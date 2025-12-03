Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборПрогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
11 дек в 11:00
18 дек в 11:00
от 5800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь Достоевского: Квест-экскурсия
Путешествие по Твери, вдохновившей Достоевского на создание «Бесов». Разгадайте загадки писателя и откройте тайны его жизни в этом городе
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Мобильный квест «Тайны Тверского кремля»
Увлекательный мобильный квест для всей семьи в Твери. Решайте загадки, исследуйте историю и наслаждайтесь прогулкой по городу всего за час
Начало: У поклонного креста Михаилу Тверскому в Городском ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 декабря 2025Прекрасная экскурсия интересная взрослым и неутомительна детям. Екатерина большущая умница - держала фокус внимания и подстраивалась под ребят, и умудрялась и нам рассказать интересное. Спасибо!
- ААнна28 ноября 2025Это была не обычная и очень увлекательная экскурсия. Время пролетело молниеносно, мы обязательно вернемся на второй квест!! Рекомендуем Екатерину!
- ААндрей20 ноября 2025Отличная экскурсия. Это был настоящий квест для детей и взрослых. Рекомендую!
- ЕЕлена6 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Теперь это наш любимый формат.
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Спасибо большое Екатерине за прекрасную экскурсию!! Настоящий профессионал!! Были семьей 2 взрослых, 2 детей. Екатерина смогла организовать все таким образом, чтобы было интересно и взрослым и детям! Узнали много новых фактов из истории!! Рекомендуем однозначно!!
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Это было потрясающе! Мы слушали завороженно - и дети, и взрослые! Увлекательная форма подачи, широчайшие знания, подход к детям - будем рекомендовать и сами обязательно вернемся еще к Екатерине!
Гуляли с Екатериной по Твери с Квестом. Погода была ужасная (дождь и ветер), но время пролетело незаметно. Искали ответы на
- ААнастасия26 октября 2025Прекрасно провели время с Екатериной. Очень интересно рассказывает, каждый участник вовлечён в процесс, в т. ч. дети. Экскурсия прошла легко, открыли для себя Тверь XVIII-XIXвв. Вся наша большая компания рекомендует 😉
- ИИаан19 октября 2025Были на экскурсии всей нашей большой семьей в количестве 13 человек. В восторге остались все, включая детей! Очень рекомендуем!
- ЛЛюбовь13 октября 2025Спасибо огромное Екатерине!
В Твери были в гостях, приехали поздравить дочь первокурсницу с днем рождения! Решила подарить знакомство с городом в
- ЕЕлена26 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия. Формат квеста оживляет и вовлекает в процесс и взрослых и детей.
- ЕЕлена21 сентября 2025Впервые попробовали такой формат экскурсии, были со школьниками 10 класса, ребята с удовольствием искали ответы, декламировали стихотворение около памятника, рисовали герб. Спасибо большое!
Были на экскурсии с тремя детьми от 3 до 11 лет
Даже младшего иногда удавалось привлечь, хотя он очень активный.
Детям понравилось, хорошо запомнили информацию, потом еще обсуждали разные интересные факты, услышанные во время прогулки
- ННаталья30 августа 2025Екатерина - отличный рассказчик, с правильной речью, заинтересовала и детей и взрослых. Спасибо за интересную экскурсию. Узнали для себя много нового. Всём понравилось!
Увлекательный квест, чудесный гид и отличная организация! Решили с семьей попробовать формат квеста для знакомства с Тверью и угадали на
Вчера прошли с Екатериной по многим знаковым местам города! Остались в полном восторге!!! Екатерина знаток своего дела, очень грамотный экскурсовод
Просто шикарная экскурсия-квест! В восторге все участники нашей группы 13 человек) были дети подростки 14-15 лет и взрослые. Понравилось абсолютно
Потрясающая экскурсия. Очень интересно, познавательно и просто блестяще со стороны Екатерины. Для семейного формата - лучший вариант. Дети играли, задавали
- ААлёна23 августа 2025Отличная экскурсия! Было очень интересно! Весело, занимательно, легко! Екатерина большая молодец! Видно, что много знает о городе и любит свой город! Формат экскурсии интересный. Не было скучных исторических фактов.
На очень понравилось!!! Рекомендую!
- ООльга21 августа 2025Что могу сказать про экскурсию-квест… Восторг неописуемый! Интересно было всем, в т. ч. 8-ми летнему сыну. Екатерина большая молодец! Время экскурсии пролетело незаметно и даже было жалко расставаться! Обязательно посетим другие экскурсии, которые проводит Екатерина.
