам Тверь с самых интересных ракурсов! Спасибо огромное за прекрасную прогулку-экскурсию! Просто шикарная экскурсия-квест! В восторге все участники нашей группы 13 человек) были дети подростки 14-15 лет и взрослые. Понравилось абсолютно

А Андрей Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» читать дальше вопросы, радовались и узнали много полезного. Мы бывали во многих городах, редко когда встретишь настоящего профессионала, который умеет так интересно провести экскурсию для детей и взрослых одновременно. Потрясающая экскурсия. Очень интересно, познавательно и просто блестяще со стороны Екатерины. Для семейного формата - лучший вариант. Дети играли, задавали

А Алёна Квест-экскурсия «Гуляем по Твери» Отличная экскурсия! Было очень интересно! Весело, занимательно, легко! Екатерина большая молодец! Видно, что много знает о городе и любит свой город! Формат экскурсии интересный. Не было скучных исторических фактов.

На очень понравилось!!! Рекомендую!